Points de discussion de l’équipe d’Angleterre : Raheem Sterling doit utiliser la pause pour récupérer, mais cela pourrait-il être le moment de Trent Alexander-Arnold ? | Nouvelles du football

Sterling doit profiter de la pause

Raheem Sterling manquera les matchs contre Malte et la Macédoine du Nord





La révélation de Gareth Southgate selon laquelle Raheem Sterling « ne pense pas qu’il opère au niveau dont il a besoin » après avoir quitté l’attaquant de sa dernière équipe d’Angleterre a été une démonstration de franchise remarquable de la part du joueur et de l’entraîneur.

Le déménagement de Sterling à Chelsea l’été dernier n’a pas fonctionné comme prévu, ce qui n’est pas nécessairement une critique du joueur de 28 ans, mais plutôt un reflet de la saison extrêmement décevante des Blues.

Mais le fait que Sterling reconnaisse qu’il ne correspond pas aux attentes que lui et les autres ont de lui, dans la mesure où il estime qu’il vaut mieux passer un appel international, montre à quel point il est mécontent de ses performances.

La décision de Sterling démontre également l’ancienneté dont il jouit avec l’Angleterre en tant que l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe de Southgate. Un joueur de la périphérie n’aurait sûrement pas laissé passer l’occasion de rejoindre l’équipe internationale, même pour des rencontres relativement discrètes comme celles-ci.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate donne son avis sur la situation entourant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr après avoir été victime d’insultes racistes



Bien sûr, la décision de Sterling lui accorde également une pause estivale plus longue, ce qui pourrait être inestimable alors qu’il cherche à se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers et à mettre une saison sombre derrière lui.

Mais avec plusieurs joueurs attaquants cherchant sans aucun doute à profiter de l’absence de Sterling, il devra s’assurer qu’il utilise l’été pour revenir à ses niveaux précédents s’il veut conserver sa place dans les plans de Southgate.

Joe Shread

Est-ce enfin l’heure de Trent pour l’Angleterre ?

Sommes-nous potentiellement prêts à voir une Angleterre revisitée, en particulier en ce qui concerne le poste d’arrière droit ?

Trent Alexander-Arnold entre dans l’équipe d’Angleterre aux côtés de John Stones après avoir joué dans des rôles hybrides d’arrière droit qui ont changé la forme récente de Liverpool et de Manchester City respectivement.

La carte thermique de Trent Alexander-Arnold et John Stones depuis la dernière pause internationale





Avec Kyle Walker et Kieran Trippier également rappelés, Southgate a la chance de revenir à un rôle d’arrière droit plus traditionnel. Mais contre des adversaires de moindre qualité comme Malte et la Macédoine du Nord, est-ce l’occasion pour Southgate d’expérimenter ?

Interrogé sur le « rôle légèrement différent » d’Alexander-Arnold, Southgate a déclaré: « Son nouveau rôle est quelque chose dont je lui ai parlé au cours des deux dernières semaines. »

Southgate a montré le désir de jouer le défenseur de Liverpool dans un rôle de milieu de terrain dans le passé, notamment une expérience ratée lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre Andorre il y a près de deux ans.

Alexander-Arnold a joué au milieu de terrain pour l’Angleterre en 2021





C’est peut-être l’opportunité internationale qu’Alexander-Arnold attendait.

Sam Blitz

La résurgence d’Eze sous Hodgson remporte la première convocation en Angleterre

Eberechi Eze est l’un des talents sous-estimés de la Premier League, mais Gareth Southgate a clairement gardé un œil sur son ancien club, Crystal Palace, et leur éventail de prouesses offensives.

C’est la deuxième fois de la chance pour Eze. Il devait être inclus dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2021, mais il s’est blessé à Achille à l’entraînement, ce qui l’a mis à l’écart pendant près d’un an. Il a fallu encore 12 mois à Eze pour se retrouver en lice pour un appel senior.

Gareth Southgate explique pourquoi il a appelé Eberechi Eze et Lewis Dunk dans sa dernière équipe d’Angleterre et pourquoi Raheem Sterling a été exclu



C’est un autre ancien manager de l’Angleterre qui a sans doute aussi donné un coup de main à Eze. Alors que Crystal Palace peinait au cours des derniers mois du règne de Patrick Vieira, le joueur de 24 ans s’est retrouvé relégué sur le banc – bien qu’il ait participé à tous les matchs de Premier League cette saison.

Mais sous Roy Hodgson, Eze a commencé dans les neuf matchs de championnat et a joué dans leur intégralité. Il a également marqué six buts avec une passe décisive, n’ayant marqué que quatre buts avec trois passes décisives lors des 28 derniers matches de Premier League.

L’Angleterre a souvent été accusée d’être trop passive et de ne pas créer assez. Eze peut apporter une solution à ces problèmes avec sa créativité, son rythme et ses compétences, et offrira un effet de « super-sub » pour essayer de faire basculer le jeu en faveur de l’Angleterre.

Eberechi Eze a produit une frappe magnifique alors que Crystal Palace remportait la victoire sur Bournemouth



« Nous l’aimons depuis longtemps », a déclaré Southgate à propos d’Eze.

« Il a très bien terminé la saison. Il peut jouer à plusieurs postes sur la ligne d’attaque. Tous ceux à qui je parle parlent brillamment de lui en tant que personne. »

Southgate a également parlé précédemment de la volonté de cultiver une équipe de bonnes personnes ainsi que des joueurs talentueux – Eze correspond aux deux moules. Les internationaux de juin pourraient n’être que le début d’une longue carrière senior en Angleterre.

Marais de Charlotte

L’avenir de White en Angleterre est-il terminé?

Le défenseur anglais Ben White est rentré tôt de la Coupe du monde du Qatar pour des « raisons personnelles »





Gareth Southgate aurait contacté Ben White avant d’annoncer sa dernière équipe d’Angleterre qui ne comportait alors pas l’arrière droit d’Arsenal.

White a quitté la Coupe du monde tôt pour des raisons personnelles n’ayant pas joué une minute au Qatar et n’a ensuite pas été sélectionné pour les éliminatoires en mars. Southgate a déclaré précédemment que White était toujours dans ses plans.

Le joueur de 25 ans a brillé pour Arsenal cette saison bien que trois arrières droits, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier et Kyle Walker, aient été choisis devant lui.

Le trio a tous plus d’expérience internationale que White, bien que Walker devrait manquer le premier match de l’Angleterre cet été à Malte pour se remettre de la finale de la Ligue des champions.

Trippier a déjà été déployé à l’arrière gauche par Southgate alors qu’Alexander-Arnold n’a jamais été un partant régulier à droite. Sa forme améliorée à la fin de cette saison en a fait un choix certain et Southgate voudra peut-être expérimenter la nouvelle position hybride du joueur de Liverpool au milieu de terrain.

Reece James, blessé, sera une autre option à l’arrière droit plus près de l’Euro 2024, ce qui laisse l’avenir de White en Angleterre incertain.

David Richardson