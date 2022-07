Points de discussion de la Super League de vendredi et nouvelles de l’équipe | Actualités de la Ligue de Rugby

Niall Evalds pourrait être potentiellement absent pour le reste de la saison avec une blessure à l’épaule

Nous jetons un coup d’œil aux nouvelles de l’équipe et à ce qui se dit alors que le Hull FC affronte les Castleford Tigers tandis que les Warrington Wolves accueillent Hull KR.

Hull FC contre Castleford Tigers, Sky Sports Arena, 20h

Castleford sera sans Niall Evalds lors de son voyage à Hull, l’arrière potentiellement absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

Le seul autre changement pour l’équipe de Lee Radford intervient alors que Cheyse Blair est remplacé pour purger une suspension de deux matches.

Le match de vendredi sera le premier retour de Radford au stade MKM en tant qu’entraîneur de l’opposition et s’attend à recevoir des moqueries lorsqu’il se rendra dans son ancien club de Hull la semaine prochaine où il a travaillé pendant six ans et demi, tout comme son prédécesseur Peter Doux l’a fait.

“Il a fait un excellent travail pour le club, mais il coupait le bâton à droite, à gauche et au centre”, a déclaré Radford. “Il est sûr de dire que je pourrais être dans cette position cette fois-ci la semaine prochaine.”

Cependant, Radford est conscient que son équipe a subi des blessures importantes au cours des dernières semaines qui pourraient être essentielles alors qu’elles continuent de travailler pour une place en barrage.

“Son épaule est sortie, alors nous en perdons une autre”, a déclaré Radford. “Dans trois semaines, ce sont Ryan Hampshire, Jake Trueman et Niall Evalds et ce sont des coups durs pour nous.

“Mais ils forment un groupe incroyable pour nager à contre-courant. Nous nous battons au-dessus de notre poids, nous continuons à nous battre et à nous défaire.

“La construction a consisté à faire revenir les joueurs, mais pour nous, il s’agissait de recommencer à montrer les efforts que nous avons déployés au cours du mois dernier.

“Il y a eu une période où le match s’est éloigné de nous mais heureusement, nous avons trouvé des réponses, nous avons trouvé un moyen de gagner le match, qui était un match important pour nous.”

L’entraîneur de Hull, Brett Hodgson, cherchera une réponse de son côté après avoir perdu 60-0 contre les Wigan Warriors la semaine dernière.

Ils seront stimulés par le retour de Jake Connor, avec Ligi Sao, Kane Evans, Jordan Johnstone et Connor Wynne tous de retour de suspension également.

Hodgson a admis que la performance n’était tout simplement pas assez bonne la semaine dernière alors qu’ils se sont écrasés à leur cinquième défaite en six matches et chercheront à trouver cette victoire vitale alors que la saison se rapproche de plus en plus de sa fin.

Hodgson a déclaré: “Wigan était exceptionnel. Ils souffraient de la défaite de la semaine dernière contre St Helens et de la façon dont cela s’est passé. C’était à peu près des hommes contre des garçons pour la majorité du concours. Je suis déçu, évidemment, il y avait des raisons pour lesquelles nous exécuté comme ça, mais ce n’est toujours pas assez bon.

“Le troisième essai qu’ils ont obtenu contre le cours du jeu où Field l’a ramassé et a couru sur toute la longueur, je pense que cela nous a brisés. Je ne pense pas que ce soit la même capitulation contre Leeds. Wigan était chauffé à blanc et fondamentalement rapide tue. “

Nouvelles de l’équipe :

FC Hull : Jake Connor, Darnell McIntosh, Luke Gale, Ligi Sao, Danny Houghton, Jordan Lane, Joe Lovodua, Kane Evans, Brad Fash, Jack Brown, Jordan Johnstone, Connor Wynne, Mitieli Vulikijapani, Jacob Hookem, Scott Taylor, Harvey Barron, Davy Litten , Matty Laidlaw, Jack Walker, Josh Simm, Ellis Longstaff.

Castleford : Derrell Olpherts, Jake Mamo, Bureta Faraimo, Danny Richardson, Paul McShane, George Lawler, Kenny Edwards, Adam Milner, Joe Westerman, George Griffin, Mahe Fonua, Alex Sutcliffe, Daniel Smith, Greg Eden, Suaia Matagi, Brad Martin, Sam Hall , Gareth O’Brien, Cain Robb, Jason Qareqare, Alex Mellor.

Warrington Wolves contre Hull KR, Halliwell Jones Stadium, 20h

Warrington espère regagner le soutien de ses fans en accueillant les Robins vendredi soir.

Daryl Powell, qui n’a apporté qu’un seul changement à son équipe avec Kyle Amor de retour de blessure, est allé apaiser les fans mécontents de Warrington sur les terrasses après que son équipe ait subi une défaite 35-22 aux mains de son ancien club Castleford.

Les Wolves ne se sont jamais remis d’un départ désastreux, traînant 27-0 avant d’organiser une riposte fougueuse, bien qu’infructueuse, et restent à la neuvième place de la Super League, bien à la dérive des barrages, après avoir remporté seulement sept de leurs 19 premiers matches.

Powell, qui a passé huit ans à la tête du club de sa ville natale avant de partir rejoindre les Wolves à la fin de la saison dernière, a été ridiculisé par les supporters de Castleford et hué par les supporters itinérants jusqu’à ce qu’ils s’adressent à eux après le match.

“Je suis toujours ouvert à parler aux gens”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas m’éloigner des fans.

“Les choses ne se passent pas comme nous le voulions, mais je suis venu ici pour changer la culture et transformer le club en une équipe gagnante du championnat et je le fais toujours.

“Le fait est qu’il y a beaucoup de choses à changer et je leur ai demandé de me donner du temps. Je travaille sept jours sur sept pour nous amener là où nous voulons être.

“Il y a de fortes chances que nous n’allons pas gagner la compétition cette année, mais nous avons de grandes chances de la gagner l’année prochaine.”

Powell, qui a fait une foule de signatures de haut niveau pour 2023, dont Josh McGuire et Matt Dufty, a admis que la performance décevante de son équipe à son retour à Castleford avait pris le brillant de leur victoire sur les Dragons catalans au Magic Weekend.

“J’ai passé un bon moment ici”, a-t-il déclaré. “Cela a été une expérience assez difficile car ils n’arrêtaient pas de me demander quel était le score et je déteste perdre des matchs.

“Venir ici et perdre est difficile, surtout de la façon dont nous l’avons fait. La semaine dernière a été une performance à peu près aussi complète que celle que nous avons eue, mais cette semaine, nous étions partout.

“La façon dont nous avons commencé le match était aussi stupide que vous ne le verrez jamais. Nous nous sommes mis trop de pression. Nous étions médiocres défensivement et avons concédé de vrais essais en douceur.

“Les garçons font de gros efforts mais n’utilisent pas leur intelligence de manière efficace. Nous avons donné à Castleford des opportunités exceptionnelles d’attaquer notre ligne.”

Hull KR se rendra à Warrington avec quelques blessures clés de leur victoire sur Wakefield, Shaun Kenny-Dowall et Dean Hadley étant tous deux exclus du match et s’ajoutant à une longue liste de joueurs manquants.

Bien que son équipe soit gravement blessée, l’entraîneur-chef par intérim des Rovers, Danny McGuire, pense que son équipe peut maintenant commencer à envisager d’atteindre les barrages après une victoire âprement disputée contre Wakefield.

“Nous sommes évidemment soulagés d’avoir remporté la victoire, c’était un peu tendu à la fin”, a expliqué McGuire.

“Nous étions loin en première mi-temps et je leur ai dit cela à la mi-temps.

“C’est probablement le plus agressif que j’ai été en tant qu’entraîneur, mais les joueurs ont très bien réagi.

“Les conditions étaient difficiles, nous ne pouvons pas nous en passer, mais Wakey a porté avec intention et nous a davantage mis sur le dos.

“Nos passes ont été médiocres, le jeu a été désastreux, mais vous devez remercier nos joueurs d’avoir fait le travail.

“Je suis très satisfait de la réponse et je pense que nous devons regarder le tableau maintenant.

“Nous ne sommes pas trop loin de là où nous voulons être et si nous pouvons enchaîner quelques matchs ensemble, nous pouvons être dans le coup.”

Warrington : Stefan Ratchford, Peter Mata’utia, Matty Ashton, George Williams, Daryl Clark, Ben Currie, Oliver Holmes, Jason Clark, Joe Bullock, Danny Walker, Matt Davis, Robbie Mulhern, James Harrison, Greg Minikin, Josh Thewlis, Connor Wrench, Tom Whitehead, Kyle Amor, Thomas Mikaele, Jake Wardle, Matty Nicholson.

Coque KR : Lachlan Coote, Ben Crooks, Ryan Hall, Matt Parcell, George King, Jez Litten, Korbin Sims, Elliot Minchella, Jimmy Keinhorst, Will Dagger, Mikey Lewis, Rowan Milnes, Will Maher, Ethan Ryan, Sam Wood, Greg Richards, Will Tate , Phoenix Laulu-Togaga’e, Charlie Cavanaugh, Connor Moore, Sam Royle.