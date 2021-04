Craig Fitzgibbon est en pourparlers pour prendre le poste d’entraîneur-chef des Cronulla-Sutherland Sharks

Jenna Brooks regarde les dernières nouvelles de la LNR, y compris Craig Fitzgibbon se rendant à Cronulla et Josh McGuire s’apprête à faire ses débuts à St George Illawarra.

Fitzgibbon aux requins

Il semble que Craig Fitzgibbon sera le prochain entraîneur de Cronulla.

Les rapports suggèrent que l’assistant Roosters devrait prendre le contrôle à partir de 2022, l’assistant de Penrith Cameron Ciraldo le rejoignant en tant que numéro deux.

Fitzgibbon a remporté deux Premierships en tant qu’assistant de Trent Robinson aux Roosters, et on pense qu’ils lui ont donné leur bénédiction pour chercher un poste d’entraîneur-chef.

John Morris a reçu le meilleur poste dans la Comté avant la saison 2019, et bien qu’il ait guidé son équipe vers la finale au cours des deux dernières années, le club ne pense pas qu’il soit l’homme pour leur assurer la gloire de la Grande Finale.

Le retour de Trbojevic

Tom Trbojevic revient de blessure

Tom Trbojevic devrait revenir cette semaine de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie dans un accident de salle de bain avant le début de la saison.

Avant la nouvelle de sa blessure, une vidéo est apparue de l’arrière de Manly dans une course de fin de soirée, bien que Trbojevic ait insisté sur le fait que cela n’avait rien à voir avec le revers.

Le Sydney Morning Herald rapporte que l’incident a laissé le joueur embarrassé et, bien qu’il ait insisté sur le fait que la blessure s’est produite à la maison, Trbojevic aurait demandé au club de lui infliger une amende.

Au lieu de cela, il a été décidé que Trbojevic donnerait de l’argent aux joueurs juniors de la région de Mona Vale – où il a grandi en jouant – et en plus, il passera du temps avec la communauté de la ligue de rugby junior des Sea Eagles.

Trbojevic a lutté contre des blessures aux ischio-jambiers et à l’épaule au fil des ans et n’a disputé que 19 matchs en deux saisons.

« Je n’ai pas beaucoup joué au foot l’année dernière, donc c’est bien d’être enfin de retour avec les garçons », a déclaré la star des Sea Eagles. «J’ai eu quelques séances sur le terrain la semaine dernière, mais je n’ai rejoint le groupe principal que cette semaine. Je me sens bien.

«Je voulais jouer contre les Warriors, mais ce n’était pas le cas et le temps supplémentaire ne fera que m’aider à nouveau. Je ferai de mon mieux mais je ne dépasserai pas le cap.

« Chez ‘(Daly Cherry-Evans) est toujours notre joueur le plus important. Il est très bon pour nous et glace ces grands moments. Regardez ce qu’il a fait à nouveau vendredi soir.

« Une fois que vous serez dans ces matchs serrés, sachant que vous l’avez de votre côté, vous gagnerez plus de fois qu’autrement. Il est si vital pour nous. »

McGuire aux dragons

Josh McGuire devrait faire ses débuts à St George Illawarra

Josh McGuire devrait faire ses débuts à St George Illawarra contre les Warriors dimanche.

On pense que les Cowboys et les Dragons ont finalisé la paperasse concernant le transfert de McGuire au début de la semaine. L’accord permettra à l’attaquant de rester au club jusqu’à la fin de 2022.

Le joueur de 31 ans apporte avec lui une riche expérience, ayant joué plus de 230 matchs dans la LNR et est un ancien représentant du Queensland et de l’Australie, bien qu’il ait récemment été négligé aux Cowboys.

McGuire renoue avec l’entraîneur des Dragons Anthony Griffin, après avoir joué sous ses ordres aux Broncos de Brisbane.

Nouvelles sur les blessures

Les craintes ont traversé le camp de Canberra la semaine dernière lorsque Josh Hodgson a été contraint de quitter le terrain contre les Panthers en raison d’une blessure à la hanche.

Cependant, l’international anglais s’est entraîné lundi. Il n’a pas terminé tous les exercices, mais le club ne l’a pas envoyé pour des scans et espère qu’il ne manquera pas un match et sera apte à jouer à Parramatta samedi.

Après avoir raté la défaite de Brisbane contre South Sydney en raison d’une blessure à l’épaule, Herbie Farnworth a une chance d’affronter les Panthers jeudi.

Et pendant que nous parlons de Brisbane, leur meneur de jeu Anthony Milford semble se diriger vers la classe de réserve pour la première fois de sa carrière.

Le club a confirmé que Milford jouerait dans la Queensland Cup ce week-end après avoir été vu en train de s’entraîner loin de l’équipe de première année.

Brisbane est 12e, n’ayant remporté qu’un seul de ses cinq premiers matchs cette saison.

Morgan prend sa retraite

Michael Morgan a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une blessure à l’épaule

Comme prévu, le capitaine des North Queensland Cowboys, Michael Morgan, a été contraint de prendre sa retraite anticipée en raison d’une blessure chronique à l’épaule.

Le joueur de 29 ans a joué toute sa carrière dans la LNR avec les Cowboys. Il a représenté le Queensland à 12 reprises et a également enfilé le célèbre maillot des Kangourous à 12 reprises.

« Cela a été bien documenté, les problèmes que j’ai eu avec mon épaule et je suis maintenant à un point où je suis incapable de continuer à jouer avec », a annoncé Morgan.

« J’ai eu une carrière incroyable, une carrière dont je ne pouvais rêver qu’en tant qu’enfant. »