Points de discussion de la Ligue des champions : Barca, Juve, Atletico absents

La cinquième journée de la Ligue des champions a vu 12 équipes se qualifier pour les huitièmes de finale, avec beaucoup de buts, de chagrins et de drames en cours de route. Les premières sorties pour Barcelone, la Juventus, l’Ajax et l’Atletico Madrid seront amères pour ces fans et ces joueurs, tandis que Chelsea et le Bayern Munich ressemblent à des prétendants au titre après avoir terminé vainqueurs de leurs groupes.

Après une première série de jeux palpitante, nous avons demandé à nos rédacteurs Gab Marcotti, Sam Marsden et Mark Ogden de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention lors de la 5e journée ?

L’Atletico s’est écrasé hors de la Ligue des champions après une arrivée tardive chaotique. (Photo par Angel Martinez/Getty Images)

Marcotti : Tellement de choses à dire… le MNM [Messi, Neymar, Mbappe] Le spectacle à Paris a offert beaucoup de plaisir pour les yeux, l’autodestruction de la Juventus, la victoire du RB Leipzig contre le Real Madrid au Bernabeu quelques jours après le décès du PDG de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ces fins VAR sauvages dans Atletico contre Leverkusen et Tottenham contre. Sporting CP … haut drame.

Marsden : Même s’il venait après son match nul avec l’Inter Milan, la sortie de Barcelone de la Ligue des champions en phase de groupes ne sera jamais une énorme nouvelle. Si la sortie anticipée de la saison dernière pouvait être attribuée à une équipe médiocre, de telles excuses ne seront pas lavées cette année après les 150 millions d’euros qu’ils ont dépensés cet été pour donner à Xavi l’équipe qu’il voulait. Les départs anticipés de la Juventus et de l’Atletico Madrid de la compétition ont également été accrocheurs. Cela signifie qu’une seule équipe espagnole sera en huitièmes de finale.

Ogden : Ce n’était pas censé se produire, mais la Ligue des champions risque d’être éclipsée par — ok, partageant la vedette avec — la Ligue Europa dans la seconde moitié de la saison en raison de la taille des clubs qui sont prêts à entrent dans la compétition en terminant troisièmes de leurs groupes de la Ligue des champions.

Les anciens champions d’Europe Manchester United, PSV Eindhoven et Feyenoord sont déjà en Ligue Europa et en route pour les huitièmes de finale ; ils seront rejoints par Barcelone, la Juventus, Séville et l’Ajax, décrocheurs de la Ligue des champions, et potentiellement l’Atletico Madrid, l’AC Milan, le RB Leipzig et Tottenham ou Marseille.

La Juve, le Barça et l’Ajax ont à eux deux 11 Coupes d’Europe / Ligues des champions et sont tous des géants historiques, mais la 5e journée a été une mauvaise nuit pour tous.

Qu’est-ce qui rend Mudryk et Kvaratskhelia si spéciaux en tant que joueurs d’évasion ?

Khvicha Kvaratskhelia est un favori des fans à Naples. (Photo par ANP via Getty Images)

Marsden : Le football est synonyme de divertissement et d’imprévisibilité à la fin de la journée et c’est ce que ces deux joueurs apportent au jeu, ainsi que la qualité. Cependant, les deux ont des histoires dans lesquelles vous pouvez également acheter. Mykhaylo Mudryk représente une équipe du Shakhtar Donetsk qui continue de concourir malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Khvicha Kvaratskhelia, quant à lui, a dû quitter le Rubin Kazan après l’invasion russe avant de se retrouver à Naples via le Dinamo Batoumi dans sa Géorgie natale.

Marcotti : Je pense qu’ils sont quelque peu différents en ce sens que Mudryk n’a tout simplement pas beaucoup joué et n’était pas aussi apprécié qu’un adolescent, mais il est vraiment devenu fort au cours des 12 derniers mois. De plus, bien sûr, il joue pour un club dans une zone de guerre, ce qui ajoute à toute la trame de fond.

Kvaratskhelia a attiré beaucoup d’attention dès son plus jeune âge et a passé plusieurs années dans une ligue compétitive comme la Russie. Le coup sur lui concernait toujours son produit final, mais les éclaireurs aimaient sa capacité technique, sa force et sa compétitivité. Il est juste une bobine de surbrillance pour un seul homme. Mudryk est plus élégant, plus raffiné à certains égards et, peut-être, a un plafond plus haut.

Ogden : Ce sont tous les deux des joueurs offensifs passionnants, encore relativement inconnus sur la scène européenne, mais ils ont été remarquables tout au long des phases de groupes. Un élément intéressant est qu’ils sont tous les deux originaires d’Europe de l’Est, une immense région qui a vu son flux de talents se tarir ces dernières années par rapport aux grands qu’elle a produits historiquement.

L’Ukraine (Mudryk) et la Géorgie (Kvaratskhelia) ont formé l’épine dorsale des équipes les plus puissantes de l’Union soviétique, tandis que des nations comme la Roumanie et la Bulgarie ont fourni de grands joueurs comme Gheorghe Hagi et Hristo Stoichkov. Cela fait plus de 20 ans que l’Ukrainien Andriy Shevchenko est devenu le dernier grand joueur de ce coin d’Europe de l’Est, donc si Mudryk et Kvaratskhelia mènent une nouvelle vague de talents, c’est une bonne nouvelle pour le jeu.

Parmi les équipes qualifiées pour la phase à élimination directe jusqu’à présent, selon vous, lesquelles iront le plus loin en fonction de la forme actuelle ?

Ogden : Soyons clairs, la forme actuelle est complètement hors de propos en tant que guide pour savoir qui pourrait gagner la Ligue des champions – les performances en phase de groupes ne sont jamais un indicateur pour les huitièmes de finale et avec une Coupe du monde qui gêne cette saison, cela signifie encore moins cela temps autour.

Les équipes avec des records impressionnants ont peut-être eu un groupe facile ou ont simplement culminé trop tôt. Liverpool a été martelé par Napoli, tandis que Manchester City n’a pas réussi à marquer lors de ses deux derniers matches à l’extérieur, mais les deux sont aussi susceptibles de remporter la Ligue des champions que le Bayern Munich, qui a remporté les cinq matches de groupe. Donc mon conseil est Liverpool. Oui, ils ont des défauts au milieu de terrain et défensivement, mais c’était le cas la saison dernière et ils ont atteint la finale. Ils ont les buteurs pour aller à nouveau jusqu’au bout.

Marcotti : Je suis d’accord avec Oggy, la forme actuelle n’a pas d’importance, la forme de mars/avril compte. Mais si vous demandez qui avait l’air le mieux en phase de groupes, eh bien, ce doit être le Bayern et Naples qui sont parfaits. Je pense que City avait également l’air bien, malgré leurs deux nuls. Si vous voulez savoir qui je pense va gagner et si les phases de groupes ont changé mon opinion, je vois toujours City, le Real Madrid et le Bayern comme favoris, avec le PSG, Liverpool et Napoli un cran en dessous. Je suppose que dans le groupe initial de gagnants potentiels, vous pouvez éliminer le Barça (pour des raisons évidentes) et ajouter Napoli.

Marsden : Les suspects habituels. Le Real Madrid a été accusé d’avoir eu de la chance ces dernières saisons en remportant la Ligue des champions, mais cette fois-ci, il a une excellente équipe et cherche à nouveau des vainqueurs potentiels. Le Bayern a également fait un travail léger sur un groupe difficile, remportant les cinq matchs jusqu’à présent, et sera désireux de rattraper la sortie surprise de l’année dernière à Villarreal. Je dirais que City fait également partie de ces équipes. Napoli a été l’équipe la plus excitante jusqu’à présent, mais voyons comment sa forme se maintient dans les huitièmes de finale.