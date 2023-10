Points de discussion de la Liga MX : l’Amérique dominante, San Luis surprise

Malgré les obstacles en début de saison, le Club America est en pleine forme alors qu’il poursuit une séquence de neuf matchs sans défaite. (Photo de Manuel Velasquez/Getty Images)

Nous avons officiellement dépassé la mi-parcours de la saison régulière Apertura 2023 de la Liga MX !

Alors que nous nous dirigeons maintenant vers les dernières semaines avant le début des séries éliminatoires à la fin du mois prochain, trois équipes ont acquis un net avantage dans le classement de l’élite mexicaine : le Club America, les Tigres et l’Atletico San Luis. Réclamant tous au moins 19 points lors de leurs 10 premiers matches de la saison, les trois équipes sont actuellement en tête de la course pour se qualifier pour une place en quarts de finale dans les six premiers du classement.

À l’approche des matchs en milieu de semaine, analysons ce qui s’est bien passé pour les trois premiers, ainsi qu’un rapide aperçu de quelques autres qui se battront pour des places en séries éliminatoires en novembre.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Club America et l’entraîneur Andre Jardine s’envolent après les premiers contretemps

Les choses ne s’annonçaient pas vraiment bien pour le nouveau manager du Club America, Jardine, à la mi-août. Quelques jours après avoir subi une élimination décevante en huitièmes de finale lors du tournoi de la Coupe des Ligues de l’été – et après un début de saison de Liga MX sans incident 1V-1L – Jardine et son équipe auraient reçu une visite surprise pendant l’entraînement du propriétaire du Club America, qui a exprimé son inquiétude quant à l’état des géants de Mexico.

Depuis cette visite à la mi-août ? Le Club America n’a pas encore perdu.

Jonathan Rodríguez est le premier pour les Aguilas ! 🦅💥 pic.twitter.com/A3iYFdW2l7 – Club Amérique (@ClubAmerica) 1 octobre 2023

Ayant besoin de plus de temps pour mettre en œuvre ses idées et combler les trous laissés par une série continue de blessures, Jardine a maintenant poussé le Club America à une séquence de neuf matchs sans défaite et à se classer au premier rang du classement après avoir battu ses rivaux de Crosstown, les Pumas 1-0, samedi dernier. . Même sans leur numéro 10 Diego Valdes qui n’était pas en pleine forme, Las Águilas ont réussi à exclure leurs adversaires et à obtenir un but gagnant de Jonathan « Cabecita » Rodriguez en seconde période.

Une fois le coup de sifflet final donné, Jardine est entré dans l’histoire en devenant le troisième manager du Club America à remporter des victoires sur ses trois rivaux (Pumas, Chivas et Cruz Azul) en une seule saison.

« Gagner un clasico a toujours une saveur particulière », a déclaré l’entraîneur après le résultat 1-0 de samedi. « [But] gagner les trois lors du premier tournoi avec l’Amérique est sans aucun doute très spécial. »

En affinant son approche à travers 13 onze de départ différents au cours des 14 matchs qu’il a dirigés, nous avons vu le Club America se transformer dans le moule de Jardine. Les centres inutiles ont diminué, la vitesse directe avec le mouvement vers le filet a augmenté, moins de revirements ont eu lieu par match et ces dernières semaines, nous avons constaté des améliorations constantes du total xG (buts attendus) de l’équipe.

La conversion de ces tirs est quelque chose sur lequel Club America doit encore travailler, mais il y a des raisons d’être optimiste quant aux améliorations de Jardine. Et si cela continue, le club le plus titré du Mexique remportera-t-il prochainement un 14e trophée de la Liga MX ?

Les Tigres, tenants du titre, ressemblent à nouveau à des champions

Comme pour le Club America, le tournoi de la Coupe des Ligues ne s’est pas déroulé comme prévu pour les Tigres lors de leur propre huitième de finale, mais cela ne les a pas empêchés de remporter d’autres titres.

Peu de temps après avoir remporté le trophée Clausura 2023 la saison dernière, les Tigres ont pris de l’ampleur après avoir remporté le championnat Campeon de Campeones de l’été contre Pachuca et le titre de la Coupe Campeones la semaine dernière contre LAFC. Argenterie en main, les Tigres sont ensuite revenus en Liga MX et se sont hissés à la deuxième place du classement grâce à une victoire 3-2 à l’extérieur samedi dernier contre Mazatlan.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Avec un bilan prometteur de 6V-2D-2D en championnat, analyser ce qui s’est bien passé pour les Tigres est assez simple : ils ont une énorme abondance de talent et de profondeur.

Comme le montre la victoire du week-end, même lorsqu’un buteur emblématique comme André-Pierre Gignac ne trouve pas le fond des filets ou n’est pas disponible dans le onze, les Tigres disposent toujours d’un profond bassin de joueurs offensifs menaçants qui ont contribué à leur ligue commune. meilleur total de 21 buts en 10 matchs.

Souvent critiqués pour être une formation composée de nombreux vétérans et s’appuyant sur des stars vieillissantes, les Tigres sont également devenus plus jeunes ces derniers mois avec l’ajout en 2023 d’options U23 à haut potentiel comme Diego Lainez, Marcelo Flores et Eugenio Pizzuto. Jeunes renforts à la remorque et avec un moral en hausse après leurs derniers trophées, l’équipe très dépensière du Nuevo Leon cherchera désormais à remporter son sixième championnat de Liga MX au cours des 10 dernières années seulement.

Cependant, avant une participation attendue aux séries éliminatoires, ils auront d’abord un test intrigant lors de leurs deux derniers matchs de la saison régulière contre les actuels leaders de la ligue, le Club America et l’Atletico San Luis, l’histoire de Cendrillon de l’Apertura.

L’Atletico San Luis va-t-il dérailler après un début étonnamment brillant ?

Sur le papier et pendant la plupart des saisons, personne n’aurait tendance à associer de grandes ambitions à l’Atletico San Luis. Avec la quatrième valeur marchande la plus basse (selon Transfermarkt) de la Liga MX – contrairement au Club America et aux Tigres qui se situent dans le top quatre de la valeur marchande de la ligue – les attentes ont tendance à être assez faibles pour San Luis.

Et pourtant, après la mi-saison, l’Atletico San Luis se retrouve troisième du classement grâce à son bilan de 6V-1D-3D. En fait, de la sixième à la neuvième semaine, le club basé à San Luis Potosi occupait la première place.

Souvent considéré au Mexique comme un atout négligé par l’Atletico Madrid, qui détient une participation importante dans le club, comment l’ancienne équipe de deuxième division en est-elle arrivée là ?

L’Atletico San Luis a été la surprise de la saison de Liga MX, mais la question reste de savoir s’ils peuvent continuer sur cette lancée. (Photo de Léopoldo Smith/Getty Images)

Tout d’abord, il faut remercier l’entraîneur Gustavo Leal pour avoir tiré le meilleur parti de joueurs d’impact comme le milieu offensif Dieter Villalpando, l’arrière latéral Juan Manuel Sanabria et l’ailier Vitinho. Alors que Sanabria et Villalpando ont été essentiels avec leurs passes clés et la création d’occasions, ainsi que le but occasionnel de Villalpando, Vitinho a été particulièrement important dans les dernières phases des matches avec trois buts et une passe décisive depuis le banc depuis août.

Un grand mérite doit également être accordé au duo de milieux de terrain Rodrigo Dourado et Javier Guemez au sein du XI. Sans doute l’un des meilleurs partenariats de la ligue, les deux sont devenus inestimables grâce à leur distribution et leurs interventions au milieu du terrain.

Le tout lié à un soutien supplémentaire grâce à un pourcentage de duels et de tacles gagnés, le meilleur de la ligue, et vous obtenez une équipe qui dépasse soudainement son poids.

Mais est-ce que ça peut durer ? Vendredi dernier, l’Atletico San Luis a subi sa deuxième défaite lors de ses trois derniers matches après s’être incliné 2-1 face à Cruz Azul. Le temps nous dira s’il s’agit simplement d’un petit obstacle sur la route ou du signe d’un retour à leurs faibles attentes.

Ailleurs dans le tableau : chute de Chivas, résurgence du Club Tijuana, possibles chevaux noirs

En dehors des trois premiers, la course à une place digne des quarts de finale dans le top six ou à une place de play-in dans le top 10 reste complètement ouverte.

Chivas, qui occupait autrefois la première place des semaines deux à cinq, est désormais devenu la déception de la saison après avoir échoué à remporter la victoire lors de ses six derniers matches. Le manager Veljko Paunovic, qui pourrait bientôt être sur la sellette, a depuis trouvé une source de motivation inattendue pour un retour après avoir vu le boxeur mexicain Canelo Alvarez se battre le week-end dernier.

« Hier, j’ai été très inspiré en regardant le combat. C’est un Mexicain qui va, se bat, qui sait ce qu’il fait », a déclaré Paunovic après s’être battu pour un match nul 1-1 à l’extérieur contre Toluca dimanche. « Cette inspiration nous aide, en tant que groupe, à voir comment nous affronterons le reste du tournoi. »

Parmi les éventuels chevaux noirs, le Club Tijuana, neuvième, dirigé par l’ancien sélectionneur mexicain Miguel « Piojo » Herrera, est actuellement en pleine ascension après avoir démoli le FC Juarez 5-1 vendredi dernier et remporté trois victoires lors de ses quatre derniers matches. D’autres équipes du top 10 comme Atlas, Pumas, Toluca, Monterrey et FC Juarez sont également de la partie en tant que chevaux noirs, même si elles n’ont pas toutes réussi à gagner du terrain sans victoire le week-end dernier. Parmi ceux qui se trouvent en dehors de la zone des séries éliminatoires, gardez un œil sur Necaxa, 16e, car ils montrent des signes d’une reprise tardive grâce à une série de quatre matchs sans défaite.

Avec seulement sept points d’écart entre la 18e et la 4e place du classement, il reste encore beaucoup de place pour des mouvements significatifs dans les dernières semaines de la saison régulière.