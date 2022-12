Points de discussion avant l’action NBA en direct de ce week-end sur Sky Sports | Nouvelles de la NBA

L’action NBA du week-end de Sky Sports approche à grands pas, nous avons donc examiné les équipes impliquées, les permutations, où vous pouvez accéder à la couverture et aux flux en direct, et bien plus encore. Faites défiler vers le bas pour parcourir.

L’action NBA de samedi

Milwaukee Bucks contre Los Angeles Lakers

Où regarder : Sky Sports Main Event HD (0h30), Sky Sports Arena HD (0h30).

L’action NBA en direct de samedi commence avec les Lakers 8-12 de Lebron James accueillant les Bucks 15-5 au Fiserv Forum Stadium.

Bien que les Lakers se sentent inspirés par leur victoire sur le buzzer contre les Portland Trailblazers jeudi, les chances ne sont pas en leur faveur.

Les Bucks sont allés 11-2 à domicile et sont devenus plus robustes sur le plan défensif cette saison, avec une moyenne de 36,9 rebonds défensifs par match, un sommet de la ligue. En tête de leur charge se trouve le favori MVP Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo affiche une moyenne de 26,6 points, 9,8 rebonds et 4,7 passes décisives au cours des 10 derniers matchs de Milwaukee. En défense, il mène avec des rebonds, avec une moyenne de 9,4 par match, au milieu des blocs, des revirements et des écrans.

Tout aussi prolifique sur la progression sur le terrain est Brook Lopez, qui tire 40,2% au-delà de l’arc avec 2,4 tirs à 3 points par match, tout en obtenant une moyenne de 15,5 points, 5,8 rebonds et 2,9 contres.

Si les Lakers doivent gagner, ce sera par James. En effet, avec James sur le terrain, les Lakers ont une moyenne de 117,8 points, avec Anthony Davis et Russell Westbrook également.

Attendez-vous à une victoire pour les Bucks, qui poursuivent leur marche vers la Conférence Est.

San Antonio Spurs contre Miami Heat

Où regarder: Sky Sports Main Event HD (22h), Sky Sports Mix (22h).

Ces deux équipes ont lutté à leur manière.

Les Spurs se sont clairement engagés à ne pas bien faire cette saison (6-16), dans l’espoir d’acquérir un choix favorable lors des négociations commerciales de l’été prochain. Pendant ce temps, le Heat est devenu trop fiable sur Bam Adebayo et a échoué contre les équipes sur les séquences de victoires actuelles.

Là où ce match sera gagné, c’est en attaque, et malgré toutes leurs lacunes défensives, le Heat a le dessus.

Adebayo a affiché 32 points pour rallier une victoire contre les Atlanta Hawks et a fait un chiffre impressionnant à plusieurs reprises. À ses côtés, Tyler Herro accumule les passes décisives avec une certaine constance, suffisamment pour créer des chances de couler cette équipe des Spurs.

Dallas Mavericks contre New York Knicks

Où regarder : Sky Sports Arena HD (17h30).

Les Mavericks continueront de tirer leur victoire 116-113 contre les Golden State Warriors mercredi, et vous pouvez vous attendre à ce que la même confiance se répande dans les débats de ce samedi – surtout si Luka Doncic est dans la même forme qu’il l’a été toute la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’énorme triple-double de la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic, pour repousser les Golden State Warriors dans un thriller en pleine concentration



Cet affrontement particulier a vu le Slovène rafler 41 points et 12 passes décisives, ce qui, si vous êtes un fan des Knicks, devrait causer des problèmes.

L’incohérence des résultats et des performances des Knicks, époustouflant les Portland Trailblazers avec 140 points un match, puis perdant contre les Bucks le suivant, a été un indicateur révélateur de leur défense actuelle.

Un domaine où Doncic prospère est dans les demi-espaces entre les défenseurs où il peut se frayer un chemin vers le panier. Avec trop d’espace offert, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas le faire, aux côtés de Spencer Dinwiddie.

Sacramento Kings contre Los Angeles Clippers

Où regarder : Sky Sports Arena HD (21h), Sky Sports Main Event HD (22h).

Ne perdant qu’une seule fois lors de leurs 14 derniers matchs, il semblait que les Kings se frayaient un chemin vers le sommet de la Conférence de l’Est, jusqu’à ce qu’ils soient ramenés sur terre par les Phoenix Suns mardi.

Peut-être pas si embarrassant, compte tenu de la forme dans laquelle se trouve Devin Booker, mais ils ont réussi à retrouver la forme lors de la victoire 137-114 d’hier sur les Indiana Pacers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devin Booker des Phoenix Suns a tiré 20 pour 25 en seulement 31 minutes de temps de jeu pour marquer un total de 51 points



Ce sont Harrison Barnes et Malik Monk qui ont chacun marqué 22 points pour assurer le match pour leur équipe, ce dernier commençant à être reconnu comme candidat au prix du sixième homme de l’année.

S’il y a quelque chose à gagner pour les Clippers, cela devra venir de leur propre attaque. La défense a toujours été peu fiable lors de leur match précédent contre le Jazz, permettant à Jordan Clark de marquer 33 points avec facilité.

Ivica Zubac peut être le point focal.

L’action NBA de dimanche

Denver Nuggets vs Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Où regarder : Sky Sports Arena HD (20h30).

L’action de ce dimanche commence avec l’affrontement des Denver Nuggets avec les Pélicans, où Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, Zion Williamson et Trey Murphy III, tous verrouillent les cornes sur le terrain.

Il n’y a aucune raison pour que le jeu ne soit pas un festival de points, pour des raisons autres que l’embarras d’attaquer les richesses exposées. Pour commencer, les Nuggets ont concédé des points librement lors du repos de Jokic entre les quarts. D’un autre côté, les Pélicans ne sont pas toujours en mesure de garantir la santé de leurs partants (voir Brandon Ingram).

S’ils peuvent tous les deux faire face à leur côté le plus fort, alors ce ne sera peut-être pas un match aussi chaotique. Mais avec les Nuggets à 14-7, il est possible que même une masterclass de Williamson ne vole leur victoire.

Boston Celtic contre Brooklyn Nets

Où regarder : Sky Sports Arena HD (23h).

Les Celtics, actuellement la meilleure équipe de la ligue, et les Brooklyn Nets, soutenus par les capacités ridicules de Kevin Durant, ferment la marche lors de nos rencontres NBA en direct du week-end.

Sur le papier, cela semble une égalité qui devrait entraîner quelques performances de joueur de la semaine. Que ce soit Durant ou les Boston Boys, Jalen Brown et Jayson Tatum, qui jouent tous les deux comme s’ils poursuivaient une place de candidat MVP, attendez-vous à beaucoup de points.

Bien que les Celtes devraient prendre le dessus étant donné qu’ils sont sur une séquence de 15 victoires consécutives, les Nets auront quelques astuces à ajouter au drame.