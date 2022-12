Points de discussion avant l’action NBA en direct de ce week-end sur Sky Sports | Nouvelles de la NBA

L’action NBA du week-end de Sky Sports approche à grands pas, nous avons donc examiné les équipes impliquées, les permutations, où vous pouvez accéder à la couverture et aux flux en direct, et bien plus encore.

L’action NBA de dimanche

Orlando Magic vs Boston Celtics

Où regarder : Sky Sports Football HD (20h)

Les Celtics sont peut-être à la mode en ce moment, mais les adversaires de ce week-end, les Orlando Magic, ont fait la une des journaux de manière plus superlative.

Lors de la victoire 135-124 de l’équipe contre les Hawks d’Atlanta mercredi, le Magic a réalisé son meilleur quart-temps offensif de l’histoire de la franchise, marquant 50 points au cours des 12 premières minutes du match. Répétons cela pour les personnes à l’arrière : 50 points en 12 minutes.

Bien qu’Atlanta n’ait pas cédé instantanément, ils n’ont jamais été en mesure de combler cet écart après le premier quart et ont plutôt succombé à leurs adversaires, qui avaient huit buteurs différents avec au moins 11 points.

Cette victoire ajoute une autre victoire à leur séquence active actuelle et les met de bonne humeur pour le choc de ce dimanche avec la meilleure équipe de la ligue.

Bien sûr, Boston a connu une mini crise récemment, perdant trois matchs de suite. Cela, si quoi que ce soit, sera une bonne incitation.

Mais là où il y a un Jayson Tatum, il y a un moyen. Contre les Lakers de Los Angeles, il a marqué 44 points et a enregistré des chiffres suffisamment cohérents pour faire de lui un choix solide dans nos prévisions de MVP 2022/23.

Tatum a ajouté un pull-up égalisateur avec 17,1 secondes à faire, évitant LeBron James et co en prolongation. L’affrontement de ce week-end n’aura peut-être pas besoin de minutes supplémentaires, mais attendez-vous à une compétition serrée, avec Boston en tête de l’action avec sa formation de stars.

Golden State Warriors contre Toronto Raptors

Où regarder : Sky Sports Football HD (23h)

Les Warriors sont en chute libre, font face à une foule de blessures et sont obligés de jouer des options secondaires au lieu de leur unité la plus forte.

Contre les Indiana Pacers, une défaite 119-125 a été couronnée, Stephen Curry devant quitter la procédure plus tôt en raison d’une blessure à l’épaule.

L’entraîneur Steve Kerr a déclaré: “Il va passer une IRM demain. Donc, vous savez, il a été exclu, vous savez, au milieu du quatrième. Le personnel d’entraînement m’a dit qu’il n’allait pas jouer le reste de la nuit. Et nous verrons. Nous verrons comment il va demain”.

Curry rejoint Klay Thompson et Andrew Wiggins sur la touche, ce qui rend de plus en plus probable que Jordan Poole, qui a marqué 20 points dans cette défaite, et James Wiseman, seront dans les cinq premiers.

Qu’est-ce que cela signifie pour Toronto? Eh bien, Fred VanVleet est en bonne forme. Mais la nature de leur défaite face aux Sacramento Kings, où ils ont été balayés par une attaque qui n’aurait pas dû être si supérieure, sonne l’alarme.

Essentiellement, ce sont deux équipes qui ont besoin de points, toutes deux essayant de se surpasser pour des problèmes défensifs et des problèmes hors terrain. Notre prédiction ? Une victoire en prolongation pour les Warriors, menés par Poole.