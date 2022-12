Points de discussion avant l’action NBA en direct de ce week-end sur Sky Sports | Nouvelles de la NBA

L’action NBA du week-end de Sky Sports approche à grands pas, nous avons donc jeté un coup d’œil aux équipes impliquées, aux permutations, où vous pouvez accéder à la couverture et aux flux en direct, et bien plus encore…

L’action NBA de samedi

Lakers de Los Angeles contre les 76ers de Philadelphie

Où regarder : Événement principal Sky Sports HD (00:30), Sky Sports Arena HD (00:30)

Les 76ers espèrent que les nouvelles concernant la liste des blessés des Lakers sont vraies. Ils ont LeBron James comme douteux avec des problèmes de cheville et auraient vu Anthony Davis en forme explosive quitter le match au début de la défaite contre les Cavaliers de Cleveland en raison de symptômes pseudo-grippaux.

Contre les Raptors de Toronto, la rumeur s’est transformée en réalité alors que les deux se sont absentés de l’action tandis que leur équipe a cédé à une défaite 126-113.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Lakers de Los Angeles contre les Raptors de Toronto lors de la semaine 8 de la saison NBA



Si la paire est également incapable de se qualifier pour l’affrontement du week-end, cela simplifie l’équation gagnante pour leurs adversaires. Ils ont déjà assez lutté en attaque sans Tyrese Maxey, malgré le retour de James Harden après un mois d’absence pour blessure.

Sans James ou Davis sur le terrain, les chances qu’ils soient blanchis à la chaux, ou pire, soumis à une performance de 55 points, deviennent nulles. Tout ce qu’ils ont à faire est de “marquer plus”.

Attendez-vous à un match serré, mais où les 76ers devraient être en mesure de le devancer s’ils peuvent dépasser une équipe des Lakers altérée, une équipe qui voudra probablement tourner de toute façon alors qu’ils affronteront les Pistons de Detroit le lendemain.

San Antonio Spurs contre Miami Heat

Où regarder : Événement principal Sky Sports HD (22h00), Sky Sports Mix (22h00)

Que prévoir dans un match où une équipe est clairement engagée dans le « Great Tankathon » ?

En effet, les Spurs n’auraient pas pu être plus loquaces sur leurs tentatives de capturer Victor Wembanyama, et ce faisant, ils pourraient nous pardonner d’avoir prédit si vocalement leur chute ce week-end.

Surtout contre cette tenue particulière de Heat, qui rassemble enfin les pièces avec cinq victoires lors de leurs six derniers matchs.

Le plus récent est survenu dans une victoire surprenante en prolongation contre la meilleure équipe de la ligue, les Celtics de Boston.

Ce n’était pas un seul effort. Au lieu de cela, Bam Adebayo, Tyler Herro, Kyle Lowry et Jimmy Butler ont récolté plus de 20 points, partageant le butin, ce qui semblait être l’approche parfaite pour refuser aux Celtics une autre victoire à l’épée.

S’il est en forme et en bonne santé, ce quatuor particulier devrait être plus que suffisant pour offrir aux Spurs exactement ce dont ils semblent avoir envie : une autre défaite.

L’action NBA de dimanche

Celtics de Boston contre Golden State Warriors

Où regarder : Sky Sports Arena HD (01:30)

C’est une répétition de l’affrontement des finales des séries éliminatoires de la NBA l’été dernier, bien que cette fois-ci, une affaire bien différente.

Les Warriors se sont ralliés aux Celtics dans ce match, et depuis lors, il y a eu une baisse notable. Pendant ce temps, à Boston, les choses ne pouvaient pas être plus roses. En effet, les Celtics ont le meilleur record de la ligue et sans doute le meilleur duo offensif sous la forme de Jaylen Brown et Jayson Tatum.

Les Warriors viennent de subir des défaites consécutives, d’abord contre les Utah Jazz, où Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins se sont tous assis, puis contre un Indiana Pacers en sous-effectif, avec la recrue Andrew Nembhard maîtrisant à la fois James et Curry dans l’espace d’une semaine.

Si Curry peut rester en forme, ainsi que Green, qui a travaillé sur un problème de dos récurrent, alors peut-être qu’ils pourraient avoir une chance de battre leurs adversaires. Toute erreur et le château de cartes pourraient s’effondrer.

Nos prédictions pointent vers une victoire en prolongation pour les Celtics.

Phoenix Suns vs Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Où regarder : Sky Sports Arena HD (20:30)

Les Phoenix Suns sont en chute libre, et ils le savent.

Contre les Celtics de Boston, ils ont à peine inscrit 100 points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Boston Celtics contre les Phoenix Suns lors de la semaine 8 de la saison NBA



Lors de l’affrontement avec les Dallas Mavericks, ils ne se sont jamais remis d’un retard de 15 points au premier quart-temps, permettant à Luka Doncic de vous marcher dessus comme ça devrait être criminel.

Mais peut-être peuvent-ils être pardonnés. Il est beaucoup plus facile d’avaler des vérités aussi cinglantes quand on sait que vos meilleurs joueurs, Chris Paul (talon), Torrey Craig (aine) et Cam Johnson (genou) restent sur la touche.

Eh bien, Paul était de retour parmi les partants, et pourtant ne s’est pas avéré plus fructueux que n’importe lequel des autres contre les Celtics jeudi. Il n’est pas clair si un retour précipité pourrait aider les Suns à remporter une victoire indispensable, en particulier avec les Pélicans dans la forme dans laquelle ils se trouvent.

En tête de leur charge offensive se trouve Jose Alvarado, qui a marqué un sommet de la saison de 38 points en moins de 27 minutes sur le banc contre les Nuggets de Denver.

En effet, avec l’aide d’Alvarado, ils ont remporté neuf de leurs 11 derniers matchs et se classent actuellement au deuxième rang de la Conférence Ouest. C’est assez impressionnant sans considérer qu’ils l’ont fait avec des blessures.

S’ils peuvent dépasser Nikola Jokic et co sans Zion Williamson et Brandon Ingram, le match de ce week-end contre les Suns devrait être un jeu d’enfant.

Lakers de Los Angeles contre les Pistons de Détroit

Où regarder : Sky Sports Arena HD (23:00)

C’est un revirement assez rapide pour les Lakers après leur affrontement avec les 76ers la veille.

Ce qui signifie évidemment que cela pourrait être l’occasion idéale pour les Pistons de voler une victoire contre une équipe des Lakers très tournée (et peut-être chargée de blessures).

Avec Bojan Bogdanovich en tête, tout est possible. La star des Pistons l’a prouvé lorsqu’il a fait tout ce qu’il fallait contre le Miami Heat mardi pour assurer la victoire de son équipe.

Bogdanovic marque 28 points en seconde période, dont 14 en quatrième période. Marquer sept tirs à trois points dans les sept dernières minutes du match s’est avéré être la touche finale parfaite.

Si les Lakers sont légèrement épuisés, nos projections font pencher les Pistons en faveur de la victoire.