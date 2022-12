Points de discussion avant l’action en direct de la NBA le jour de Noël sur Sky Sports | Nouvelles de la NBA

L’action NBA du jour de Noël de Sky Sports approche à grands pas, nous avons donc examiné les équipes impliquées, les permutations, où vous pouvez accéder à la couverture et aux flux en direct, et bien plus encore. Faites défiler vers le bas et lisez.

NBA en direct : 76ers de Philadelphie @ New York Knicks

Où regarder : Sky Sports Mix (17h), Sky Sports Football HD (17h)

Peut-être pas le choix évident de la semaine, ces deux équipes offrent bien plus que ce qui est évident en surface.

En tant que têtes de série numéro cinq et six de la Conférence Est, toutes les actions remarquables se déroulent beaucoup plus haut dans le classement. Mais au sein de ces équipes, il y a beaucoup de drame et de verve à signaler.

Pour commencer, les 76ers viennent d’envoyer les Golden State Warriors en sous-effectif, dirigés par l’euphorique Joel Embiid, qui a récolté 34 points et 13 rebonds lors de la victoire 118-106 de son équipe contre les Dubs.

Il a partagé les points avec James Harden qui a marqué 27 points, prouvant sa valeur en l’absence continue de Tyrese Maxey.

Les Knicks, de même, ont également impressionné. Ils ont remporté leurs six derniers matchs consécutifs, opérant sur une séquence active et ardente. L’homme qui fait toutes les vagues à New York est Julius Randle, qui a accumulé des doubles-doubles lors de trois de ses quatre derniers matchs.

Les batailles individuelles dans cet affrontement particulier le jour de Noël devraient constituer une montre divertissante. Les Knicks dictent la forme, mais les 76ers ont prouvé que leur attaque reste supérieure les meilleurs jours. Attendez-vous à une courte victoire pour ce dernier.

NBA en direct : Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks

Où regarder : Sky Sports Mix (19h30), Sky Sports Football HD (19h30)

Une autre semaine, un autre match qu’Anthony Davis devrait manquer.

La star des LA Lakers a d’abord été mise à l’écart avec des symptômes pseudo-grippaux. Mais plus inquiétant encore, il s’est blessé au pied lors d’un affrontement contre les Denver Nuggets dont Davis a dû sortir tôt.

Une inspection plus approfondie a prouvé que la blessure n’était peut-être pas aussi grave que prévu. Mais cela signifie que nous ne pouvons pas garantir que Davis jouera.

Manquer ces quelques matchs à ce stade de la saison pourrait être plus préjudiciable que tout à la cause du MVP de Davis. Après avoir dominé une série de matchs où il a marqué consécutivement plus de 40 points, le vent semble vraiment avoir été retiré de ses voiles proverbiales.

Le plus gros problème ici est que Luka Doncic des Dallas Mavericks n’a jamais besoin d’être demandé deux fois, ni même incité à démanteler les équipes adverses. Il reste notre choix MVP et a battu tous les records de points à l’âge de 23 ans, avec une moyenne de plus de 30 par match.

Avec LeBron James évalué au cas par cas, cela pourrait être un Noël à oublier pour les fans des Lakers.

NBA en direct : Milwaukee Bucks @ Boston Celtics

Où regarder : Sky Sports Mix (22h), Sky Sports Football HD (22h)

C’est le grand. 22-8 et 21-8, Jayson Tatum contre Giannis Antetokounmpo, têtes de série numéro un et deux de la Conférence Est.

Un jeu intéressant à bien des égards, en particulier compte tenu du type de forme dans laquelle se trouvent Giannis et Tatum. Tatum devance les prédictions du MVP 2022/23 avec son maniement expert du ballon et sa capacité supérieure dans la peinture, mais Giannis offre beaucoup plus défensivement, en particulier aux côtés du le retour de Khris Middleton.

A ce titre, sa présence sur la jante et sur les rebonds ne peut être ignorée. S’il est en forme (étant donné qu’il n’a pas participé à la victoire de samedi contre les Utah Jazz, invoquant des douleurs au genou), il rendra extrêmement difficile la transition rapide de Boston.

Ce jeu est, sans dire, plus que ces deux-là. Jalen Brown, Jrue Holiday, Bobby Portis et Marcus Smart sont tous des personnages crédibles et cruciaux.

Des moments de brillance individuels pourraient cependant le définir, comme cela a été évident lors des récentes sorties du Celtic contre le Magic d’Orlando. Nos projections pour le jour de Noël indiquent une victoire étroite pour Boston.