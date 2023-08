Points de discussion Angleterre vs Colombie: les Lionnes apprennent de leurs erreurs pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine | Nouvelles du football

L’Angleterre a montré qu’elle avait appris de ses erreurs passées lors de sa victoire contre la Colombie. Ici, Sports du ciel revient sur les points de discussion du quart de finale de samedi…

L’Angleterre reste calme face au chaos

Lorsque le tir de Leicy Santos s’est enroulé dans le coin supérieur, effleurant les doigts tendus de Mary Earps, un gémissement collectif de terreur a été entendu dans les maisons à travers le pays.

La Colombie avait frappé en premier – et pire encore. Ils opéraient dans un bloc bas dont ils savaient qu’il éloignerait leurs adversaires de plus en plus loin de la surface.

Mais, étant donné que ce système avait déjà troublé l’Angleterre, la réponse était étonnamment prometteuse.

L’équipe de Sarina Wiegman s’est adaptée rapidement et efficacement. Ils savaient qu’ils trouvaient de la joie sur les flancs, tout ce qu’ils avaient à faire était d’attendre qu’une chance se présente à eux, et finalement, c’est arrivé.

Catalina Perez a renversé le ballon dans la bouche de but et Lauren Hemp n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation pour sortir de l’impasse.

Le chanvre dit ITV Sport après le match : « J’apprécie vraiment [her new role]. Je me sens vraiment libre quand je suis sur le terrain. J’adore jouer sur l’aile, ne vous méprenez pas, mais j’ai l’impression de pouvoir descendre à gauche ou à droite quand je veux et la connexion que j’ai avec Alessia est vraiment forte en ce moment.

« Le premier était un peu décousu et je ne m’attendais pas à ce que le ballon me tombe dessus, mais j’ai l’impression que la connexion que nous avons est si forte. Moins peut marquer comme elle l’a fait et c’est incroyable de jouer avec.

« J’ai l’impression d’être encore un peu loin. Je m’efforce toujours d’être la meilleure version de moi-même, mais j’ai l’impression qu’en tant que groupe, nous sommes en position de force en ce moment, nous nous sentons confiants. Apportez sur l’Australie dans quelques jours. »

Contrairement à la courte victoire sur le Nigeria, la patience de l’Angleterre avait été vitale pour la cause.

Image:

Lauren Hemp a égalisé pour l’Angleterre à la fin de la première mi-temps





Ils ont pris soin de ne pas rester surexposés lorsqu’un défenseur de la ligne arrière a fait des incursions vers l’avant et s’est habilement frayé un chemin vers la surface adverse.

Alessia Russo a profité de l’un de ces mouvements ciblés pour marquer en seconde période afin de s’assurer que son équipe garde le contrôle.

Les lionnes ont appris de leurs erreurs

Tant de choses ont mal tourné contre le Nigeria. Mais une partie de cela était due à la décision judicieuse de Randy Waldrum de canaliser le jeu offensif de son équipe sur les flancs de l’Angleterre.

Le changement a fait des merveilles. Le Nigeria a dominé l’Angleterre de chaque côté du terrain, et il aurait assuré son passage en quart de finale un autre jour.

Cette fois-ci, Wiegman a veillé à ce que son équipe ne tombe pas dans le même piège. Elle est restée fidèle à la forme 3-5-2, mais a accordé une attention particulière aux meneuses de jeu colombiennes Linda Caicedo et Mayra Ramirez.

Image:

Alessia Russo célèbre son but au Stadium Australia





Les deux joueurs ont reçu une double dose de défenseurs et ne fonctionnaient pas tout à fait comme leur moi habituel et puissant.

Au milieu de terrain, Georgia Stanway et Hemp ont pris le bloc bas et se sont frayé un chemin à travers les coudes et les genoux – à tel point qu’il est étonnant que personne n’ait été réservé pendant le match à Sydney.

La Colombie n’a eu d’autre choix que de recourir à la magie noire. Peu de temps après son arrivée, l’arrière droit de 19 ans, Ana Maria Guzman, a éliminé Hemp et Daly avec une force réelle. Cependant, l’arbitre a semblé déconcerté par les coups francs.

Mais c’était particulièrement apaisant de voir que l’Angleterre savait comment réagir et ne se contentait pas de se débattre pour un changement dans le noir.

La Colombie a gardé l’Angleterre sur ses gardes

Image:

Le Colombien Leicy Santos a marqué un superbe premier but pour la Colombie





Waldrum a souri avec regret lorsqu’il a admis que le Nigeria avait « établi un plan » sur la façon de perturber l’Angleterre pour les autres équipes de la Coupe du monde.

« Je suis sûr que d’autres équipes vont regarder et penser, ‘cela nous donne une idée de la façon dont nous devons les jouer' », a-t-il souligné.

La Colombie a écouté – et a presque utilisé ses découvertes pour mener une tirade réussie contre les Lionnes.

Ils savaient que, comme l’entraîneur nigérian l’avait découvert, s’ils gardaient le ballon loin des zones centrales, leurs adversaires seraient incapables de jouer le football lisse pour lequel ils étaient reconnus.

Image:

Mary Earps n’a été battue que pour la deuxième fois samedi





Garder le ballon sur les flancs avait un avantage supplémentaire – cela assurait plusieurs tête-à-tête entre Lucy Bronze, Jess Carter et le menaçant Caicedo.

À la 44e minute, cela a abouti à un centre de Santos, qui a déclenché une finition sublime qu’Earps n’a pas pu atteindre du bout des doigts.

Après que l’Angleterre a également pris les devants, la Colombie a poussé pour égaliser dans la dernière demi-heure. Caicedo et Ramirez ont tiré large dans le temps additionnel, le compte à rebours fournissant un besoin de vitesse plutôt que de précision.

Ce fut une fin décevante pour une équipe qui a captivé l’imagination de beaucoup lors de cette Coupe du monde. Alors que les erreurs individuelles leur ont finalement coûté cher, la Colombie a sûrement consolidé sa place en tant que prétendante sur la scène mondiale.

Et après?

L’Angleterre affrontera l’Australie en demi-finale de la Coupe du monde féminine. Le match se jouera le mercredi 16 août avec un coup d’envoi à 11h.

Quel est le programme ?

Les huitièmes de finale se sont terminés mardi avant les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, entre 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.