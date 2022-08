Points Club Z et dîners abordables : les lecteurs de CBC partagent leurs souvenirs de Zellers

Cette idée d’histoire est venue de membres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous par e-mail vos souvenirs Zellers ou vos questions sur les prochaines étapes de la marque. Nous vous écoutons : ask@cbc.ca.

Plus tôt cette semaine, la Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé qu’elle ressuscitait Zellers, la célèbre chaîne canadienne de magasins à rabais.

Fondée à London, en Ontario, en 1931, Zellers a fini par s’étendre à travers le pays. Il a été acquis par HBC en 1978 et, à son apogée à la fin des années 1990, comptait 350 emplacements.

Le slogan de Zellers était “Où le prix le plus bas est la loi”. Mais après des années de concurrence de la part de détaillants à grande surface tels que Walmart, la chaîne de conservation a officiellement fermé ses portes en 2013.

L’annonce du retour de Zellers — sous la forme d’un site de commerce électronique ainsi que d’une présence physique dans les succursales existantes de la Baie d’Hudson — a suscité beaucoup de commentaires de la part des lecteurs de CBC, qui ont partagé leurs opinions sur cette marque canadienne de longue date.

Subhash G. a écrit : “Les magasins Zellers étaient incroyables. Ma femme et moi nous sommes toujours sentis détendus lorsque nous faisions nos courses chez Zellers. Bons prix, bons produits, excellent service client. Bienvenue à nouveau, Zellers !”

« Zellers ressuscite ? Je suis ravi ! a déclaré Roz B. “J’ai de bons souvenirs d’achats de vêtements et d’articles ménagers, en passant devant le restaurant et [seeing] les gens dévoraient des assiettes de frites… C’était une version plus distinguée et détendue de Walmart, et j’ai ressenti un pincement lorsque les magasins ont fermé. Si et quand la chaîne rouvrira, je serai là avec les cloches.”

REGARDER | La Baie d’Hudson annonce le retour de Zellers :

La Baie d’Hudson va rouvrir le détaillant à rabais Zellers Une décennie après avoir fermé ses portes, la Compagnie de la Baie d’Hudson veut relancer la marque Zellers. La société indique qu’elle prévoit de lancer un nouveau site Web de commerce électronique et de vendre des produits sous le label de rabais dans certains magasins Bay d’ici le début de 2023.

“Nos Zellers étaient super”, a déclaré Dave C. “C’est là que j’ai marqué une poupée Cabbage Patch pour ma jeune sœur quand ils sont sortis pour la première fois. À la fois celui d’Ottawa au Heron Gate Mall et celui de Dartmouth [N.S.] au Mic Mac Mall étaient propres, bien approvisionnés et avaient beaucoup de personnel.”

“Je me souviens que Zellers offrait toujours des prix intéressants et équitables pour tout dans leurs magasins”, a écrit Linda V. “Les magasins n’étaient peut-être pas beaux, mais si vous voulez maintenir des prix bas pour les gens ordinaires, alors quelque chose doit donner .. . …………….

Sentiments de nostalgie

Pour de nombreux lecteurs, Zellers était un élément important de la communauté.

« Nous avions un magasin Zellers à Nanaimo, en Colombie-Britannique, et ils avaient une excellente salle à manger qui est devenue un lieu de rencontre pour toutes les personnes âgées de la région. La nourriture était bonne et les prix raisonnables », a déclaré Sylvia G. « La communauté est si importante et la fermeture ce magasin a eu un gros impact négatif.”

« Quand j’ai eu 15 ans en 1985, mon premier emploi était à notre Zellers local à Sydney, en Nouvelle-Écosse », a écrit Heather P. « J’ai les plus beaux souvenirs de mes collègues et des choses comme les « chaleureux prix flous » décernés aux employés. , et les hamburgers Big Z.”

Zellers s’est présenté comme l’endroit où “le prix le plus bas est la loi”, un slogan gravé sur ce camion jouet. (Hayden Watters/CBC)

« Le Canada a besoin d’autre chose que Walmart ou Tigre Géant », a déclaré Anna G. « J’espère que [the Hudson’s Bay] peut faire ce travail. Je déteste Walmart, mais j’y vais pour l’essentiel comme du papier toilette, des vadrouilles et des produits de nettoyage.”

Marg T. a écrit : « Nous avons adoré magasiner chez Zellers à cause du programme de points du Club Z. Vous pouviez accumuler les points et acheter de la marchandise ou les utiliser pour partir en voyage. Nous avons choisi le voyage. Nous habitons au Nouveau-Brunswick et nous avions suffisamment de points accumulés nous faire voler tous les trois de Montréal à Londres, en Angleterre, puis en Irlande… Un merci à Zellers !!”

“Zellers était un incontournable de la communauté, en particulier pour les petites communautés rurales, et un endroit spécial pour magasiner”, a déclaré Amy J. chance d’en profiter. J’espère voir un retour complet – les Canadiens veulent soutenir les entreprises canadiennes et je serais ravi d’arrêter de fréquenter Walmart et Amazon pour soutenir Zellers ! »

Des doutes sur le succès

Plusieurs lecteurs ont souligné que la Baie d’Hudson est maintenant propriété étrangère. Un certain nombre de répondants doutaient également du retour de Zellers.

“Je croise les doigts pour leur succès, mais je soupçonne que c’est trop peu et trop tard, car ils ont déjà perdu tous leurs meilleurs espaces de vente au détail et leur part de marché. Ils ne pourraient jamais rivaliser avec la puissance de Walmart, mais ils pourraient probablement s’affronter. avec Tigre Géant, ou peut-être s’installer dans de plus petites communautés où il n’y a pas de Walmart », a écrit Matt S.

Une personne passe devant un magasin Zellers qui ferme à Etobicoke, en Ontario, en 2020. (Michael Wilson/CBC)

Sarah K. a déclaré : « Je doute que ce soient les Zellers que nous aimions tous, vous savez, celui qui vendait en fait des produits fabriqués au Canada. Cette époque est révolue, et franchement, je suis d’accord avec les autres personnes qui parlent d’acheter moins de bric-à-brac de Chine et autres ateliers clandestins offshore et produits locaux de meilleure qualité [instead]. Le seul problème avec ce rêve est que la mondialisation a dévoré notre secteur manufacturier.”

Jonathan S. a écrit que HBC “n’aurait pas besoin de ressusciter Zellers si HBC ajustait simplement ses prix pour refléter la réalité”.

Pendant ce temps, Francis L. s’interrogeait : “Qui de sain d’esprit est nostalgique de Zellers ?”