Points clés du débat télévisé conservateur: les politiques fiscales et l’avenir de Boris Johnson

Le coût de la vie, les impôts, les discussions sur le gouvernement de Boris Johnson et les interrogations réciproques ont été quelques-uns des moments clés du deuxième débat à la direction des conservateurs.

L’ancien chancelier Rishi Sunak a accusé Mme Truss et Mme Mordaunt de socialisme et les candidats qui ont été nommés au cabinet et au gouvernement de M. Johnson ont défendu leurs positions pendant son mandat.

Voici les points clés soulevés lors du débat d’une heure diffusé sur ITV :

Silence sur l’avenir de Boris Johnson

Aucun des candidats à la direction des conservateurs n’a déclaré qu’il donnerait à M. Johnson un poste dans son cabinet s’il remportait l’élection à la direction.

On a demandé aux cinq candidats au remplacement du Premier ministre – Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat – s’ils le laisseraient s’asseoir à la table de leur cabinet lors du débat sur la direction d’ITV.

Aucun n’a levé la main.

Mme Mordaunt a alors déclaré: “Il a réussi le Brexit!”

Les candidats se sont également mis d’accord sur un deuxième point. Ils ont tous exclu de convoquer des élections anticipées pour obtenir un mandat du public s’ils devenaient Premier ministre.

Questions posées les uns aux autres

Lors du débat ITV, les candidats ont été autorisés à se poser une question, une première lors de la course à la direction.

M. Sunak et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss se sont affrontés avec leurs questions, M. Sunak demandant: «Vous avez été à la fois un Lib Dem et un Remainer. Lequel regrettez-vous le plus ?

Mme Truss a déclaré qu’elle avait fait un «voyage politique» et a cité son expérience de «voir des enfants de mon école être déçus à Leeds» comme raison pour laquelle elle est devenue conservatrice.

Mme Truss a demandé à M. Sunak : “Pensez-vous toujours que nous devrions faire plus d’affaires avec la Chine ?”

Il a fait référence à l’examen intégré, qui décrit la Chine comme “une menace massive pour notre sécurité nationale” et a appelé à une législation “qui arrête les investissements hostiles dans ce pays”.

M. Sunak a déclaré que cela ne devrait pas empêcher le Royaume-Uni de s’engager avec des pays du monde entier.

M. Sunak et Mme Truss se sont affrontés pendant le débat (Jonathan Hordle/ITV/PA) (Médias PA)

Politiques fiscales

Les candidats se sont fortement affrontés sur les impôts lors du deuxième débat, M. Sunak ripostant aux opinions de Mme Truss et de Mme Mordaunt sur les réductions d’impôts après l’avoir critiqué.

Mme Truss a attaqué le dossier de M. Sunak au Trésor, tandis que Mme Mordaunt a déclaré que les réductions d’impôt limitées qu’elle préconisait n’étaient pas inflationnistes.

M. Sunak a accusé Mme Truss de colporter l’économie “quelque chose pour rien” et a déclaré en réponse aux propositions d’emprunt fiscal de Mme Mordaunt : “Même Jeremy Corbyn n’est pas allé aussi loin”.