Points clés du débat à la direction des conservateurs : droits des trans, net-zéro et honnêteté de Boris Johnson

Les droits des trans, l’objectif de zéro carbone net et l’honnêteté de Boris Johnson ont été les principaux points de discussion lors du premier débat à la direction des conservateurs.

Penny Mordaunt et Kemi Badenoch se sont affrontés sur la position de Mme Mordaunt sur l’identité de genre, tandis que l’ancien chancelier Rishi Sunak a pris pour cible les autres candidats au sujet de leurs plans de réduction d’impôts « conte de fées ».

Voici les principaux points soulevés lors du débat d’une heure et demie diffusé sur Channel 4 :

Seul Tom Tugendhat a directement déclaré qu’il ne pensait pas que Boris Johnson était digne de confiance.

Les candidats ont été invités à répondre oui ou non à la question de savoir s’ils pensaient que le Premier ministre sortant était honnête.

Mme Badenoch a déclaré que M. Johnson était “parfois” honnête, tandis que Mme Mordaunt a déclaré qu’il avait “payé le prix” pour “certains problèmes vraiment graves” avec son poste de premier ministre.

Le récent chancelier, M. Sunak, a déclaré : “J’ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute aussi longtemps que possible et j’ai finalement conclu que je ne pouvais pas, et c’est pourquoi j’ai démissionné… Il y avait un certain nombre de raisons qui J’ai démissionné, mais la confiance et l’honnêteté en faisaient partie.

(Gauche-droite) Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Rishi Sunak et Liz Truss (PENNSYLVANIE)

Mme Truss a déclaré que M. Johnson “avait été très clair sur le fait qu’il avait commis des erreurs au sein du gouvernement”, mais elle avait pris son explication pour des déclarations inexactes sur partygate “au pied de la lettre”.

Sur la question de savoir si M. Johnson était honnête, M. Tugendhat a simplement répondu : “Non.”

Penny Mordaunt s’est heurtée à Kemi Badenoch au sujet de positions antérieures sur les droits à l’identité de genre.

Mme Mordaunt, ancienne ministre des Femmes et de l’Égalité, a déclaré qu’alors qu’elle avait mené une consultation sur la loi sur la reconnaissance du genre, elle n’avait “jamais été favorable à l’auto-identification”.

“Je ne peux pas imaginer pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je dis et régurgitent ce problème depuis des semaines et des semaines, mais je suis heureuse d’énoncer ma position et des preuves à l’appui”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle acceptait cela, Mme Badenoch, qui était ministre de l’égalité jusqu’à sa démission ce mois-ci, a déclaré: “J’ai du mal à le faire, car lorsque j’ai pris mes fonctions de ministre de l’égalité en 2020, la politique qui était poussée était l’auto-identification .

“Je n’ai pas travaillé avec Penny, mais j’ai cru comprendre que le ministre précédent qui avait joué le rôle avait voulu l’auto-identification, et c’est quelque chose que j’ai inversé avec Liz.”

Mme Truss a refusé de préciser si elle pensait que la position de Mme Mordaunt sur l’identité de genre avait changé.

Rishi Sunak a lancé des attaques contre Penny Mordaunt, ainsi que contre Liz Truss, au sujet de leurs projets d’introduction de réductions d’impôts.

M. Sunak a déclaré à Mme Truss qu'”emprunter pour sortir de l’inflation” est un “conte de fées”.

Mme Truss a répondu: “Je pense qu’il est mal d’augmenter les impôts.”

Elle a ajouté: “Nous avons de l’inflation à cause de notre politique monétaire, que nous n’avons pas été assez durs avec la masse monétaire, c’est ainsi que j’aborderais ce problème.”

M. Sunak a également attaqué les “promesses à deux chiffres d’un milliard de livres” de Mme Mordaunt.

Le ministre du Commerce international a promis de réduire la TVA sur le carburant et d’augmenter les seuils d’imposition sur le revenu en fonction de l’inflation – ce qui, selon M. Sunak, coûterait environ 15 milliards de livres sterling.

Mme Mordaunt a déclaré: “Ma plate-forme économique n’est pas basée sur les impôts et les dépenses, elle est basée sur la croissance et la concurrence.”

Kemi Badenoch était la seule candidate à dire qu’elle ne s’engagerait pas à l’engagement actuel de zéro net.

Le gouvernement travaille actuellement à l’objectif de réduire à zéro les émissions de carbone d’ici 2050.

Alors que les quatre autres candidats ont déclaré qu’ils travailleraient toujours pour atteindre cette échéance en tant que Premier ministre, Mme Badenoch a déclaré qu’elle ne le ferait pas.

Elle a rejeté l’avertissement du ministre international de l’environnement, Lord Goldsmith, selon lequel ce serait un “suicide politique” d’abandonner l’objectif net zéro de 2050.

Elle a dit : « Je pense qu’il a tort.

“L’engagement a été pris en 2018 pour 2050, aucun d’entre nous ne sera ici en tant que politicien en 2050, il est très facile de fixer un objectif dont vous ne serez pas responsable et redevable le moment venu.

“L’important est de s’assurer que nous le faisons de manière durable.

“Beaucoup de choses que nous faisons pourraient nuire économiquement à notre pays.”