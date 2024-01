Points clés de l’analyse AP de l’affaire de fraude civile de Trump à New York

NEW YORK (AP) – Donald Trump pourrait potentiellement voir son empire immobilier ordonné « dissous » pour des déclarations inexactes répétées sur les états financiers aux prêteurs, en violation de la puissante loi antifraude de New York.

Mais une analyse d’Associated Press portant sur près de 70 ans de cas similaires a montré que le cas de Trump se démarque : il s’agit de la seule grande entreprise découverte qui a été menacée de fermeture sans que soient révélées des victimes évidentes et des pertes importantes.

Certains experts juridiques craignent que si le juge de New York impose une telle sanction dans une décision finale attendue dans les prochaines semaines, cela pourrait permettre aux tribunaux d’éliminer plus facilement des entreprises à l’avenir.

“Cela crée un horrible précédent”, a déclaré Adam Leitman Bailey, un avocat spécialisé dans l’immobilier à New York qui a déjà poursuivi un immeuble en copropriété de Trump.

Voici ce que Analyse AP trouvé:

LE CAS DE TRUMP RESSORT

Un constat de fraude en vertu de la loi de l’État de New York, connue sous le nom de loi exécutive 63(12), n’exige pas que de fausses déclarations ou des mensonges purs et simples entraînent que quiconque soit trompé ou perde de l’argent. Mais l’examen par AP de près de 150 cas rapportés dans les bases de données juridiques a révélé que dans la douzaine de cas appelant à une « dissolution », les victimes et les pertes étaient des facteurs clés.

L’analyse de l’AP a révélé qu’une organisation à but non lucratif contre le cancer du sein a été fermée il y a une douzaine d’années pour avoir utilisé la quasi-totalité de ses 9 millions de dollars de dons pour payer les salaires des directeurs, les avantages sociaux et autres dépenses au lieu de financer des mammographies gratuites, la recherche et l’aide aux survivantes comme promis.

Une société de capital-investissement feignant un gros succès d’investissement a été fermée après avoir volé des millions de dollars à des milliers d’investisseurs.

Et un établissement de santé mentale a été fermé pour avoir pillé 4 millions de dollars de fonds publics tout en négligeant les patients.

Parmi les autres entreprises fermées, citons un faux psychologue qui vendait des traitements douteux, un faux avocat qui prétendait faussement qu’il pourrait inscrire des étudiants à la faculté de droit, et des hommes d’affaires qui commercialisaient des conseils financiers mais qui, au lieu de cela, escroquaient les gens sur leurs actes de propriété.

Il se peut qu’il y ait plus d’entreprises dissoutes que ce qu’AP a trouvé. Les experts juridiques préviennent que certaines affaires 63(12) n’apparaissent jamais dans les bases de données juridiques parce qu’elles ont été réglées, abandonnées ou n’ont pas été signalées.

Pourtant, le seul cas trouvé par l’AP d’une entreprise dissoute en vertu de la loi anti-fraude sans citer de victimes ou de pertes réelles était une entreprise relativement petite fermée en 1972 pour rédiger des travaux de session pour des étudiants. Dans cette affaire, le procureur général a déclaré que la victime était « l’intégrité du processus éducatif ».

CE QUE LE JUGE A DIT À PROPOS DE TRUMP

Juge de la Cour suprême de New York Arthur Engoron a statué l’année dernière que Trump avait fraude commise en envoyant 11 ans d’estimations prétendument gonflées de sa valeur nette à la Deutsche Bank et à d’autres. Le procureur général de New York qui a déposé la plainte, Letitia James, a déclaré que cela avait aidé l’ex-président à bénéficier de taux d’intérêt plus bas.

Parmi les nombreuses fausses affirmations de Trump qui auraient escroqué la banque : son appartement en attique était trois fois plus grand que sa taille réelle.

Mais si la fraude est évidente, l’impact ne l’est pas.

Les banques et autres ne se sont pas plaints, et on ne sait pas exactement combien ils ont perdu, voire quelque chose.

“Il s’agit essentiellement d’une peine de mort pour une entreprise”, a déclaré Eric Talley, professeur de droit à l’Université de Columbia, à propos de la possible fermeture de Trump. “Est-ce qu’il obtient ce qui lui revient à cause de la fraude ou parce que les gens ne l’aiment pas ?”

La décision du juge de l’année dernière appelant à une « dissolution » est en appel.

LA VERSION DU PROCUREUR GÉNÉRAL

James a appelé à la barre un expert en prêts qui a estimé que la Deutsche Bank avait renoncé à 168 millions de dollars d’intérêts supplémentaires sur ses prêts Trump, basant ses calculs comme si Trump n’avait jamais offert de garantie personnelle.

Mais Trump a offert une garantie, même si son estimation de sa richesse personnelle était exagérée.

En fait, la banque a fait ses propres estimations de la richesse personnelle de Trump, retranchant parfois des milliards aux chiffres de Trump, et a quand même décidé de lui prêter. Et les responsables de la banque appelés à témoigner ne pouvaient pas dire avec certitude si la déclaration personnelle de valeur de Trump avait eu un impact sur les taux.

COMMENT FONCTIONNERAIT LA « DISSOLUTION »

Le juge a déclaré l’année dernière que les certificats d’État nécessaires au fonctionnement de nombreuses sociétés new-yorkaises de Trump devraient être révoqués et que les sociétés devraient être confiées à un séquestre qui gérera leur « dissolution ».

Ce que le juge n’a pas précisé, c’est ce qu’il entendait par « dissolution », s’il s’agissait de la liquidation des sociétés qui contrôlent les propriétés ou des propriétés elles-mêmes.

Dans le pire des cas, tel qu’interprété par les juristes, Engoron pourrait décider des moyens de dissolution dépouiller le magnat de l’immobilier non seulement de ses propriétés new-yorkaises telles que la Trump Tower et son gratte-ciel 40 de Wall Street, mais aussi de son club Mar-a-Lago en Floride, d’un hôtel de Chicago et d’autres propriétés.

UNE PUNITION RETARDÉE ?

Notamment, le procureur général James n’a jamais demandé la dissolution ni la vente.

Plutôt. elle a recommandé que Trump soit interdit de faire des affaires à New York et de payer 370 millions de dollarsce qu’elle estime être les intérêts épargnés et autres « gains mal acquis ».

Une solution : retarder.

Dans une note de bas de page d’un document de synthèse de 94 pages déposé plus tôt ce mois-ci, James a suggéré au juge de nommer un observateur indépendant pour superviser les opérations de Trump pendant cinq ans, après quoi le tribunal pourrait décider de révoquer ses certificats d’exploitation et éventuellement de le mettre en faillite. .

William Thomas, professeur de droit à l’Université du Michigan, dit craindre que l’ordonnance ne soit maintenue.

« Ceux qui veulent voir Donald Trump souffrir par tous les moyens nécessaires risquent d’ignorer l’engagement même en faveur d’un État de droit qu’ils l’accusent de bafouer », a-t-il déclaré.