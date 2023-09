Points clés à retenir du Sommet IA et technologie 2023 de POLITICO

1. Le calcul national des risques et des opportunités pour l’IA est encore extrêmement difficile

Les experts voient de grandes opportunités dans l’IA, de la surveillance du climat à l’aide à la défense nationale, mais aussi un large éventail de risques, de la discrimination à la consommation d’énergie jusqu’à – euh – la fin de l’humanité.

Presque tous les intervenants ont convenu que l’IA était devenue un problème majeur qu’il n’est plus possible d’ignorer – en partie parce qu’elle devient rapidement omniprésente et que les modèles les plus puissants sont très accessibles aux consommateurs.

Michael Kratsios, ancien directeur de la technologie aux États-Unis et aujourd’hui directeur général de Scale AI, basé à San Francisco, a déclaré que la sortie de ChatGPT « a fondamentalement changé la dynamique à Washington » et a rendu la conversation autour de l’IA plus urgente et plus concrète.

« C’est quelque chose que les Américains ordinaires peuvent toucher, ressentir et jouer personnellement », a-t-il déclaré. « Avant, c’était juste un peu ça, vous savez, le rêve ‘Terminator’ dans les films ou quelque chose qui se passait, peut-être dans une usine quelque part grâce à un robot. »

Jake Loosararian, PDG de Gecko Robotics, une société de surveillance des infrastructures énergétiques, a averti que les serveurs d’IA énergivores pourraient brûler davantage de combustibles fossiles.

Mais même cela n’est pas encore clair : « J’ai examiné la littérature à ce sujet au cours des deux derniers mois », a déclaré David Sandalow, chercheur au Center on Global Energy Policy de l’Université de Columbia, « et ma principale conclusion est la suivante : les données sont vraiment pauvres.

Lakshmi Raman, directeur de l’intelligence artificielle de la CIA, a déclaré que l’agence utilisait l’IA pour améliorer certaines tâches de base telles que la traduction linguistique et faciliter le travail de bureau, mais a averti que l’IA était un outil à double tranchant – et que les adversaires de la CIA déployaient les technologies comme Bien.

« Nous réfléchissons à des choses comme les deepfakes et la désinformation ainsi qu’aux risques de cybersécurité, à la manière dont l’IA est utilisée pour créer davantage d’e-mails de phishing ou générer davantage de logiciels malveillants », a-t-elle déclaré.

2. Les législateurs reconnaissent qu’ils sont loin d’une réglementation complète sur l’IA

représentant Jay Obernolte a déclaré mercredi que sa priorité à court terme en tant que vice-président du Congressional Artificial Intelligence Caucus était de choisir une voie sur la manière de légiférer sur la technologie émergente.

« Est-ce qu’on va faire une démarche globale avec une nouvelle agence ? Potentiellement comme l’UE l’a fait ? Ou allons-nous adopter une approche sectorielle, dans laquelle nous donnons à nos régulateurs sectoriels existants les moyens de réglementer l’IA au sein de leurs espaces sectoriels ? » » a déclaré Obernolte (Républicain de Californie).

Les questions fondamentales d’Obernolte reflétaient un Congrès encore dans les premières phases de réglementation. Au Sénat, leader de la majorité Chuck Schumer ce mois-ci, il a organisé un « AI Insight Forum » de leaders technologiques, peu de temps après avoir défini en juin un cadre permettant au Congrès de s’engager sur la voie d’une réglementation globale. Mais certains législateurs ont réclamé plus d’efficacité dans le processus législatif pour s’adapter au rythme effréné de l’innovation.

Le sénateur Todd Jeune (R-Ind.) a déclaré : « Il est très probable que nous adoptions quelques éléments restreints » de la législation sur l’IA, mais s’est couvert lorsqu’il s’agissait de mesures plus larges.

Il y a aussi un obstacle plus immédiat : Rep. Ted Lieu (Démocrate de Californie), dans un autre panel, a déclaré que la possible fermeture prochaine du gouvernement détournait l’attention de l’élaboration de lois sur l’IA. « Nous essayons d’empêcher que des choses stupides se produisent, ce qui signifie qu’il est très difficile de travailler sur l’IA », a-t-il déclaré.

L’un des défis de la réglementation de l’IA a été l’ère où les législateurs tentent de la maîtriser. Ed Markey (D-Mass.) a souligné ses 47 années de mandat.

« J’ai commencé au Congrès avant qu’il n’y ait des télécopieurs et aujourd’hui, il n’y a pas de télécopieurs. Cela fait combien de temps que je suis là », a-t-il déclaré.

3. Les agences pourraient être là où se déroule l’action

La présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, un jour après avoir déposé une plainte antitrust contre Amazon, a mis en garde l’industrie de l’IA, avertissant que son agence poursuivrait les entreprises si elles se livraient à des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine naissant.

Khan a déclaré que la FTC veut « s’assurer que le marché comprend qu’il n’y a pas d’exemption en matière d’IA aux lois en vigueur ».

Cela ne signifie pas que même la FTC dispose des ressources dont elle a besoin : Khan a déclaré qu’elle cherchait davantage de ressources auprès du Congrès pour soutenir le personnel technique de l’agence.

Kratsios et Obernolte ont tous deux convenu qu’un modèle de réglementation agence par agence, basé sur les utilisations de l’IA plutôt que sur l’octroi de licences pour les modèles sous-jacents, serait un moyen pratique de commencer à réglementer l’IA, surtout en l’absence de toute action au Capitole.

« Il est beaucoup plus difficile d’enseigner à une nouvelle agence tout ce que la FDA sait sur la protection de la sécurité des patients que d’enseigner à la FDA ce qu’elle ne sait pas déjà sur la réglementation de l’IA », a déclaré Obernolte.

4. Washington compte actuellement sur l’autonomie gouvernementale des entreprises

Alors que la réglementation de l’IA reste fluide, les acteurs du secteur font leurs propres suggestions et les régulateurs comptent en partie sur leur bonne volonté.

Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybersécurité et les technologies émergentes de l’administration Biden, a vanté les engagements volontaires pris ces derniers mois par plus d’une douzaine d’entreprises pour gérer les risques de l’IA et a adopté une vision ensoleillée de la technologie.

« Nous sommes déterminés à ce que l’IA soit une force bénéfique pour les pays du monde entier », a-t-elle déclaré.

Elle a noté que la Maison Blanche travaillait sur un décret sur l’IA pour garantir qu’elle n’augmenterait pas les préjugés ni ne compromettrait la sécurité nationale.

« Nous avons utilisé cela comme un pont vers le travail de réglementation que le sénateur Schumer, leader Schumer, dirige actuellement sur la Colline », a-t-elle déclaré.

Plusieurs technologues ont fait des commentaires démontrant qu’ils évoluent dans un vide réglementaire.

« Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que l’industrie se réunisse avec les parties prenantes pour développer des normes communes et des bonnes pratiques autour de l’accès aux modèles », a déclaré Tom Lue, avocat général chez Google DeepMind.

« Je pense que bon nombre d’entre nous ont notre propre ensemble de garde-fous », a déclaré Durga Malladi, vice-président senior de Qualcomm Technologies.

Christina Shim, responsable des logiciels de développement durable chez IBM, a déclaré : « nous nous concentrons sur cinq piliers : transparence, équité, explicabilité, robustesse et confidentialité ».

Elle a ajouté que malgré les problèmes de l’IA, « nous en manquerions cruellement » si la technologie était mise de côté. « Cela accélère notre parcours, en particulier dans le contexte du changement climatique, où nous n’avons pas beaucoup de temps », a-t-il déclaré.

Rebecca Kern, Mohar Chatterjee, Corbin Hiar, Ben Schreckinger, Derek Robertson et Joseph Gedeon ont contribué à ce rapport.