Points clés à retenir du premier jour du procès civil pour fraude de Donald Trump | Donald Trump Actualités

Aux États-Unis, les procureurs et les défenseurs ont fait leurs premières déclarations dans le cadre d’un procès pour fraude civile axé sur les activités de Donald Trump et ses entreprises, donnant ainsi le coup d’envoi d’un processus qui pourrait aggraver les problèmes juridiques et politiques déjà considérables auxquels est confronté l’ancien président.

Un Trump provocant a attaqué le procureur général de New York et le juge supervisant son procès pour fraude civile alors qu’il commençait lundi, un avocat de l’État l’accusant d’avoir généré plus de 100 millions de dollars en mentant sur son empire immobilier.

La procureure générale Letitia James demande au moins 250 millions de dollars d’amende, une interdiction permanente contre Trump et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York et une interdiction de cinq ans en matière d’immobilier commercial contre Trump et la Trump Organization.

Quels ont été les moments marquants du premier jour du procès ? Et que signifient-ils pour Trump ? Nous examinons ci-dessous quelques points clés à retenir :

Trump redouble de discours hostile

S’appuyant sur des thèmes familiers, Trump a attaqué le procès et les personnes impliquées comme participant à la « poursuite de la plus grande chasse aux sorcières » de l’histoire des États-Unis.

Trump a ouvertement réprimandé Letitia James, la procureure générale de New York qui a porté plainte contre lui, critiquant un « procès honteux mené par un procureur général corrompu ». Trump a également critiqué le juge new-yorkais Arthur Engoron, qui supervise le procès.

Le premier témoin à la barre

Donald Bender, comptable de longue date et conseiller fiscal de Trump, a témoigné sur les pratiques fiscales de Trump, telles que la déclaration de pertes importantes dans ses déclarations de revenus chaque année pendant près d’une décennie.

Les avocats de Trump ont tenté d’émettre une « objection générale » au témoignage de Bender, mais ont été rejetés par le juge Engoron.

Le procès portera sur les pratiques commerciales de Trump

L’affaire repose sur l’allégation selon laquelle Trump et son entreprise, la Trump Organization, auraient intentionnellement gonflé leur valeur pour s’enrichir.

Trump a indiqué qu’il était prêt à témoigner dans cette affaire pour défendre les mesures prises par lui et son entreprise. S’il est reconnu coupable, Trump pourrait être contraint de payer des amendes et de perdre ses licences commerciales.

Les questions sur la richesse de Trump réapparaissent