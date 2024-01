Points clés à retenir de la décision du tribunal de l’ONU sur le dossier de l’Afrique du Sud contre la guerre israélienne à Gaza

JERUSALEM (AP) — Le tribunal international des Nations Unies a sévèrement critiqué vendredi la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, appelant Israël à « prendre toutes les mesures » pour empêcher un génocide des Palestiniens. Mais il n’est pas allé jusqu’à exiger un cessez-le-feu immédiat, comme l’espéraient les promoteurs sud-africains de l’affaire.

MONTRE: La CIJ déclare qu’Israël doit protéger les Palestiniens dans une affaire de génocide, mais n’ordonne pas un cessez-le-feu

Toutes les parties ont tenté de revendiquer la victoire avec ce jugement, en s’appuyant sur différents éléments qui étayaient leurs positions.

Israël a célébré le rejet par le tribunal de la demande de cessez-le-feu et a déclaré qu’il avait approuvé le droit du pays à l’autodéfense. Pourtant, des critiques sévères à l’encontre de la campagne israélienne à Gaza pourraient entacher davantage son image auprès de l’opinion publique.

Les Palestiniens ont accueilli favorablement ce qui équivalait à une critique écrasante des tactiques de guerre d’Israël par une majorité déséquilibrée de juges face au lourd bilan humain et au désastre humanitaire à Gaza. Les six mesures contenues dans la décision ont été approuvées par des marges de 15-2 et 16-1, même le représentant d’Israël au tribunal s’est joint à la majorité sur deux des questions.

Alors qu’Israël poursuit son offensive, la décision de vendredi s’ajoute aux critiques internationales croissantes à l’égard d’Israël et pourrait exercer davantage de pression sur Israël pour qu’il réduise ou arrête complètement l’opération.

Voici quelques points à retenir de la décision de vendredi :

Pas de jugement sur le génocide

Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question centrale de savoir si l’offensive militaire dévastatrice d’Israël contre le Hamas équivaut à un génocide. Le tribunal ne répondra probablement pas à cette question avant des années.

Mais cela n’exclut pas la possibilité qu’Israël se livre à des actes de génocide. En imposant des « mesures provisoires », la Cour a estimé que les préoccupations concernant un éventuel génocide méritaient un examen plus approfondi.

Il a appelé Israël « à prendre toutes les mesures en son pouvoir » et à « veiller avec effet immédiat » à ce que son armée ne commette pas d’actes de génocide, y compris ceux causant la mort inutile de Palestiniens ou des souffrances humanitaires.

Il a également appelé Israël à empêcher « l’incitation publique à commettre un génocide », en soulignant une série de déclarations incendiaires de la part des dirigeants israéliens. Israël a été sommé de faire rapport au tribunal dans un délai d’un mois sur les mesures qu’il prend pour répondre à ces demandes.

Le tribunal s’est déclaré gravement préoccupé par le sort des otages et a demandé leur libération immédiate et inconditionnelle. Mais la décision s’est concentrée presque entièrement sur le sort des civils palestiniens de Gaza et a exhorté Israël à faire davantage pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire.

Yuval Shany, expert en droit international au sein du groupe de réflexion Israel Democracy Institute, a déclaré que la décision n’était « pas géniale » mais qu’elle aurait pu être pire.

“La conclusion selon laquelle les affirmations de l’Afrique du Sud sont plausibles n’est pas bonne”, a-t-il déclaré. “Mais c’est quelque chose avec lequel Israël peut vivre.”

La guerre continue

Rien dans la décision de la Cour n’exige qu’Israël mette un terme à la guerre d’un point de vue juridique.

Les dirigeants israéliens se sont engagés vendredi à poursuivre l’offensive, insistant sur le fait qu’ils se conforment déjà au droit international et s’engagent à autoriser l’approvisionnement humanitaire dans le territoire assiégé.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié les allégations de génocide de « scandaleuses », notant que la décision a été prise à la veille de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste. Netanyahu a souligné que le Hamas, qui a tué 1 200 personnes et en a kidnappé 250 le 7 octobre, cherche à détruire Israël.

Barak Medina, expert en droits de l’homme à la faculté de droit de l’Université hébraïque, a déclaré que les effets de la décision sur le champ de bataille sont « marginaux ».

Il a déclaré que les appels à intensifier l’aide humanitaire et à réprimer les incitations pourraient avoir de légers effets sur les politiques. “Mais en ce qui concerne l’aspect principal de l’opération militaire, on ne s’attend à aucun changement sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Surveillance accrue

Alors qu’Israël progresse sur le champ de bataille, la décision de vendredi a mis en lumière l’offensive israélienne.

La guerre, lancée en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre, a tué plus de 26 000 Palestiniens et entraîné des destructions, des déplacements et des maladies à grande échelle, selon les responsables locaux de la santé et les agences d’aide internationales.

Les États-Unis, l’allié le plus proche et le plus important d’Israël, ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant le nombre de morts parmi les civils et la communauté internationale dans son ensemble a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat. Le langage dur adopté par la Cour, associé à l’obligation de lui faire rapport, s’ajoute à la surveillance mondiale et exerce davantage de pression pour réduire ou arrêter l’offensive.

Merav Michaeli, chef du Parti travailliste d’opposition israélien, a qualifié cette décision de “carton jaune” contre un gouvernement qui, selon elle, “cause d’énormes dommages internationaux au pays”.

Un ancien chef du département de droit international de l’armée israélienne a déclaré que cette décision aggraverait la situation d’Israël dans le monde et saperait la légitimité de la guerre.

“C’est une menace énorme”, a déclaré Pnina Sharvit Baruch, aujourd’hui chercheuse principale à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale. “Cela finit par avoir un impact sur notre sécurité nationale. Nous avons besoin de nos alliés. Nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls.”

Pression sur les États-Unis

Malgré leurs inquiétudes quant aux dommages causés aux civils, les États-Unis ont jusqu’à présent soutenu l’effort de guerre israélien, protégeant Israël des critiques internationales et continuant de fournir des armes à l’armée.

La décision de vendredi attire une attention indésirable sur la position américaine – une position qui les met en désaccord avec leurs alliés et menace de nuire à la position du président Joe Biden auprès de l’aile progressiste du Parti démocrate alors qu’il cherche à être réélu.

“Les Etats ont désormais des obligations juridiques claires pour mettre fin à la guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza et pour s’assurer qu’ils n’en soient pas complices”, a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères.

Il a déclaré que la décision provisoire “devrait servir de sonnette d’alarme pour Israël et les acteurs qui ont permis son impunité bien ancrée”.

Le ministère fait partie de l’Autorité palestinienne, le gouvernement d’autonomie internationalement reconnu dans certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël. Les États-Unis ont déclaré qu’ils souhaiteraient voir une autorité revitalisée, renversée par le Hamas en 2007, revenir au pouvoir à Gaza après la guerre.

Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale à Human Rights Watch, un groupe basé à New York qui a accusé Israël d’avoir commis des crimes de guerre lors des précédents combats, a déclaré que la “décision historique de vendredi met en garde Israël et ses alliés”.

« L’ordonnance claire et contraignante de la Cour augmente l’enjeu pour les alliés d’Israël de soutenir leur engagement déclaré en faveur d’un ordre mondial fondé sur des règles en contribuant à garantir le respect de cette décision décisive », a-t-elle déclaré.

Les correspondants de l’AP Julia Frankel et Sam McNeil ont contribué au reportage.