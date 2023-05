Points à retenir sur le plafond de la dette : le numéro d’équilibriste de McCarthy, le choix de Biden et les défis à venir

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

C’est un accord que personne à Washington ne prétend vraiment aimer. Mais après des semaines de négociations, le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ont conclu un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement potentiellement dévastateur.

Les enjeux sont élevés pour les deux hommes – et chacun devra maintenant persuader les législateurs de son parti de voter pour lui. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré la semaine dernière que les États-Unis pourraient manquer de liquidités pour payer les factures et manquer à leurs obligations si le plafond de la dette n’était pas relevé d’ici le 5 juin.

L’accord ultime, conclu par Biden, McCarthy et un petit groupe de leurs adjoints, est un accord budgétaire de deux ans qui maintiendrait essentiellement les dépenses à plat pour 2024, tout en les augmentant pour la défense et les anciens combattants, et en plafonnant les augmentations à 1% pour 2025 Elle suspendrait le plafond de la dette jusqu’en janvier 2025, après la prochaine élection présidentielle. Les républicains avaient insisté pour réduire les dépenses et avaient adopté leur propre projet de loi avec des réductions beaucoup plus importantes le mois dernier.

Le paquet apporterait également des modifications politiques, notamment en ajoutant des exigences de travail pour certains bénéficiaires de l’aide alimentaire et en rationalisant une loi environnementale qui, selon les républicains, a rendu plus difficile la construction de projets énergétiques.

Points à retenir de l’accord et des négociations qui y ont conduit :

L’ÉQUILIBRE DÉLICAT DE McCARTHY

Depuis que McCarthy a remporté la présidence de la Chambre lors du 15e tour de scrutin en janvier, il était clair que les négociations sur le plafond de la dette seraient son premier et peut-être le plus grand test.

Connu plus pour sa stratégie que pour sa politique, McCarthy a eu un défi qui semblait presque insurmontable, avec une faible majorité et un groupe important de conservateurs d’extrême droite certains de s’opposer à tout ce qu’il a négocié avec Biden. Et il pourrait encore se retrouver au milieu d’une crise si trop de membres de son caucus se révoltaient lorsque la Chambre votera sur le paquet cette semaine.

À travers tout cela, le Californien a montré son ambiance décontractée typique, projetant la confiance dans le projet de loi et son succès. Il a déclaré dimanche qu’il gagnerait une majorité de républicains sur le projet de loi et quelques démocrates.

Lors d’une conférence téléphonique samedi soir, McCarthy a déclaré que plus de 95% des membres de sa conférence « étaient extrêmement enthousiasmés par ce qu’ils voyaient ».

Mais certains républicains de la Chambre ont publiquement critiqué l’accord, arguant qu’il faisait trop peu pour réduire le déficit. Le représentant Dan Bishop de Caroline du Nord a tweeté un emoji vomi, se plaignant que certains républicains de l’appel félicitaient l’orateur d’avoir obtenu ce qu’il a qualifié de « presque zippo en échange » de la hausse du plafond de la dette.

LE COMPROMIS RÉTRACTABLE DE BIDEN

Pendant des mois, Biden et ses collaborateurs avaient un mantra : il n’y aurait pas de négociation sur la limite de la dette. Mais il a quand même négocié.

Ce n’est pas là où Biden, un vétéran de la vilaine bataille de 2011 sur la limite de la dette qui a vu la cote de crédit de la nation déclassée pour la première fois de l’histoire, voulait être. Mais c’était un scénario probable – avec une Chambre contrôlée par les républicains qui avait clairement indiqué dès le départ qu’elle n’augmenterait pas le pouvoir d’emprunt sous un président démocrate sans extraire des restrictions de dépenses ou d’autres concessions politiques.

Il n’y avait aucun moyen que Biden, qui se présente pour être réélu l’année prochaine, veuille un défaut historique sur sa montre.

Biden a continué d’insister sur le fait qu’il négociait sur le budget, pas sur le plafond de la dette. Mais poussé par un journaliste dimanche soir qui a noté que c’était précisément ce que les républicains recherchaient en échange de la levée du plafond de la dette, le président a semblé rompre avec son discours.

« Bien sûr, oui », a déclaré Biden en riant légèrement. « Pouvez-vous penser à une alternative? »

Maintenant, il devra le vendre aux démocrates de la Chambre, qui doivent voter pour lui en nombre suffisant pour compenser la défection des républicains. De nombreux membres progressistes de la Chambre ont semblé sceptiques quant à l’accord, mais ils sont restés pour la plupart silencieux pendant le week-end en attendant plus de détails.

Mais l’accord a remporté les éloges d’un autre groupe démocrate clé. La Coalition néo-démocrate, qui compte environ 100 membres, a félicité Biden pour avoir négocié « une solution viable et bipartite pour mettre fin à cette crise ».

POLITIQUE GOP RECHERCHÉE DE LONGTEMPS

Les républicains ont pu obtenir certains changements politiques qu’ils réclamaient depuis des années, même modestes, y compris sur l’aide alimentaire. Le projet de loi augmenterait la limite d’âge pour les exigences de travail existantes dans le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, également connu sous le nom de coupons alimentaires. Cela créerait également une nouvelle agence pour développer et rationaliser les examens environnementaux dont les républicains se plaignent depuis des décennies.

Les nouvelles exigences de travail pour les bénéficiaires SNAP valides sans personnes à charge seraient progressivement mises en place d’ici 2025 et expireraient d’ici 2030. Et une disposition poussée par Biden retirerait complètement certains bénéficiaires vulnérables – comme les anciens combattants et les sans-abri – des exigences de travail. Mais les républicains ont clairement indiqué que pousser plus de personnes à travailler en échange d’avantages gouvernementaux était une victoire majeure pour eux, même si elle était principalement symbolique.

Le projet de loi modifierait également la loi sur la politique nationale de l’environnement et désignerait «un organisme chef de file unique» pour élaborer des examens environnementaux, dans l’espoir de rationaliser le processus.

Les républicains avaient espéré un paquet de permis beaucoup plus large qui faciliterait la construction et le développement de projets énergétiques. Mais le représentant de la Louisiane Garret Graves, un allié de McCarthy qui était l’un des négociateurs, a déclaré que le projet de loi apportait « des changements transformationnels dans le processus d’autorisation et d’examen environnemental » pour la première fois en quatre décennies.

SÉNAT CALME, EN ATTENTE DE FERMER

McCarthy a déclaré que la Chambre voterait sur le paquet mercredi. S’il est adopté, il se dirigera ensuite vers le Sénat dirigé par les démocrates, où les dirigeants devront obtenir l’accord des 100 membres pour accélérer le processus et éviter un défaut d’ici lundi prochain.

La Maison Blanche a informé les sénateurs démocrates dimanche et McCarthy a informé les républicains. Mais la plupart des sénateurs sont restés silencieux sur l’accord en attendant le texte intégral et pour voir si McCarthy peut le parcourir à la Chambre.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le chef républicain au Sénat Mitch McConnell du Kentucky se sont retirés du processus de négociation dès le début, affirmant qu’il devrait s’agir d’une négociation entre la Maison Blanche et McCarthy.

McConnell a publié dimanche une déclaration soutenant la législation, mais certains membres de son caucus l’ont critiquée. Les deux dirigeants devront faire face à toute objection potentielle au cours de la semaine à venir alors qu’ils cherchent à obtenir un soutien total pour avancer rapidement sur l’accord.

« Avec des républicains comme ceux-là, qui a besoin de démocrates ? a tweeté samedi le sénateur de l’Utah Mike Lee, s’alignant sur les républicains de la Chambre qui disent que l’accord n’est pas assez conservateur.