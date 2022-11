Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Des propositions audacieuses pour faire face au changement climatique ont été lancées et ignorées ou rejetées. Les allégations souvent fausses de « zéro net » des entreprises et des pays ont été dénoncées. Et le sort d’un militant en grève de l’eau et de la faim a continué d’attirer l’attention, même si le gouvernement égyptien n’a montré aucun signe de recul.

Ce sont quelques-unes des principales intrigues mardi lors du sommet de l’ONU sur le climat qui se tient dans la ville de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. Connu sous le nom de COP27, le rassemblement des dirigeants mondiaux intervient à un moment de contrastes, de besoins concurrents et de concurrence pour attirer l’attention.

Les phénomènes météorologiques extrêmes, exacerbés par le changement climatique, deviennent de plus en plus fréquents et destructeurs. Dans le même temps, la guerre en Ukraine a bouleversé les politiques énergétiques vertes de nombreux pays. Et ajoutez-y tous les événements d’actualité concurrents, tels que les élections de mi-mandat aux États-Unis. Toutes ces réalités étaient palpables dans les arguments avancés par les dirigeants.

TRAITÉ SUR LES COMBUSTIBLES FOSSILES

Alors que la science du changement climatique est bien établie et que les dirigeants débattent de la manière d’y faire face depuis des décennies – c’est le 27e sommet, après tout – les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. Dans le même temps, de nombreuses personnes, des climatologues au secrétaire général des Nations Unies, ont répété à plusieurs reprises que le monde ne devait pas entreprendre de nouveaux projets pour produire des combustibles fossiles. Au lieu de cela, le monde doit évoluer vers des formes d’énergie plus propres, telles que l’éolien, le solaire et le nucléaire, à plus grande échelle.

Dans ce contexte, le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, avait une proposition : un traité de non-prolifération pour arrêter la production future de combustibles fossiles.

“Nous savons tous que la principale cause de la crise climatique est les combustibles fossiles”, a déclaré Natano, ajoutant : “Il fait trop chaud et il reste très (peu) de temps pour ralentir et inverser l’augmentation de la température”.

Des nations comme Tuvalu, une nation insulaire du Pacifique touchée par le changement climatique, ont une autorité morale lors des pourparlers sur le climat. Mais les chances d’obtenir une telle proposition pour gagner du terrain sont minces. En effet, l’idée n’a pas suscité beaucoup d’engagement.

Une proposition audacieuse qui a suscité une interaction vigoureuse centrée sur l’idée de taxer les sociétés mondiales qui réalisent de gros bénéfices dans un contexte de hausse des prix de l’énergie depuis que la Russie a envahi l’Ukraine plus tôt cette année.

“Les producteurs débauchés de combustibles fossiles ont bénéficié de profits exorbitants aux dépens de la civilisation humaine”, a déclaré Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda.

Browne a ensuite cité un peu de “Macbeth” de William Shakespeare pour souligner sa frustration face au manque d’action des pays développés qui sont les plus responsables des émissions qui réchauffent la planète.

“Demain et demain et demain se glissent dans ce petit rythme de jour en jour jusqu’à la dernière syllabe du temps enregistré. Et tous nos hiers ont éclairé les imbéciles sur le chemin de la mort poussiéreuse », a déclaré Browne.

D’autres dirigeants ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés à parler de taxes.

“Je pense que ce n’est pas le lieu maintenant pour développer des règles fiscales, mais plutôt pour développer conjointement des mesures de protection contre les conséquences du changement climatique”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz aux journalistes.

Les entreprises et les gouvernements locaux ont fait des promesses audacieuses de réduire les émissions et d’atteindre le « zéro net » d’ici une certaine date.

Il y a cependant des problèmes potentiels avec ces affirmations, à commencer par la réalité que la réduction à zéro des émissions ne signifie pas nécessairement que la pollution par une certaine entreprise diminue. Après tout, une entreprise peut polluer puis acheter des crédits carbone pour compenser et ramener ses émissions nettes à zéro.

Cette dynamique est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles un groupe de l’ONU a publié mardi un rapport contenant des recommandations afin que les promesses de zéro net ne finissent pas “sapées par de fausses déclarations, l’ambiguïté et le greenwash”.

Parmi plusieurs recommandations : les entreprises ne peuvent pas prétendre être nettes zéro si elles continuent d’investir ou de construire de nouveaux approvisionnements en combustibles fossiles, sont responsables de la déforestation ou d’autres projets destructeurs pour l’environnement ou achètent des crédits de compensation carbone bon marché.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ne mâche jamais ses mots, ne l’a certainement pas fait lorsqu’il a parlé de la nécessité d’une réforme.

« Il est répréhensible d’utiliser de fausses promesses de « net zéro » pour dissimuler l’expansion massive des combustibles fossiles. C’est une supercherie », a déclaré António Guterres. « Cette dissimulation toxique pourrait pousser notre monde au-dessus de la falaise climatique. L’imposture doit cesser.

La sœur du militant pro-démocratie emprisonné Alaa Abdel-Fattah a averti mardi les journalistes qu’elle craignait que le gouvernement égyptien nourrisse de force son frère pour éviter l’embarras de sa mort alors que les projecteurs étaient braqués sur le pays.

Abdel-Fattah, emprisonné une grande partie de la dernière décennie, a ajouté une grève de l’eau à sa grève de la faim en cours pour coïncider avec le début du sommet.

« Le gavage est une torture. Rien ne devrait arriver contre sa volonté tant qu’il est capable de le dire », a déclaré sa sœur Sanaa Seif à l’Associated Press en marge de la conférence.

Seif, qui a également été emprisonnée en Égypte pour son militantisme dans le passé et qui vit maintenant en Grande-Bretagne, est venue à Charm el-Cheikh pour soulever le cas de son frère, s’adressant aux médias internationaux et à d’autres militants. Amnesty International a averti qu’il pourrait mourir en quelques jours s’il n’était pas libéré.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont évoqué le cas de l’activiste lors de leurs entretiens avec le dirigeant égyptien, ont indiqué leurs bureaux.

Pourtant, le gouvernement ne semble pas prêt à bouger.

S’adressant à la chaîne d’information américaine CNBC lundi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shukry, a déclaré qu’Abdel-Fattah recevrait “les soins de santé disponibles pour tous les détenus”. Il a déclaré que la grève de la faim et de l’eau était “une question de choix personnel” et a suggéré qu’elle n’était peut-être pas réelle.