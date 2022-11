Points à retenir d’un rapport sur l’inflation plein d’espoir

Les données de l’indice des prix à la consommation publiées jeudi ont montré que l’inflation montrait enfin des signes de ralentissement significatif, plus d’un an et demi après avoir commencé à augmenter au milieu de la pandémie.

Alors que les hausses de prix restent inhabituellement rapides, les données d’octobre ont fourni un moment de soulagement bienvenu à la Maison Blanche et à la Réserve fédérale, car les chiffres suggéraient que les hausses de prix pourraient enfin commencer à refluer.

Voici les plats à emporter des dernières données: