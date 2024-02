Points à retenir du Senior Bowl Day 2 : les Steelers devraient cibler l’étoile montante CB

Le deuxième jour de Bol Sénior Les entraînements ont été chaleureux, avec plusieurs coups de soleil pour presque tous les membres des médias qui n’ont pas pensé à apporter de la crème solaire, ainsi que plusieurs défenseurs ayant des journées de déclaration. Voici mes plus grands points à retenir de mercredi sur mobile.







Ces quarts-arrières ne seront pas des réponses de franchise

Le meilleur quart-arrière de la journée de mercredi était Carter Bradley du sud de l’Alabama que, respectueusement parlant, personne n’est venu voir. Pourtant, il était le seul à lancer constamment de bonnes balles lors des exercices en tête-à-tête et en équipe. Michael Penix, de Washington, a connu une journée pleine de renversements en tête-à-tête et n’a rien fait pour que les participants « ooh et ah ». Bo Nix de l’Oregon a connu une journée tumultueuse. Il y a eu une séquence où il a lancé ce qui ressemblait à une passe rebondissante, puis a raté le snap suivant qui a été récupéré par la défense. Sam Hartman de notre Dame a connu une journée légèrement meilleure que celle de mardi, mais ce n’était pas une barre haute à franchir. Il n’a également rien fait de mémorable.

L’équipe américaine mettait en vedette Bradley susmentionné qui a effectué plusieurs lancers dans des fenêtres étroites lors des exercices d’équipe, mais en dehors de cela ? Grillons. Spencer Rattler a réussi quelques lancers sélectionnés qui se sont bien passés à sept contre sept, mais rien qui n’a fait sortir personne de son siège. Michael Pratt a décoché quelques tirs sur le terrain lors des exercices d’équipe, mais n’en a réussi aucun. Joe Milton a lancé de nombreuses passes inférieures sans grand chose à écrire. Habituellement, lorsqu’il y a un gars qui est l’un des premiers choix attendus dans Mobile, il se démarque. Josh Allen l’a fait, Justin Herbert l’a fait – aucun de ces gars ne se démarque. Pas dans le bon sens du moins.

T’Vondre Sweat pourrait être une cible chez DT

Le joueur de ligne défensive du Texas, T’Vondre Sweat, est une force à l’intérieur défensif et il a connu une belle deuxième journée d’entraînement. Plus précisément, il avait un représentant qui a fait vibrer beaucoup de monde lors des exercices OL contre DL au cours desquels il a affronté le joueur de ligne offensive de l’Arkansas, Beau Limmer.

La sueur est susceptible de continuer le deuxième jour du Repêchage de la NFLet avoir un joueur comme lui à côté de Keeanu Benton dans un avenir prévisible est quelque chose que j’accepterais avec plaisir.

Quinyon Mitchell doit être un Pittsburgh Steeler

J’en ai assez vu, ce type est un étalon. Le demi de coin de Tolède est un choix de première ronde projeté, et il a été sans aucun doute le meilleur demi de coin au cours des deux derniers jours. Il ne mord pas sur les contrefaçons, il est très collant et discipliné, il a un excellent mouvement de hanche – tout ce que vous voulez chez un cornerback, il l’a.

Son stock est en hausse et un tandem de cornerback composé de Joey Porter Jr. et de Quinyon Mitchell me semble génial.

En savoir plus