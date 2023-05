Points à retenir du rapport de l’AP sur les réseaux secrets aidant les femmes à contourner l’interdiction de l’avortement au Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Dans des villages de montagne isolés, des quartiers urbains, le long de la côte caribéenne – malgré l’interdiction nationale de l’avortement au Honduras et au milieu d’une opposition sociale et religieuse suffocante, les femmes interrompent leurs grossesses avec l’aide de réseaux clandestins cherchant à rendre la procédure aussi simple que possible. sûr que possible.

Les réseaux utilisent des mots de code, des pseudonymes, des messages cryptés, des téléphones portables et d’autres tactiques pour déguiser leur activité. La plupart des participants ne se connaissent pas, ni aucun détail au-delà de leur rôle dans la chaîne qui fournit en fin de compte des informations et les pilules abortives approuvées par l’Organisation mondiale de la santé.

Certains pays d’Amérique latine – Argentine, Colombie, Mexique – élargissent l’accès à l’avortement, tandis que de nombreux États américains le restreignent. Le Honduras n’applique pas son interdiction aussi strictement que ses voisins, mais la peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison est une menace constante.

QUE DIT LA LOI HONDURANIENNE ?

L’interdiction totale de l’avortement au Honduras date de 1985. Auparavant, l’avortement était autorisé dans trois cas : viol, risque pour la mère ou non-viabilité du fœtus.

Après le coup d’État de 2009 qui a renversé le président de l’époque Manuel Zelaya, époux de l’actuel président Xiomara Castro, la pilule contraceptive d’urgence a été interdite. Elle a marqué le début de plusieurs administrations liées à des églises ultraconservatrices.

En 2021, un amendement visant à ajouter l’interdiction de l’avortement directement à la constitution a été adopté. La mesure a également augmenté le nombre de législateurs nécessaires pour modifier cette partie de la constitution. Elle ne peut être « abrogée ou modifiée » par d’autres dispositions légales, selon le texte.

COMMENT FONCTIONNENT LES RÉSEAUX ?

Les militants apprennent peu à peu les ficelles du métier. « Maintenant, il y a moins de naïveté et plus de technologie, des numéros de téléphone virtuels, des messages qui disparaissent », a déclaré un militant de 12 ans d’expérience.

Certaines femmes souhaitant avorter appellent une hotline publiée sur Internet sous le nom de « La Línea ». On leur pose des questions pour essayer de confirmer que la demande est réelle et non une tentative de traquer les militants. Plus tard, les appels sont triangulés ; parfois, les puces du téléphone sont commutées pour éviter d’identifier les numéros.

D’autres femmes découvrent les réseaux par le bouche à oreille. Quoi qu’il en soit, les femmes qui demandent de l’aide pour l’avortement sont finalement mises en contact avec la personne qui sera leur guide, présentée sous un pseudonyme.

Le guide pose des questions de santé de base, notamment sur l’état d’avancement de la grossesse, et demande qu’une échographie soit envoyée via une application sécurisée. Ensuite, le défi consiste à obtenir les pilules – jamais appelées avortements médicamenteux, ou avec leurs noms pharmaceutiques, mais comme des objets ordinaires, des noms de code qui changent d’un groupe à l’autre.

Les réseaux envoient souvent du misoprostol et de la mifépristone en douce depuis le Mexique.

POURQUOI Y A-T-IL TANT DE PEUR SI AUCUNE FEMME N’EST ACTUELLEMENT EMPRISONNEE ?

Avec la loi telle qu’elle est, la menace de la prison est toujours là.

Les femmes craignent également d’être stigmatisées ou humiliées, parfois par leurs proches, en raison des pressions sociales et de l’énorme influence des églises catholiques et protestantes.

Il y a des conséquences criminelles en dehors de la prison. Certaines femmes peuvent se voir interdire de quitter le pays ou ne pas être en mesure d’obtenir l’autorisation de casier judiciaire nécessaire pour la plupart des emplois.

Certains militants disent avoir reçu des messages intimidants et menaçants, envoyés anonymement sur leurs téléphones et coïncidant généralement avec l’instabilité politique. Ils disent également que certaines femmes ont fui le pays pour harcèlement et plaintes légales.

L’Association des gynécologues du Honduras affirme que la législation actuelle est incompatible avec la science et laisse les médecins vulnérables aux accusations de violation de la constitution chaque fois qu’ils sauvent la vie d’une femme.

CES TYPES D’AVORTEMENTS MÉDICAUX SONT-ILS SÉCURITAIRES ?

L’utilisation des pilules abortives est approuvée par l’Organisation mondiale de la santé.

Le réseau s’assure que chaque femme a un guide pendant son avortement qui peut surveiller à distance comment cela se passe et répondre aux questions, dans le but de le rendre le plus sûr possible.

Mais les défenseurs disent que forcer ces avortements à avoir lieu en secret implique toujours des risques. S’il y a un problème et que la femme doit consulter un médecin, s’il existe des preuves évidentes d’un avortement, les médecins sont tenus par la loi de le signaler aux autorités.

María Verza et Ginette Riquelme, The Associated Press