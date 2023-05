Points à retenir du rapport de Durham : une enquête sur la Russie « gravement défectueuse » et son impact durable sur le FBI

WASHINGTON (AP) – Demandes ratées pour écouter un ancien assistant du candidat de l’époque, Donald Trump. Recherche erronée d’un ancien espion britannique chargé d’une mission sensible et politique. Et un FBI se bousculant contre l’horloge de la saison électorale pour démêler les soupçons sur la collusion de gouvernements étrangers qui, selon lui, pourraient avoir de graves implications sur la sécurité nationale.

Un rapport de 306 pages de l’avocat spécial du ministère de la Justice, John Durham, recentre l’attention négative sur l’une des enquêtes les plus importantes politiquement de l’histoire du FBI : l’enquête visant à déterminer si la campagne présidentielle de Trump en 2016 conspirait avec la Russie pour faire basculer le résultat des élections.

Les conclusions ne sont pas flatteuses pour le FBI, Durham affirmant qu’il s’est précipité dans l’enquête sans base adéquate et a systématiquement ignoré ou rationalisé les preuves qui sapaient ses prémisses. Le rapport répertorie une série d’erreurs – bien que beaucoup aient déjà été documentées il y a des années par un rapport distinct de l’inspecteur général du ministère de la Justice, et le FBI affirme qu’il a pris plusieurs dizaines de mesures correctives par lui-même.

Un regard sur quelques-unes des principales conclusions du rapport Durham.

UNE ENQUÊTE « GRAVEMENT FAUSSE »

Le rapport consacre une large place à la décision du FBI d’ouvrir, le 31 juillet 2016, une enquête sur une éventuelle collusion criminelle entre la campagne Trump et la Russie.

L’enquête a été lancée après avoir appris d’un diplomate australien qu’un associé de la campagne Trump, George Papadopoulos, avait prétendu savoir que la Russie avait des « saletés » sur Hillary Clinton sous la forme d’e-mails. À ce moment-là, il était bien connu que des agents russes avaient piraté les courriels démocrates, et Trump avait même semblé inviter publiquement Moscou à rechercher les communications de Clinton.

Mais, selon Durham, le FBI s’est précipité dans l’enquête sans avoir la moindre preuve que quiconque de la campagne Trump avait eu des contacts avec des agents du renseignement russes. Il identifie par leur nom les experts russes du FBI et d’autres agences qui n’ont jamais été consultés avant le début de l’enquête et indique que s’ils l’avaient été, ils auraient dit qu’il n’y avait aucune information indiquant un complot entre la Russie et la campagne.

Le rapport affirme que le FBI est tombé enclin au « biais de confirmation », ignorant, minimisant ou rationalisant à plusieurs reprises les preuves qui sapaient la prémisse de la collusion, y compris une conversation dans laquelle Papadopoulos a vigoureusement nié avoir connaissance de toute relation de coopération entre la Russie et la campagne Trump.

Il indique également que les enquêteurs n’ont pas corroboré une « seule allégation de fond » dans un dossier de recherche financé par les démocrates qui a été compilé par un ancien espion britannique, Christopher Steele, et a pourtant continué à le citer dans les demandes adressées à la Cour de surveillance du renseignement étranger pour écouter. un ancien assistant de campagne de Trump, Carter Page.

MAIS A-T-IL DÉCOUVERT « LE CRIME DU SIÈCLE » COMME TRUMP L’AVAIT PRÉDIT ?

Non, ce n’est pas le cas. Malgré l’identification d’innombrables erreurs, le rapport et l’enquête plus large n’ont pas été à la hauteur du battage médiatique de Trump. L’ancien président a affirmé que cela révélerait le « crime du siècle » et exposerait une « conspiration profonde de l’État » menée par des hauts fonctionnaires du gouvernement pour faire dérailler sa candidature et plus tard sa présidence.

Mais le rapport n’a abouti qu’à une seule condamnation – un plaidoyer de culpabilité d’un employé peu connu du FBI – et les deux seules autres affaires qui ont été portées se sont toutes deux soldées par des acquittements au procès. Et bien que Durham ait accusé le FBI de biais de confirmation, il n’a pas allégué que les préjugés politiques ou l’esprit de parti guidaient les actions du FBI.

‘RIGUEUR, OBJECTIVITÉ ET PROFESSIONNALISME’

Le FBI a répondu aux critiques de ses actions en notant que la conduite s’était produite sous différentes directions du FBI, des mois avant que l’actuel directeur Christopher Wray ne prenne le poste le plus élevé. Il a également déclaré avoir déjà pris des dizaines de mesures correctives destinées à éviter que les mêmes problèmes ne se reproduisent.

Celles-ci incluent des étapes conçues pour garantir l’exactitude des demandes que le FBI dépose auprès d’un tribunal de surveillance secret lorsqu’il souhaite écouter les communications d’espions et de terroristes présumés. Par exemple, a déclaré le FBI, les agents doivent désormais fournir plus d’informations, y compris identifier et divulguer des preuves qui pourraient saper leur prémisse selon laquelle la surveillance est justifiée. En outre, le FBI s’est efforcé d’améliorer la surveillance des sources humaines confidentielles.

Le FBI a déclaré dans une lettre à Durham qu’il était convaincu que si ces mesures avaient été mises en place en 2016, les « échecs détaillés dans votre rapport ne se seraient jamais produits ». Dans une déclaration séparée, il a déclaré que le rapport renforce l’importance de veiller à ce que le FBI continue de faire son travail avec la rigueur, l’objectivité et le professionnalisme que le peuple américain mérite et attend à juste titre.

LA CAMPAGNE CLINTON A-T-ELLE ÉTÉ TRAITÉE DIFFÉREMMENT ?

Oui, soutient Durham. Il note qu’en 2016, le FBI a également enquêté sur des allégations dans le livre « Clinton Cash », écrit par un écrivain conservateur qui alléguait que des gouvernements étrangers acheminaient de l’argent vers la Fondation Clinton en échange d’un accès. Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle, et l’ancien président Bill Clinton ont longtemps nié tout acte répréhensible.

Le FBI a qualifié ses critiques liées à « Clinton Cash » d' »enquêtes préliminaires », a déclaré Durham. Mais l’enquête Trump Russie, a-t-il dit, « a été immédiatement ouverte en tant qu’enquête complète malgré le fait qu’elle était également fondée sur des informations par ouï-dire non vérifiées ».

Il soutient que le FBI a fait preuve de prudence quant à la possibilité d’influencer la campagne d’Hillary Clinton, ce qui n’a pas été le cas pour la campagne de Trump.

Pour souligner son point de vue, il cite certains des messages texte entre les anciens responsables du FBI Peter Strzok et Lisa Page, dont l’aversion exprimée en privé pour Trump a longtemps été citée comme preuve de partialité.

« Encore une chose: (Clinton) pourrait être notre prochain président », aurait écrit Page à Strzok. «La dernière chose dont vous avez besoin (est) d’y aller chargé pour l’ours. Tu penses qu’elle va se souvenir ou s’en soucier que c’était plus doj que fbi ?

UNE MONTÉE EN MONTÉE AU CONGRÈS S’ACCROCHE

Le rapport Durham est un autre coup porté au FBI car il tente de persuader le Congrès qu’il est un intendant responsable du renseignement.

Les législateurs commencent à débattre de l’opportunité de renouveler un programme de surveillance américain qui capture d’énormes pans d’e-mails et d’appels téléphoniques d’étrangers. Le programme autorisé par l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger expire à la fin de cette année.

Le rapport Durham attire l’attention sur les erreurs que les républicains ont déjà citées comme raisons de réviser la section 702. Le FBI n’a pas utilisé la section 702 pour surveiller Page. Mais ses omissions devant le tribunal de surveillance primaire ont longtemps contrarié les républicains, qui ont signalé qu’ils ne renouvelleraient pas l’article 702 sans changements ciblant le FBI.

« Il est essentiel que le Congrès codifie des garde-corps clairs qui empêchent de futurs abus du FBI et rétablissent la confiance du public dans nos institutions chargées de l’application de la loi », a déclaré le représentant Mike Turner, le républicain de l’Ohio qui préside le House Intelligence Committee, dans un communiqué.

Un nombre important de démocrates, quant à eux, souhaitent séparément que le FBI puisse rechercher des données de surveillance étrangères collectées en vertu de l’article 702.

Eric Tucker et Nomaan Merchant, Associated Press