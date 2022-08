Points à retenir du mandat non scellé pour la perquisition du domicile de Trump

Des millions de mots ont été écrits sur l’ancien président Donald J. Trump, mais peu peuvent s’avérer aussi importants pour l’homme, ou le pays, que sept pages de citations du code fédéral et d’inventaires de documents qui composent le mandat de perquisition de Mar-a-Lago.

Le mandat du ministère de la Justice et deux notes de soutien critiques ont d’abord été divulgués, puis officiellement descellés par un juge fédéral de Floride vendredi après-midi, quatre jours après que des agents du FBI aient traversé la résidence de M. Trump à la recherche de matériaux qu’il aurait retirés de manière inappropriée. la maison Blanche.

L’importance de ce qu’ils ont trouvé reste à voir. Mais le mandat – remarquable à la fois dans son exécution et sa publication – jette une lumière considérable sur une enquête qui avait semblé passer au second plan de l’enquête sur les actions de M. Trump le jour de l’émeute du Capitole, le 6 janvier 2021, et menant jusque là.