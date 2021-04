WASHINGTON – Dans sa première allocution à une session conjointe du Congrès, le président Joe Biden a à la fois repensé à ses 100 premiers jours au pouvoir et présenté une vision pour l’avenir de son administration, allant de la discussion sur l’augmentation des impôts sur les riches, à l’exhortation au Congrès. agir contre la violence armée et la réforme de la police.

« Je peux rendre compte à la nation: l’Amérique est à nouveau en mouvement. Transformer le péril en possibilité. La crise en opportunité. Reculer en force. La vie peut nous renverser », a déclaré Biden. « Mais en Amérique, nous ne restons jamais en bas. »

Le président s’est concentré sur les objectifs qu’il a atteints au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, un jalon qu’il franchira vendredi. La référence, bien qu’arbitraire, a été une norme par laquelle les présidents se sont tenus responsables de la mise en œuvre des priorités politiques depuis que Franklin D. Roosevelt a inventé l’expression pour la première fois.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir du discours de Biden mercredi:

Un appel à une réforme de la police après la condamnation de Derek Chauvin

La semaine qui a suivi la condamnation du policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, un homme noir non armé dont la mort a déclenché des vagues de protestations contre le racisme et la brutalité policière à travers le pays, Biden a poussé à une réforme de la police.

Il a exhorté le Congrès à adopter le George Floyd Justice in Policing Act, qui vise à renforcer la responsabilité de la police et à interdire certaines manœuvres qui ont conduit à la mort de Noirs américains.

«Allons-y le mois prochain, avant le premier anniversaire de la mort de George Floyd», a déclaré Biden. Floyd est décédé après que Chauvin s’est agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes le 25 mai 2020.

Sous les applaudissements, Biden a déclaré qu’il pensait que la grande majorité des responsables de l’application de la loi étaient de bonnes personnes qui «servent honorablement leurs communautés», mais a déclaré que le racisme systémique dans le système de justice pénale devait être combattu.

Il se souvient avoir parlé avec la jeune fille de Floyd, Gianna, après sa mort.

«Alors que je me mettais à genoux pour lui parler afin que nous puissions parler dans les yeux, elle m’a dit:« Papa a changé le monde »», a-t-il dit. «Après la condamnation du meurtrier de George Floyd, nous pouvons voir à quel point elle avait raison – si – si nous avons le courage d’agir.

Une soirée historique pour les femmes en politique

Pour la première fois dans l’histoire, deux femmes se sont tenues derrière le président alors qu’il prononçait une allocution commune au Congrès. La vice-présidente Kamala Harris, la première femme élue à ce poste, s’est tenue aux côtés de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, la première femme élue à la présidence en 2007.

« Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente », a déclaré Biden en arrivant sur le podium. «Aucun président n’a jamais prononcé ces mots depuis ce podium, et il est temps.

Les deux femmes se sont saluées avec un coup de coude à leur arrivée, une salutation standard pendant la pandémie de coronavirus. Ils portaient chacun un masque lors du discours de Biden.

Les femmes siégeant au Congrès ont déclaré à USA TODAY qu’avoir Harris et Pelosi à ces sièges est un moment historique et un exemple important de représentation des femmes à des postes de direction.

«Il est essentiel que les filles de tout le pays voient des femmes aux plus hauts niveaux du gouvernement et sachent qu’elles peuvent aussi être vice-présidente et présidente de la Chambre», a déclaré la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, la première femme du Wyoming élue au Sénat.

Biden demande le rétablissement de l’interdiction des armes d’assaut et la réautorisation de la VAWA

Biden a exhorté les législateurs à prendre des mesures urgentes contre la violence armée dans le pays, qu’il a qualifiée d ‘«épidémie», à la suite de multiples fusillades meurtrières cette année. Il a demandé au Congrès de rétablir l’interdiction des armes d’assaut et des magazines de grande capacité, rappelant ses efforts pour le faire en 1994 en tant que sénateur du Delaware.

Il a appelé à l’adoption de deux projets de loi de la Chambre, visant à renforcer les vérifications des antécédents sur les achats d’armes à feu, qui n’ont pas suffisamment de soutien des républicains au Sénat pour passer dans la chambre uniformément divisée.

Il a également demandé la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes visant à réduire la violence domestique et sexuelle. La loi comprend une disposition empêchant les personnes reconnues coupables d’avoir abusé de partenaires amoureux d’acheter ou de posséder des armes à feu.

«On estime que plus de 50 femmes sont abattues et tuées par un partenaire intime – chaque mois en Amérique», a déclaré Biden. «Faites-le passer et sauvez des vies.»

Le président a reconnu les victimes des récentes fusillades de masse et a promis qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour «protéger le peuple américain de cette épidémie de violence armée». Il a exhorté les républicains et les démocrates à travailler ensemble pour adopter une législation sur le contrôle des armes à feu.

« Notre drapeau à la Maison Blanche flottait toujours à moitié du personnel pour les huit victimes de la fusillade de masse en Géorgie lorsque 10 autres vies ont été tuées dans une fusillade de masse dans le Colorado », a déclaré Biden. «Dans la semaine qui s’est écoulée entre ces fusillades de masse, plus de 250 autres Américains ont été abattus.»

Biden appelle les hausses d’impôts sur les riches « financièrement responsables »

Biden a exhorté le Congrès à augmenter les impôts des riches et des entreprises, affirmant qu’ils devaient payer leur juste part.

«Je ne cherche à punir personne», a-t-il déclaré. «Ce que j’ai proposé est juste. C’est financièrement responsable. »

Dans son plaidoyer auprès des législateurs, Biden a déclaré que l’augmentation des impôts sur les riches paierait pour son plan américain de 1,8 billion de dollars, un vaste programme comprenant des congés familiaux payés, un collège communautaire gratuit, des services de garde d’enfants subventionnés et d’autres propositions visant à élargir le système social du pays. filet de sécurité.

Biden a de nouveau déclaré qu’il n’augmenterait pas les impôts de quiconque gagne moins de 400 000 dollars par an.

«Ils paient déjà assez», dit-il.

« Mettons fin à notre guerre épuisante pour l’immigration »

L’immigration a enveloppé les 100 premiers jours de Biden, alors que son administration a eu du mal à faire face à une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants migrants, de familles et d’adultes célibataires à la frontière américano-mexicaine.

Mais le président ne s’est pas concentré sur les défis frontaliers auxquels son administration a été confrontée mercredi soir. Au lieu de cela, il s’est concentré sur exhorter le Congrès à adopter sa législation complète sur l’immigration, ce qui créerait une voie vers la citoyenneté pour les près de 11 millions de personnes vivant aux États-Unis sans citoyenneté.

« Si vous voulez vraiment résoudre le problème – je vous ai envoyé un projet de loi, examinez-le de près », a déclaré Biden à propos de son projet de loi sur l’immigration.

Biden a également noté que si le Congrès n’adopte pas son projet de loi, il aimerait les voir adopter une sorte de législation sur l’immigration qui créerait une voie pour au moins les rêveurs, les travailleurs agricoles et les protections pour ceux qui ont un statut de protection temporaire.

«Le pays soutient la réforme de l’immigration. Agissons », a déclaré Biden

Biden a également souligné le rôle du vice-président Harris dans la lutte contre les causes profondes de l’arrivée de migrants d’Amérique centrale aux États-Unis.

« Nous devons également nous attaquer à la racine du problème de savoir pourquoi les gens fuient vers notre frontière sud du Guatemala, du Honduras et du Salvador », a déclaré Biden, ajoutant qu’ils avaient relancé un programme qui aiderait les pays du triangle nord du Guatemala. , Honduras et El Salvador. «Lorsque j’étais vice-président, je me concentrais sur la fourniture de l’aide nécessaire pour lutter contre ces causes profondes de la migration. Cela a aidé à garder les gens dans leur propre pays au lieu d’être forcés de partir.

Biden cel ébrates étapes du vaccin: «Va te faire vacciner, Amérique»

Biden a célébré que son administration avait dépassé son objectif de livrer 200 millions de vaccins COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours en fonction, qualifiant l’effort de vaccination en cours de l’une des plus grandes « réalisations logistiques que ce pays ait jamais vues. Il a exhorté tous les Américains à se faire vacciner, notant que toutes les personnes âgées de plus de 16 ans sont désormais éligibles pour en recevoir un.

«Va te faire vacciner, Amérique, va te faire vacciner. Ils sont disponibles », a-t-il dit.

Biden a déclaré que plus de 90% des Américains vivent maintenant à moins de 5 miles d’un site de vaccination.

Suite:Biden a dépassé son objectif de vaccin pendant les 100 premiers jours. L’administration Trump mérite-t-elle aussi du crédit?

Il s’est félicité de l’augmentation de la disponibilité des vaccins et des vaccinations données aux plus vulnérables, notant que 1% des personnes âgées avaient été vaccinées lors de son entrée en fonction et que maintenant plus de 70% sont «entièrement protégées».

«Les décès de personnes âgées par COVID-19 sont en baisse de 80% depuis janvier», a-t-il dit, ajoutant que plus de la moitié de tous les adultes américains ont reçu au moins une dose.

La pandémie de coronavirus a infecté plus de 32 millions de personnes et causé la mort de près de 575000 personnes aux États-Unis