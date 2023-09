Points à retenir du deuxième débat présidentiel républicain – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Les Républicains qui cherchent à devenir la première alternative à Donald Trump lors des primaires de 2024 ont ouvert leurs portes. deuxième débat mercredi soir avec de nouvelles attaques contre le favori, mais leurs efforts pour se démarquer du peloton ont été gâchés par un environnement chaotique, rempli de discussions croisées.

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis, qui a longtemps occupé la deuxième place derrière Trump mais qui a récemment chuté dans les sondages, a déclaré que Trump était « porté disparu ». L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, dont la campagne a été enracinée dans les critiques de Trump, a pris des mesures agressives contre l’ancien président, le traitant de « Donald Duck » et affirmant qu’il « se cache derrière ses clubs de golf » plutôt que de défendre son bilan sur la scène du débat. .

Le groupe GOP a également pris les premiers coups contre le président Joe Biden. Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a déclaré que Biden, plutôt que de rejoindre le syndicat des travailleurs de l’automobile en grève sur la ligne de piquetage mardi dans le Michigan, devrait être à la frontière sud. L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré que Biden devrait être « sur la ligne du chômage ». L’entrepreneur Vivek Ramaswamy a déclaré que les travailleurs de l’automobile devraient plutôt manifester devant la Maison Blanche de Biden. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a affirmé que Biden interférait avec les « marchés libres ».

Cependant, le chaos du début du débat a rendu pratiquement impossible pour les téléspectateurs de suivre ce que disaient les candidats. Les échanges difficiles à suivre ont rendu encore plus difficile l’émergence d’un candidat comme l’alternative la plus viable à Trump.

Voici trois premiers points à retenir du débat en cours, organisé par Fox Business Network et Univision, à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie :

L’approche prudente de Trump semble payante

Trump pourrait jouer la sécurité en sautant les débats et en adoptant une approche de candidat sortant à la primaire républicaine de 2024.

Il est difficile d’imaginer, cependant, comment il paierait un prix important aux yeux des électeurs des primaires pour avoir raté les fiançailles désordonnées de mercredi soir.

Les rivaux de Trump ont tiré à plusieurs reprises sur l’ancien président. DeSantis l’a critiqué pour déficit budgétaire. Christie s’est moqué de lui, l’appelant « Donald Duck » pour avoir sauté le débat.

Mais il a largement échappé à un examen minutieux de ses quatre années au Bureau ovale par un groupe de rivaux courtisant les électeurs qui ont une vision largement positive de la présidence de Trump.

Chris LaCivita, conseiller principal de la campagne Trump, a déclaré à CNN que le débat était « une blague », ajoutant qu’il s’agissait jusqu’à présent d' »une interview pour être le ‘survivant désigné' ».

Les candidats s’entassent sur Ramaswamy

Certains candidats présents sur scène ne voulaient pas revivre le premier débat, au cours duquel Ramaswamy avait réussi à se démarquer comme un formidable débatteur et showman.

Au début du débat de mercredi, Scott s’en est pris à l’entrepreneur technologique, affirmant que ses antécédents commerciaux incluaient des liens avec le Parti communiste chinois et de l’argent allant à Hunter Biden. Ramaswamy, visiblement agacé, est passé de l’éloge de tous les autres candidats sur scène à la défense de son bilan commercial. Mais Scott et Ramaswamy ont fini par se parler.

Un peu plus tard, Pence a commencé sa réponse en frappant Ramaswamy en disant : « Je suis content que Vivek se soit retiré de son accord commercial en Chine. » À un autre moment, après que Ramaswamy ait répondu à une question sur son utilisation de TikTok, la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, est intervenue en disant : « Chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus stupide à cause de ce que vous dites », puis en passant à dites : « Nous ne pouvons pas vous faire confiance. Nous ne pouvons pas vous faire confiance. Alors que Ramaswamy essayait de réadopter son ton d’unité, on pouvait entendre Scott essayer de l’interrompre.

DeSantis et Pence évitent les questions sur les soins de santé tandis que Haley se jette sur

Malgré les efforts des modérateurs pour les cerner, DeSantis et Pence ont eu du mal à répondre lorsqu’ils ont été interrogés sur leurs dossiers respectifs en matière de soins de santé.

Interrogé sur l’échec de l’administration Trump à mettre fin à l’Affordable Care Act comme promis, Pence a plutôt choisi de répondre à une question précédente sur la violence armée de masse. Lorsque l’animatrice de Fox, Dana Perino, a poussé Pence une fois de plus à expliquer pourquoi l’Obamacare reste non seulement intact mais aussi populaire, l’ancien vice-président s’y est de nouveau opposé.

Stuart Varney de Fox a également pressé DeSantis d’expliquer pourquoi 2,5 millions de Floridiens n’ont pas d’assurance maladie.

DeSantis a trouvé un repoussoir familier aux républicains de Californie : l’inflation. Varney, cependant, a déclaré que cela n’expliquait pas pourquoi la Floride avait l’un des taux de non-assurance les plus élevés du pays, ce à quoi DeSantis n’a eu que peu de réponse.

« Notre État est un État dynamique », a déclaré DeSantis, avant de souligner le boom démographique de la Floride et le faible niveau des prestations sociales qui y sont offertes.

Haley, cependant, semblait prête à débattre des soins de santé, plaidant pour la transparence des prix afin de réduire le pouvoir des compagnies d’assurance et des prestataires d’assurance et révisant les règles de poursuite pour rendre plus difficile la poursuite des médecins en justice.

« Comment pouvons-nous être le meilleur pays du monde et avoir les soins de santé les plus chers au monde ? » dit Haley.

Une première heure compliquée

La première heure du deuxième débat primaire du GOP a été marquée par des interruptions, des diaphonies et de longues querelles entre les candidats et les modérateurs sur le temps de parole.

C’est difficile pour les téléspectateurs qui tentent de donner un sens à tout cela, mais c’est encore pire pour ces candidats qui tentent de se présenter comme des alternatives viables à l’absent Trump.

Pour compliquer encore les choses, certains des candidats les plus élevés dans les sondages – DeSantis et Haley – étaient parmi les moins disposés à plonger dans la boue au cours de la première heure. Les modérateurs ont tenté à plusieurs reprises de dégager la voie au gouverneur de Floride, qui était pratiquement absent des débats pendant les 15 premières minutes.

Ramaswamy s’en sort un peu mieux, parlant plus fort – et plus vite – que la plupart de ses rivaux. Mais même lui s’est parfois enlisé lorsqu’il était coincé entre ses propres points de discussion et les volées de critiques croisées de candidats frustrés comme Scott.

Le groupe de modérateurs sera probablement critiqué pour avoir perdu le contrôle de la salle au cours de la première demi-heure, mais même un débat désordonné révèle aux électeurs quelque chose sur les personnes qui y participent.

DeSantis poursuit ses récentes attaques contre Trump

Avant le premier débat à Milwaukee, un stratège de haut niveau d’un super PAC pro-DeSantis a déclaré aux donateurs que « 79 % des gens ce soir vont regarder le débat et l’éteindre après 19 minutes ».

Grâce à cette mesure, le gouverneur de Floride a réussi à prendre la parole pour la première fois mercredi soir juste à temps – 16 minutes après le début du débat. Et lorsqu’il a finalement pris la parole, il a poursuivi les attaques plus virulentes contre le favori du GOP qu’il avait prévues ces dernières semaines.

DeSantis a assimilé l’absence de Trump en Californie à Biden, qui, selon DeSantis, était « complètement absent de l’action pour le leadership » sur l’économie, le blâmant pour l’inflation et la grève des travailleurs de l’automobile.

« Et vous savez qui d’autre manque au combat ? Donald Trump est porté disparu », a déclaré DeSantis. « Il devrait être sur scène ce soir. Il vous doit de défendre son dossier.

DeSantis a accusé Trump d’avoir ajouté « 7 800 milliards de dollars à la dette, ce qui a préparé le terrain pour l’inflation que nous connaissons ».

Dès la première pause publicitaire, 35 minutes plus tard, Christie était le seul autre candidat présent dans la salle à avoir émis des critiques à l’égard de Trump.

Malgré le tir tiré sur la personne qui n’était pas sur scène, DeSantis a ensuite réprimandé les autres candidats pour s’être battus entre eux au lieu de se concentrer sur les problèmes et sur Biden – l’un des nombreux échanges qui ont été en grande partie perdus alors que les candidats se parlaient.

