Points à retenir du débat Fetterman-Oz – Vox

Dans une déclaration de campagne avant le seul débat dans la course au Sénat de Pennsylvanie et dans ses remarques liminaires, le candidat démocrate John Fetterman a tenté de tempérer les attentes concernant sa performance et d’affronter «l’éléphant dans la pièce»: cela en raison de son rétablissement continu d’un récent accident vasculaire cérébral , il aurait du mal avec ses mots dans un format en direct et à tir rapide.

Lors du débat de mardi soir, Fetterman, victime d’un accident vasculaire cérébral en mai, a trébuché sur ses propos comme sa campagne l’avait prévu, faisant des déclarations hésitantes et réagissant lentement aux remarques de son adversaire. Fetterman est aux prises avec un handicap de traitement auditif dans le cadre de son rétablissement. À cause de cela, il a du mal à analyser les sons en temps réel. Il a utilisé des sous-titres tout au long du débat pour suivre les questions posées par les modérateurs et les déclarations de son adversaire républicain, Mehmet Oz.

Les candidats ont échangé des barbes sur certains grands problèmes – la criminalité et les soins de santé – et des déclarations de politique potentiellement importantes sur l’avortement (Oz) et la fracturation hydraulique (Fetterman). Mais le débat a donné lieu à moins d’échanges et de confrontations car le format n’était pas propice à la prise en compte des problèmes auditifs en cours dans lesquels Fetterman navigue.

Les débats sont rapides et spontanés par nature, et peuvent être beaucoup plus difficiles à participer avec les retards supplémentaires des sous-titres codés et des défis auditifs si ceux-ci ne sont pas correctement pris en compte. Oz a quelques faiblesses majeures en tant que candidat, mais il était difficile pour Fetterman de les développer en temps réel.

Fetterman s’est plutôt concentré sur son lien avec la Pennsylvanie – il s’est déjà moqué d’Oz pour avoir déménagé dans l’État pour la course au Sénat – et a souligné sa volonté de continuer à défendre les travailleurs.

“Ma campagne consiste à se battre pour quiconque en Pennsylvanie qui a déjà été renversé et a dû se relever”, a-t-il déclaré. « J’ai fait un AVC. Il ne m’a jamais laissé oublier ça.

Oz a surtout évité de s’attaquer à la santé de Fetterman, l’attaquant plutôt sur l’économie et le crime, deux problèmes que les républicains considèrent comme des faiblesses pour les démocrates à mi-mandat. “John Fetterman pousse tout à l’extrême”, a-t-il soutenu. “Ces positions radicales vont au-delà du crime.”

La décision de Fetterman de participer au débat a finalement révélé l’état de son rétablissement en cours et la façon dont le format ne tenait pas compte de ces défis.

Ce que nous avons appris sur la politique

Bien que le débat ait eu ses contraintes, il y a eu des moments clés qui ont été plus informatifs, en particulier lorsque les candidats ont été pressés sur leurs positions politiques sur des questions telles que le droit à l’avortement et la fracturation hydraulique.

La position d’Oz sur l’avortement a été quelque peu trouble jusqu’à présent. Plus récemment, Oz s’est décrit comme “fortement pro-vie” et quelqu’un qui soutiendrait les exceptions pour les cas de viol, d’inceste et de menaces à la santé de la mère. Lors de la primaire du GOP, il n’était pas si nuancé, qualifiant l’avortement à n’importe quel stade de la grossesse de “meurtre”. Il a également déclaré qu’il ne soutiendrait pas les sanctions pénales pour les personnes qui demandent des avortements ou les médecins qui les pratiquent.

De plus, Oz avait refusé de prendre position sur une interdiction de l’avortement de 15 semaines introduite par la sénatrice Lindsey Graham (R-SC).

Interrogé sur l’interdiction de Graham pendant le débat, Oz a de nouveau esquivé la question, bien qu’il ait dit qu’il pensait que la décision d’obtenir un avortement devrait être prise entre «les femmes, les médecins et les dirigeants politiques locaux», réitérant la position selon laquelle les gouvernements des États devraient être ceux qui prennent cette décision.

Fetterman a souligné qu’il soutenait le maintien Chevreuil et voterait pour codifier ses protections dans la loi fédérale s’il était élu. Il a également souligné que la décision d’avorter devrait être prise entre une femme et son médecin.

Fetterman, lorsqu’on lui a demandé, a déclaré qu’il soutenait la fracturation hydraulique, bien qu’il ait déclaré s’y être opposé lors d’une interview en 2018 alors qu’il se présentait au poste de lieutenant-gouverneur. Depuis lors, il a déclaré qu’il soutenait cette pratique, qui a soutenu des milliers d’emplois dans l’industrie pétrolière et gazière de l’État.

Interrogé sur l’incohérence, Fetterman a souligné son soutien à la pratique mais n’a pas abordé le changement de position.

Au-delà de problèmes spécifiques, les deux candidats ont également cherché à se frapper sur leurs attributs personnels, Fetterman faisant référence au temps passé par Oz à colporter de fausses déclarations médicales et à la manière dont cette approche s’étend à sa candidature au Sénat. « C’est la règle d’Oz. Il est à la télévision et il ment », a déclaré Fetterman. Oz, quant à lui, a tenté de dépeindre Fetterman comme étant trop déconnecté des électeurs de Pennsylvanie, citant son bilan en matière de criminalité et son soutien aux pardons et aux commutations en tant que président du Pardon Board de l’État.

La question la plus immédiatement conséquente que le débat a produite, cependant, est également celle à laquelle nous ne connaissons pas encore la réponse : les trébuchements de Fetterman, ou tout ce que l’un ou l’autre des candidats a dit, rebuteront les électeurs dans une course extrêmement serrée qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat ?

“Dans des circonstances normales, le débat devrait être considéré comme un revers important pour Fetterman, car sa performance n’était certainement pas solide et Oz a maintenu le dessus pendant la majeure partie de la soirée”, a déclaré Chris Borick, un sondeur non partisan basé en Pennsylvanie. . “Mais ce ne sont pas des circonstances normales, et il est difficile de déterminer comment les électeurs évaluent Fetterman compte tenu de son accident vasculaire cérébral.”