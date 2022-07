Points à retenir du débat du gouverneur républicain du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Un candidat républicain au poste de gouverneur du Wisconsin soutenu par Donald Trump, un ancien lieutenant-gouverneur pour deux mandats approuvé par des dizaines de législateurs et un représentant de l’État poussant à la décertification des résultats de l’élection présidentielle de 2020 de l’État largement d’accord sur la plupart des questions lors de leur premier débat dimanche,

Le débat entre Tim Michels, soutenu par Trump, Rebecca Kleefisch et le représentant de l’État Tim Ramthun a eu lieu un peu plus de deux semaines avant la primaire du 9 août. Un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette le mois dernier a montré Michels et Kleefish dans une course serrée, le vainqueur avançant pour affronter le gouverneur démocrate Tony Evers.

A retenir du débat de dimanche :

DÉCERTIFICATION DE L’ÉLECTION 2020

Même si Michels est soutenu par Trump, qui continue de faire pression pour la décertification de sa perte dans le Wisconsin, Michels a déclaré qu’il ne poursuivrait pas cela en tant que gouverneur. Kleefisch a également déclaré qu’elle n’essaierait pas de décertifier la victoire du président Joe Biden, une décision que les avocats et les dirigeants législatifs républicains ont déclaré à plusieurs reprises est inconstitutionnelle et ne peut être faite.

“Ce n’est pas une priorité”, a déclaré Michels à propos de la décertification. « Mes priorités sont l’intégrité électorale, la réduction de la criminalité et la réforme de l’éducation. … Je dois me concentrer sur battre Tony Evers cet automne et c’est ce que nous allons faire.

Kleefisch a déclaré qu’elle pensait que les élections de 2020 étaient “truquées”, mais qu’elle n’essaierait pas de décertifier les résultats.

Ramthun, qui a basé sa candidature sur la décertification, a été le seul à dire qu’il essaierait de le faire.

“Je suis surpris d’être le seul”, a-t-il déclaré.

La victoire de Biden dans l’État a résisté à deux recomptages partiels, à de nombreuses poursuites, à un audit non partisan, à un examen par un formulaire de loi conservateur et à une enquête menée par un ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin engagé par les républicains. Aucun des candidats n’a présenté de nouvelle preuve dimanche d’une fraude généralisée.

AVORTEMENT

Tous les candidats soutiennent une loi du Wisconsin de 1849 interdisant l’avortement qui est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade. Cette loi ne prévoit qu’une exception pour protéger la vie de la mère.

Kleefisch, notant qu’elle est la seule femme dans la course, a déclaré qu’elle ne soutenait pas d’autres exemptions, mais aussi que “les soins en cas de fausse couche et le traitement de la grossesse extra-utérine ne sont pas un avortement”.

Ramthun a déclaré qu’il mettrait l’accent sur l’adoption comme une option pour les femmes ayant des grossesses non planifiées, tandis que Michels a déclaré qu’il renforcerait les services de conseil et d’autres services pour aider ces femmes.

INITIÉ contre EXTÉRIEUR

Kleefisch, qui a servi huit ans en tant que lieutenant-gouverneur sous Scott Walker, a vanté son expérience dans son administration, mentionnant l’adoption de la loi 10 qui a effectivement mis fin à la négociation collective pour la plupart des fonctionnaires.

Elle s’est qualifiée de «réformatrice efficace et conservatrice», notant qu’elle a remporté quatre victoires dans tout l’État. Cela inclut une élection de rappel en 2011.

Michels, qui, avec ses frères, est copropriétaire de la plus grande entreprise de construction de l’État, Michels Corp., a vanté son expérience d’étranger et a déclaré qu’il « bouleverserait Madison ».

“Je suis sûr qu’il y a beaucoup de fraudes, d’abus et d’inefficacités au sein du gouvernement”, a-t-il déclaré. “Je vais le trouver, je sais comment le faire.”

Il a également pris un coup subtil à Kleefisch, sans la mentionner par son nom, dans sa déclaration finale.

“Si vous voulez garder la politique comme d’habitude, votez pour les politiciens habituels”, a-t-il déclaré.

MOMENTS GÊNANTS

On a demandé à plusieurs reprises à Michels s’il soutenait le fait de donner des incitations à un programme de l’ère Obama qui empêche l’expulsion de milliers de personnes amenées aux États-Unis, mais il n’a pas donné de réponse. Les personnes participant au programme sont souvent qualifiées de « rêveurs ». Le programme s’appelle Deferred Action for Childhood Arrivals et les modérateurs l’appellent par son acronyme DACA.

“Oui ou non pour les étudiants DACA aussi, les incitations?” le modérateur Charles Benson a demandé à Michels.

« Quel genre d’étudiants ? » il a répondu.

“DACA”, a déclaré la modératrice Shannon Sims.

“DACA ? Étudiants DACA? Michels a répondu “Je veux examiner les détails de tout avant d’accepter quoi que ce soit.”

Ramthun a été interrogé sur son commentaire en mars indiquant qu’il voulait frapper le président de l’Assemblée républicaine Robin Vos dans le nez après que Vos ait expulsé Ramthun d’une réunion liée aux résultats des élections de 2020. La question a suscité de vifs applaudissements du public et Ramthun a déclaré que ses commentaires avaient été mal interprétés.

Ramthun a déclaré que Vos avait agi comme un intimidateur et il a dit que les intimidateurs devraient être frappés au nez.

“Je n’ai pas dit que je voulais lui donner un coup de poing dans le nez”, a déclaré Ramthun. “J’ai dit que tu devais reculer et dire non.”

Scott Bauer, l’Associated Press