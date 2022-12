Points à retenir du 6 janvier : pouvoir, pression et “lutte morale”

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier publie des dizaines de transcriptions de témoins de son enquête sur l’attaque du Capitole de 2021, y compris la publication jeudi d’un récit inédit de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson détaillant une campagne époustouflante des alliés de Donald Trump encourageant qu’elle reste “loyale” comme elle l’a témoigné.

Le panel de la Chambre s’empresse de publier son rapport final et d’autres documents et de conclure ses travaux avant de devoir se dissoudre alors que le nouveau Congrès se réunit en janvier.

Parmi les milliers de pages de témoignages – de responsables de la Maison Blanche, des dirigeants des groupes extrémistes Oath Keepers et Proud Boys et d’autres – le récit captivant de Hutchinson, un assistant discret qui était au premier rang de la présidence, a révélé des détails sur les promesses et les pressions de l’équipe Trump.

‘VOUS ALLEZ ÊTRE PRIS EN CHARGE’

Cassidy Hutchinson était une assistante de niveau inférieur de la Maison Blanche avec un gros travail.

En tant qu’assistante du chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, la récente diplômée de l’université s’est assise littéralement dans un couloir de pouvoir – un bureau dans l’aile ouest qui lui a donné la proximité des allées et venues de la présidence.

Mais son avocat Stefan Passantino avait d’autres plans sur la façon dont elle devrait décrire son travail alors que le comité était assigné à comparaître pour son témoignage.

“Nous allons minimiser votre rôle”, a rappelé Hutchinson le conseil de l’ancien avocat de la Maison Blanche.

« Vous étiez secrétaire. Vous aviez un rôle administratif », lui a-t-il dit. « Gardez vos réponses courtes, douces et simples, sept mots ou moins. Moins le comité pense que vous en savez, mieux c’est, plus ça ira vite. Ça va être indolore. Et puis tu vas être pris en charge.

Passantino, dans un communiqué jeudi, a déclaré qu’il avait “représenté honorablement Mme Hutchinson”.

Hutchinson a témoigné que son avocat avait déjà “en quelque sorte planté les graines de, nous savons que vous êtes fidèle, comme, nous savons que vous allez faire la bonne chose, nous savons que vous êtes sur l’équipe Trump.”

Elle a dit: “J’avais presque l’impression qu’à certains moments, Donald Trump regardait par-dessus mon épaule.”

«Je sais comment fonctionne le monde Trump», a-t-elle déclaré.

“LUTTE MORALE”

Alors que l’enquête du 6 janvier s’approfondissait et que son témoignage initial devenait public, a déclaré l’assistante, un sentiment de malaise s’est installé.

Hutchinson a témoigné qu’elle était mal à l’aise avec les commentaires dont je ne me souviens pas qu’elle avait donnés au panel et a pris les choses en main. Elle a utilisé un canal de retour via une collègue, l’ancienne assistante de la Maison Blanche Alyssa Farah Griffin, pour renouer avec le comité. Hutchinson voulait qu’ils sachent qu’elle avait plus à dire.

Hutchinson continuerait à livrer un témoignage public à succès sur ce qui s’était passé le 6 janvier dans le SUV présidentiel alors que Trump quittait le rassemblement “Stop the Steal” à la Maison Blanche et demandait à être emmené au Capitole alors qu’une foule qui lui était fidèle se rassemblait.

Trump s’en est pris à son équipe des services secrets, mettant sa main sur la gorge du conducteur du SUV, après s’être vu refuser un voyage au Capitole, a-t-elle déclaré.

Les services secrets ont publiquement nié sa représentation des événements.

“Dans mon esprit pendant tout ce temps, j’ai ressenti cette lutte morale”, a déclaré Hutchinson. “Et, en regardant en arrière maintenant, cela semble un peu – pas même “un peu” ridicule – cela semble ridicule, parce que dans mon cœur, je savais où mentait ma loyauté, et ma loyauté mentait avec la vérité.”

Elle a dit: “Vous savez, je n’ai jamais voulu ni pensé que je serais le témoin que je suis devenu, parce que je pensais que plus de gens seraient prêts à s’exprimer aussi.”

ETUDIANT EN HISTOIRE

Hutchinson était une stagiaire de la Maison Blanche embauchée dans le personnel de Meadows en tant qu’assistante en 2020, peu de temps après avoir obtenu son diplôme.

Dans un profil publié par son alma mater, l’université Christopher Newport à Newport News, en Virginie, elle se décrit comme une diplômée de première génération qui a qualifié “d’honneur” d’être choisie pour travailler à la Maison Blanche.

Mais le comité du 6 janvier a fait d’elle une véritable étudiante en histoire.

Après avoir d’abord été assignée à comparaître pour témoigner, elle décrit avoir imprimé des transcriptions d’enquêtes antérieures sur l’ingérence électorale russe pour comprendre comment cela se déroulerait.

“Je commence à être nerveux, et j’ai conduit jusqu’aux Staples de Potomac Yards, en Virginie, et j’ai imprimé, genre, 14 ou 15 des transcriptions de déposition de l’enquête sur la Russie, parce que j’essayais juste de lire et d’entrer dans un rythme de la façon de répondre aux questions lors d’une déposition, parce que je n’en avais aucune idée », a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

Plus tard, alors qu’elle remettait en question son propre rôle, elle a fait des recherches sur les audiences du Watergate sous l’administration de Richard Nixon et a acheté des livres qu’elle a lus et relus en un seul week-end.

“Je ne savais pas grand-chose sur le Watergate”, a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

Elle a réfléchi aux parallèles entre son rôle et celui d’Alexander Butterfield, un assistant de l’ère Nixon aux prises avec le poids de son rôle.

“Il a parlé de beaucoup des mêmes choses que j’avais l’impression de vivre”, a-t-elle témoigné. “L’accent qu’il a mis sur les questions morales qu’il se posait a résonné en moi.”

Les rédacteurs d’Associated Press Farnoush Amiri, Mary Clare Jalonick, Eric Tucker et Nomaan Merchant ont contribué à ce rapport.

Lisa Mascaro, Associated Press