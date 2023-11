Points à retenir des réunions du directeur général

Pourtant, le nom d’un joueur a été prononcé plus que tout autre dans le complexe Omni : Shohei Ohtani. Le joueur présumé le plus utile de la Ligue américaine est sans aucun doute le meilleur agent libre disponible, et bien que la majorité des dirigeants de la ligue pensent qu’il finira par signer avec les Dodgers, d’autres clubs, dont les Giants, les Mets, les Red Sox et les Cubs, devraient prendre leur part. tiré sur la signature d’Ohtani.