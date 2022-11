Points à retenir des résultats des élections de mi-mandat à New York

Les républicains n’ont pas remporté de course à l’échelle de l’État depuis 2002, mais avaient des visions selon lesquelles M. Zeldin – qui a mené une campagne régulière et énergique axée sur le crime et l’inflation – briserait cette séquence mardi. Mais Mme Hochul a fait grimper le score à New York – le filon mère des votes démocrates. Elle a surpassé la meilleure performance de M. Zeldin à Long Island, chez lui, et dans d’autres régions de banlieue et du nord de l’État.

Les républicains avaient également de grands espoirs pour les candidats à la baisse comme Joseph Pinion, un commentateur conservateur défiant le sénateur Chuck Schumer, et Michael Henry, un avocat du Queens face à la procureure générale Letitia James. Ni M. Pinion ni M. Henry n’ont réussi à fermer l’une ou l’autre des courses. La course de M. Schumer a été appelée juste après la fermeture des bureaux de vote à Brooklyn – son quartier natal et celui de Mme James.

Qui contrôlera le Congrès ? Voici quand nous saurons. Carte 1 sur 4 Beaucoup reste incertain. Pour la deuxième journée électorale consécutive, la soirée électorale s’est terminée sans un vainqueur clair. Nate Cohn, analyste politique en chef du Times, examine l’état des courses pour la Chambre et le Sénat, et quand nous connaîtrons peut-être le résultat : La maison. L’aiguille suggère que la Chambre penche vers les républicains, mais le GOP est loin d’être appelé vainqueur dans plusieurs courses clés, où les bulletins de vote tardifs ont le potentiel d’aider les démocrates. Il faudra des jours pour compter ces bulletins. Comment nous sommes arrivés ici. Les conditions politiques semblaient mûres pour que les républicains fassent de gros ramassages à mi-parcours, mais les électeurs avaient d’autres idées. En attendant d’autres résultats, lisez nos cinq points à retenir et analysez pourquoi cette “vague rouge” ne s’est pas matérialisée pour le GOP

La victoire de Mme Hochul est survenue après une campagne riche en poches et malgré des millions de dépenses extérieures au nom de M. Zeldin. Le concours a prouvé, une fois de plus, que les plus grands gagnants des courses à l’échelle de l’État pourraient bien être les consultants et autres professionnels politiques qui travaillent sur les campagnes.