Points à retenir des reportages de l’Associated Press sur l’extrémisme dans l’armée

Un Enquête d’Associated Press a examiné l’extrémisme parmi les membres de l’armée américaine et les anciens combattants. Voici les faits saillants du reportage.

Le nombre de militaires et d’anciens combattants qui se radicalisent ne représente qu’une infime fraction d’un point de pourcentage des millions et des millions qui ont honorablement servi leur pays.

L’AP a reçu un accès exclusif aux données collectées et analysées par le Consortium national pour l’étude du terrorisme et les réponses au terrorisme, ou START, de l’Université du Maryland.

Selon ces données, entre 2017 et 2023, plus de 480 personnes d’origine militaire ont été accusées de crimes extrémistes à caractère idéologique, dont plus de 230 ont été arrêtées en lien avec le Insurrection du 6 janvier. La grande majorité des personnes incluses dans les données étaient des anciens combattants plutôt que des militaires en service actif.

Même si le rythme de radicalisation de l’ensemble de la population s’est accéléré ces dernières années, les personnes issues de l’armée se radicalisent à un rythme plus rapide.

Les chercheurs de START ont découvert que plus de 80 % des extrémistes d’origine militaire s’identifiaient à des idéologies d’extrême droite, antigouvernementales ou suprémacistes blanches, le reste étant partagé entre des motivations d’extrême gauche, djihadistes ou autres.

Selon une analyse des données de l’AP, les complots extrémistes impliquant des personnes ayant une formation militaire étaient plus susceptibles d’impliquer un entraînement aux armes ou des armes à feu que ceux qui n’incluaient pas de personnes ayant une formation militaire. Cela était vrai, que les complots aient été exécutés ou non.

Le nombre de personnes impliquées reste faible. Cependant, selon les données, la participation de militaires en service actif et d’anciens combattants a donné aux complots extrémistes davantage de risques de blessures massives ou de décès.

Lorsque des personnes ayant une formation militaire « se radicalisent, elles ont tendance à se radicaliser jusqu’à la violence de masse », a déclaré Michael Jensen de START, qui dirige l’équipe qui a passé des années à compiler des données, qui capturent des informations détaillées sur les extrémistes nationaux.

Son groupe a découvert que parmi les extrémistes, « le facteur n°1 permettant d’être classé comme délinquant faisant de nombreuses victimes était d’avoir une formation militaire américaine – qui dépassait les problèmes de santé mentale, qui dépassait le fait d’être solitaire, qui dépassait les antécédents criminels ou les problèmes de toxicomanie. .»

Une attaque faisant de nombreuses victimes est définie comme une attaque qui tue ou blesse quatre personnes ou plus.

Les données ont suivi des individus ayant une formation militaire impliqués dans des projets visant à tuer, blesser ou infliger des dommages à des fins politiques, sociales, économiques ou religieuses. Même si certains des complots violents répertoriés dans les données ont échoué, ceux qui ont réussi ont tué et blessé des dizaines de personnes. Depuis 2017, près de 100 personnes ont été tuées ou blessées dans ces complots, presque tous au service d’un programme antigouvernemental, suprémaciste blanc ou d’extrême droite.

Les attaques ciblées que les données montrent que les personnes formées dans l’armée réussissent mieux comprennent les Meurtres en 2020 d’un agent de sécurité fédéral et un adjoint du shérif en Californie par un sergent d’état-major en service actif de l’armée de l’air et une attaque en 2018 par un ancien soldat de l’armée qui a tiré sur six femmes dans un studio de yoga chaud en Floride, en tuant deux, avant de se suicider.

« Ma principale préoccupation n’est pas une marche vers le Capitole ou tout autre bâtiment gouvernemental. C’est que quelqu’un possédant les compétences qui lui ont été transmises par l’armée pour être extrêmement meurtrières utilise ces compétences », a déclaré Jensen.

Un mois après des personnes en tenue tactique ont pris d’assaut le Capitole américain étapes dans la formation d’une pile de style militaire le 6 janvier, le nouveau secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a abordé le problème qui persiste depuis longtemps. Il a ordonné un « retrait » de l’ensemble de la force. donner le temps aux commandants militaires locaux de discuter de la question avec le personnel.

Austin a également constitué le groupe de travail sur la lutte contre les activités extrémistes pour étudier et recommander des solutions. L’une des recommandations finales du groupe était de clarifier ce qui était interdit par l’interdiction militaire des activités extrémistes. La politique révisée, sorti en décembre 2021précise désormais que les actions antigouvernementales ou antidémocratiques constituent des violations du Code uniforme de justice militaire, des lois fédérales qui s’appliquent à tous les militaires.

Le Pentagone a développé au moins un moyen de détecter les incidents extrémistes dans les branches militaires et parmi les sous-traitants de la défense civile. Mais il ne l’utilise pas.

La méthode a été révélée dans un note de recherche publié l’été après le 6 janvier et qui, jusqu’à présent, n’a pas été rendu public. American Oversight, un groupe de surveillance non partisan, a obtenu le mémo grâce à un procès en vertu de la Freedom of Information Act qu’il a intenté contre le Pentagone et l’a partagé avec AP.

Dans un projet qui a débuté en septembre 2020 et a duré jusqu’en 2021, des chercheurs du DoD étudiant les « menaces internes » et d’autres problèmes de sécurité au sein du personnel ont développé un moyen d’extraire les données d’une base de données d’habilitation de sécurité du DoD pour identifier les incidents suprémacistes et extrémistes blancs. Cette base de données comprenait des détails provenant de rapports d’incidents de sécurité déposés sur des personnes détenant des habilitations de sécurité – une large partie de la population militaire, y compris des civils et des entrepreneurs.

L’opération a identifié des centaines d’incidents signalés de suprématie blanche et d’activités antigouvernementales et autres activités extrémistes sur 20 ans – le genre de signaux d’alarme internes qui pourraient identifier des problèmes avec les militaires.

Les chercheurs ont écrit que les résultats constituaient une première étape vers le développement d’un moyen d’identifier les incidents d’extrémisme et que la méthode pourrait être utilisée dans d’autres bases de données du DoD.

La recherche a été partagée entre certains départements du DoD après le 6 janvier. Mais elle n’est jamais parvenue à la personne qui dirigeait le groupe de travail sur l’extrémisme du Pentagone, a déclaré à l’AP le chef de ce groupe, Bishop Garrison.

Un responsable de la défense n’a pas expliqué pourquoi le rapport n’avait pas été envoyé au groupe de travail. Dans un communiqué, le responsable a déclaré que le DoD « s’engage à comprendre les causes profondes de l’extrémisme et à garantir que de tels comportements soient rapidement et correctement traités et signalés aux autorités compétentes », et que le département a renforcé sa capacité à suivre les allégations d’extrémisme.

