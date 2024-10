Points à retenir des reportages d’AP sur les difficultés liées au vote dans les villages autochtones de l’Alaska

KAKTOVIK, Alaska — Le droit de vote est considéré comme sacro-saint aux États-Unis, mais ce n’est pas toujours le cas dans les petits villages autochtones isolés de l’Alaska.

Dans ces endroits éloignés – bien éloignés de tout réseau routier connecté, souvent accessibles uniquement par bateaux ou petits avions – les défis liés au vote sont nombreux. Les services de courrier et de téléphone peuvent ne pas être fiables, de violentes tempêtes ou des maladies des travailleurs entraînant des retards. Parfois, les bureaux de vote ne s’ouvrent tout simplement pas s’il n’y a personne formé pour servir comme travailleur électoral, ou s’ils ne se présentent pas après avoir été embauchés ou s’ils démissionnent avant une élection.

Le résultat ? Des centaines de personnes pourraient être privées de leurs droits. Cela choquerait les politiciens, les électeurs et les militants de n’importe quel État swing, mais cela a suscité relativement peu d’attention en dehors du 49e État.

L’Associated Press a envoyé début octobre des journalistes dans un village au-dessus du cercle polaire arctique où l’enceinte n’a pas pu ouvrir ses portes pour les primaires d’août de cette année – Kaktovik, sur une île juste au large de la côte nord de l’Alaska – pour examiner de plus près les obstacles auxquels il est confronté. Électeurs autochtones de l’Alaska. Voici quelques points à retenir des rapports de l’AP.

Le recrutement et la rétention des agents électoraux constituent un problème persistant dans tout l’État pour la Division des élections de l’Alaska, mais cela peut être particulièrement difficile dans les villages autochtones, où le coût des marchandises est élevé et la population est petite.

George Kaleak, capitaine baleinier et leader communautaire de Kaktovik, blâme l’insuffisance des salaires ainsi que le manque de timing : les primaires d’août arrivent alors que de nombreuses personnes sont en chasse et en pêche, en vacances ou en préparation pour la prochaine saison de chasse à la baleine.

Les agents électoraux en Alaska peuvent gagner 20 dollars de l’heure, tandis que les présidents de circonscription, qui supervisent les bureaux de vote auxquels ils sont affectés, gagnent un peu plus. Les travailleurs doivent s’engager à travailler une journée de 16 heures ou à travailler selon des horaires fractionnés, et ils doivent suivre une séance de formation rémunérée de quatre à cinq heures.

Parmi les moyens par lesquels l’État a tenté de stimuler l’intérêt, il y a un programme « Jeunes au stand », qui vise à impliquer des adolescents plus âgés dans des élections actives.

À Kaktovik, Edwin Solomon, récemment diplômé du secondaire, y réfléchit. Il n’a pas voté aux primaires et considère le vote aux élections générales comme son « premier pas vers l’âge adulte ».

La non-ouverture des bureaux de vote est un problème récurrent dans les zones rurales de l’Alaska. Lors des primaires d’août de cette année, les circonscriptions électorales du Pays de Galles et de Kaktovik n’ont pas pu ouvrir. Ils ont ouvert tardivement dans plusieurs autres villages. À Anaktuvuk Pass, le bureau de vote n’a ouvert ses portes qu’environ 30 minutes avant l’heure de fermeture ; seuls sept des 258 électeurs inscrits ont voté en personne.

Lors de la primaire de 2022, Tununak et Atmautluak n’ont pas ouvert leurs portes parce que les travailleurs ne se sont pas présentés. Deux autres – Holy Cross et Venetie – n’avaient pas suffisamment de personnel électoral, mais les électeurs ont pu voter par correspondance en personne.

Lors des élections générales de cette année-là, les bureaux de vote dans les villages de Teller et Nuiqsut n’ont ouvert que vers 15h30.

L’Alaska autorise le vote par correspondance, mais cela peut présenter ses propres défis étant donné la fiabilité parfois discutable de la livraison du courrier dans les zones rurales de l’Alaska.

Le ministère américain de la Justice, qui applique les lois fédérales protégeant le droit de vote, a refusé de commenter l’échec de l’ouverture des bureaux de vote dans les zones rurales de l’Alaska. Mais pendant des années, conformément à une décision de justice, il a surveillé les élections dans l’État pour garantir que les bureaux de vote fournissent une assistance linguistique aux électeurs autochtones de l’Alaska.

La seule représentante de l’Alaska à la Chambre des représentants des États-Unis est la représentante démocrate Mary Peltola. le premier autochtone de l’Alaska élu au Congrès. Elle affronte le républicain Nick Begich dans une course serrée qui aidera à déterminer quel parti contrôle la Chambre.

Peltola est populaire parmi les électeurs autochtones de l’Alaska et a été soutenu ce mois-ci par la Fédération des autochtones de l’Alaska, la plus grande organisation autochtone de l’État d’Alaska. Elle a suggéré que la course avec Begich pourrait être décidée par « des dizaines de voix », ce qui rendrait significatives les implications possibles de toute privation du droit de vote des électeurs.

Les responsables étatiques, régionaux et locaux affirment tous qu’ils essaient de garantir que tout le monde puisse voter lors des élections du 5 novembre. Dans une déclaration écrite, Carol Beecher, directrice de la Division des élections de l’Alaska, a qualifié son agence de « fortement investie pour garantir que toutes les circonscriptions disposent de travailleurs et que les sites ouvrent à temps ». Elle a reconnu qu’il peut être difficile de trouver des travailleurs temporaires pour aider à organiser des élections dans les villages reculés.

Michelle Sparck, de l’organisation à but non lucratif Get Out The Native Vote, a déclaré que son agence s’est associée à une autre organisation et a trouvé 11 bénévoles formés pour organiser les élections et prêts à se rendre dans les villages, si nécessaire, la semaine prochaine. L’un d’eux est déjà engagé auprès de Craig, une communauté d’environ 1 000 personnes – dont environ 17 % d’Autochtones – située sur l’île du Prince de Galles, dans le sud-est de l’Alaska.

L’arrondissement de North Slope – semblable à un gouvernement de comté dans d’autres régions des États-Unis – a déclaré qu’il était également prêt à envoyer du personnel à Kaktovik ou dans d’autres villages qui pourraient avoir besoin d’aide pour ouvrir des circonscriptions si l’État ne parvenait pas à embaucher quelqu’un. L’arrondissement, qui comprend Kaktovik, couvre une vaste étendue de toundra presque aussi grande que l’Oregon.

___

Bohrer a rapporté de Juneau, en Alaska. Johnson a rapporté de Seattle.