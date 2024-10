Points à retenir des reportages d’AP sur la façon dont les électeurs de l’Arizona perçoivent l’économie à l’approche des élections

MESA, Arizona — L’économie de l’Arizona est florissante à bien des égards, mais ce n’est pas le cas de beaucoup d’électeurs dans cet État du champ de bataille présidentiel lorsqu’ils réfléchissent à leurs choix. le 5 novembre.

Les électeurs entendent les démocrates et les républicains promettre d’aider la classe moyenne s’ils gagnent. Mais les électeurs ont déjà entendu cela et, de l’avis de beaucoup, rien ne s’est amélioré.

Cette déconnexion est frappante en Arizona, où les coûts du logement et autres ont grimpé en flèche.

Voici quelques points clés à retenir des entretiens d’Associated Press avec des électeurs et des experts économiques en Arizona sur l’économie et la façon dont les démocrates Kamala Harris et républicain Donald Trump en parlent avant le jour du scrutin :

Le comté de Maricopa, qui comprend Phoenix, Mesa et Chandler, est en plein essor.

Les villes du désert ont été alimentées par les Américains affluant en masse pour le soleil éternel et la beauté du désert de la région. Cela ne fait pas de mal d’avoir un marché du travail solide soutenu par de grandes entreprises technologiques telles que TSMC et Google qui ont élargi leur empreinte dans la région de Phoenix.

En fait, parmi les plus grands comtés du pays, Maricopa a enregistré le plus grand pourcentage de création d’emplois jusqu’à présent cette année, selon le Département du travail.

Même si les emplois sont nombreux, les logements sont devenus plus chers. Les prix des maisons de Maricopa ont presque doublé depuis 2016, dit Zillow.

« De nombreux électeurs voient les prix des maisons et les taux hypothécaires sur 30 ans et comparent cela à l’expérience de leurs parents et grands-parents et disent ‘Je ne serai jamais propriétaire d’une maison' », a déclaré Glenn Farley, directeur des politiques et de la recherche à l’association à but non lucratif. Institut du bon sens de l’Arizona. « Tant que ces choses ne seront pas ramenées sous contrôle, les électeurs continueront à être aigris. »

Les électeurs de l’Arizona, quel que soit leur spectre politique, ont exprimé leur frustration de ne pas entendre suffisamment parler de la manière dont Harris et Trump envisagent de lutter contre les coûts du logement et la hausse des prix de l’épicerie et d’autres produits essentiels.

Harris a a promis 25 000 $ pour la première fois acheteurs de maison et des allègements fiscaux pour les nouveaux parents, tandis que le La campagne Trump dit les expulsions massives de migrants vivant aux États-Unis sans autorisation légale permanente libéreront des logements et des tarifs plus élevés créeront des opportunités d’emploi.

Mais il est difficile pour les électeurs de se débarrasser de la douleur causée par l’inflation post-pandémique, qui a reculé. Certains disent qu’ils entendent trop parler de Trump sur les questions sociales, tandis que Harris s’attarde trop sur certains commentaires provocateurs de l’ancien président.

« Quand il s’agit d’aider un citoyen, d’aider un gars qui doit aller travailler tous les jours pour subvenir aux besoins de sa famille, je n’en entends pas beaucoup parler », a déclaré Abel Ramirez, 32 ans, un habitant d’Apache Junction qui a des difficultés. acheter une maison unifamiliale pour sa famille grandissante.

Ramirez a voté pour Trump en 2020 mais envisage de ne pas participer à cette élection.

De nombreux Américains peuvent examiner leurs finances personnelles et y voir des raisons de se sentir à l’aise, même s’ils expriment pour la plupart leur désespoir lorsqu’on les interroge sur la santé du pays dans son ensemble. Près de 6 personnes sur 10 ont décrit leur propre situation économique comme bonne, même si 7 sur 10 ont déclaré que le pays était sur la mauvaise voie, selon un sondage réalisé en septembre par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs.

John Akers, 34 ans, fait partie de ceux qui se sentent chanceux de la façon dont l’économie l’a traité, mais craignent qu’un trop grand nombre de membres de sa famille et de ses amis soient laissés pour compte.

Lui et sa femme ont vu leur fortune s’améliorer au cours des dernières années à mesure que leur entreprise audiovisuelle haut de gamme a prospéré, et la rénovation qu’ils ont achetée en 2015 à Phoenix s’est avérée être un investissement judicieux.

Dans le même temps, certains de leurs proches âgés sont aux prises avec la hausse des coûts, et quelques-uns de leurs amis proches envisagent d’abandonner l’Arizona pour trouver un logement moins cher. Il se demande donc si Washington est trop concentré sur les questions culturelles brûlantes.

« Quoi qu’il arrive, nous allons avoir une polarisation à la fin de cette élection », a déclaré Akers, qui envisage de voter pour Trump. « Le débat politique oppose trop souvent les classes moyennes les unes aux autres, et l’on ne se concentre pas assez sur les questions importantes, comme l’inflation et le coût du logement. »

Le comté de Maricopa est un exemple du boom qui a alimenté la prospérité américaine au cours des deux dernières présidences, en faisant face à la crise immobilière provoquée par la Grande Récession et aux fermetures provoquées par la pandémie. Mais ce boom a également déstabilisé la confiance des citoyens dans le marché immobilier, ce qui a contribué à stimuler la croissance.

Davantage de personnes ont emménagé dans la région plutôt que dans les villes et à des taux qui dépassaient l’offre de logements, faisant grimper les prix d’une manière qui rendait inquiétants les taux hypothécaires de plus de 6 %. Les propriétaires estimaient qu’ils n’avaient pas les moyens de vendre et d’acheter une nouvelle propriété, tandis que les locataires estimaient que la promesse d’une classe moyenne stable était de plus en plus hors de portée.

Prenez Trevor Cowling. Lui et sa femme ont acheté leur maison de 1 500 pieds carrés pour 225 000 $, bénéficiant d’un taux d’intérêt de 3,1 % sur un taux hypothécaire de 30 ans.

Les Cowlings ont eu un enfant lorsqu’ils ont emménagé et ont ajouté des jumeaux à la famille plus tôt cette année.

Les Cowling adoreraient échanger contre une maison plus grande, mais il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche, les taux d’intérêt étant toujours supérieurs à 6 %.

Cowling, 28 ans, a déclaré que s’il essayait d’acheter sa maison aujourd’hui avec l’hypothèque mensuelle, cela « coûterait plus cher que ce que je gagne ».

___

Boak a rapporté de Washington.