Points à retenir des Panthers OTA: Bryce Young passe à l’étape suivante, Jaycee Horn à nouveau mis à l’écart

CHARLOTTE, Caroline du Nord – Le ciel brumeux s’est dissipé et le soleil s’est levé jeudi au-dessus du centre d’entraînement des Panthers. Rien de la journée – la dernière session OTA avant le minicamp de la semaine prochaine – ne semblait particulièrement monumental.

Steve Smith a assisté à l’entraînement et Jaycee Horn ne l’a pas fait, deux développements qui deviennent de plus en plus familiers. Mais ensuite, les Panthers ont terminé les exercices individuels et se sont réunis pour le début des périodes d’équipe, et il y avait le quart-arrière recrue Bryce Young derrière le centre avec l’attaque de la première équipe.

Personne ne marquera le 8 juin comme le début de l’ère Bryce Young, mais jeudi a représenté une autre étape dans le développement du choix de repêchage n ° 1. Young, le vainqueur du trophée Heisman de l’Alabama, avait reçu la majeure partie des représentants de la première équipe au cours des deux premières semaines d’OTA, mais le vétéran Andy Dalton avait toujours commencé en premier avec l’attaque de départ.

Cet ordre a changé cette semaine lorsque Young a changé de place avec Dalton, 35 ans. Les Panthers espèrent que Young restera longtemps le QB1.

Plus tôt cette intersaison, l’entraîneur des Panthers Frank Reich et le directeur général Scott Fitterer avaient prévu cette semaine que Young prenne le relais de l’attaque. Les joueurs feront la pause pour l’été en sachant qu’il s’agit de l’équipe de Young, bien que la plupart l’aient compris au moment où Roger Goodell a annoncé Young le 27 avril à Kansas City.

« C’est juste la prochaine étape. Il n’y a vraiment rien à dire d’autre que, hé, nous voulions juste le faire progresser cette semaine », a déclaré Reich. « J’avais l’impression que c’était le bon moment. Il avait quelques semaines pour regarder Andy. C’était vraiment une bonne chose.

Young est un Panther depuis six semaines. Mais pardonnez-lui s’il n’a pas encore fait de rafting au Whitewater Center de Charlotte ou fait un tour au NASCAR Hall of Fame. Il s’est cependant familiarisé avec le livre de jeu de Thomas Brown et l’intérieur de la salle de réunion des quarts-arrière.

« Ça a été plutôt cool, pas trop à signaler », a déclaré Young à propos de son premier mois et demi à Charlotte. «J’essaie de faire tout ce que je peux pour regarder un film, obtenir le livre de jeu. Pas trop de choses ont été en dehors de simplement retourner là où je reste et juste (se) préparer pour le lendemain.

«Ma famille est venue ici pour me rendre visite et m’aider avec des trucs, alors ce moment a été formidable que j’ai passé avec ma famille. Mais en dehors de cela, désolé d’être ennuyeux, mais je n’ai pas trop de nouvelles excitantes à annoncer.

L’excitation viendra à l’automne lorsque les jeux commenceront, du moins c’est l’espoir. Les pratiques de juin portent sur l’installation, le raffinement et la répétition. Lavez, rincez, répétez.

Mais Young a réussi à ajouter du jus à la procédure de jeudi avec une belle passe de touché au receveur large DJ Chark lors d’un travail à sept contre sept. Chark, une acquisition d’agent libre qui a commencé à s’entraîner cette semaine après une opération à la cheville pendant l’intersaison, ne s’attendait pas à ce que le ballon lui soit lancé lorsqu’il a décollé sur sa route.

« Je n’étais vraiment pas la lecture principale. Mais je suppose que Bryce voulait prendre cette photo, alors il l’a lancée. Nous avons fait un jeu et c’est le genre de choses que nous devons continuer à faire pour aller de l’avant. … Obtenez un gros morceau de jeu comme ça qui n’est pas dans les délais en soi.

Young a déclaré que la couverture l’a amené à se tourner vers Chark, qui a fait un beau jeu en ramenant le ballon.

« Criez-lui pour avoir fait ce lancer », a ajouté Chark. « Il a fait ça à peu près toute l’intersaison. C’est donc bien d’être le destinataire de quelques-uns d’entre eux.

Young a traîné pendant environ une demi-heure après l’entraînement de jeudi, dont il a passé une partie à parler avec Smith. Le meilleur receveur de carrière des Panthers était à la journée professionnelle de Young à Tuscaloosa, en Alabama, où Smith s’est extasié sur les compétences de Young lors de la diffusion sur le réseau NFL. Smith n’a jamais hésité à partager ses opinions – bonnes ou mauvaises. Young est tout ouïe.

« Il a été ici une bonne quantité. Et avoir quelqu’un – une légende – dans les parages, chaque fois que j’ai l’occasion de choisir son cerveau, d’entendre ses opinions sur des choses, de me dire ce qu’il ressent, que ce soit des choses qui me concernent et qui soient super applicables ou juste d’autres choses », a-t-il déclaré. « Quelles que soient les conversations que nous avons, j’apprécie beaucoup celles-ci. »

Young a également apprécié Dalton, le quart-arrière de longue date des Bengals qui est passé à la phase de mentorat de sa carrière. Dalton était le remplaçant à Chicago pour la première saison de Justin Fields. Le droitier roux a vu certaines choses au cours des 12 saisons de la NFL, qu’il a été heureux de partager avec Young.

« Andy a été incroyable. J’ai pu lui poser toutes mes questions, lui faire rebondir un tas de trucs. Il me dit comment il traite les choses, comment il voit les choses », a déclaré Young. « J’ai eu beaucoup de conversations et je lui suis vraiment reconnaissant d’être ici, de l’avoir ici pour apprendre et continuer à apprendre. »

Ce processus d’apprentissage se poursuivra au cours de l’été, lorsque Young prévoit d’aider à organiser une retraite de passage pour les quarts-arrière et les joueurs offensifs de l’équipe. Ensuite, tout le monde se réunira à Spartanburg, SC, et à un moment donné, Reich nommera Young le starter de la semaine 1.

« Il montre tout ce que vous voulez voir. Mais cela remonte même au projet de décision – vous ne prenez pas de décision tant que vous n’êtes pas obligé de la prendre », a déclaré Reich. « Nous continuerons à lui donner, ainsi qu’à notre équipe, l’opportunité de s’améliorer et de mériter ce rôle de titulaire. »

Mais les joueurs savent où cela les mène et ils aiment ce qu’ils ont vu et entendu de leur quart-arrière de 21 ans.

« Il a été fantastique. Il a été léger, vaquant à ses occupations de la même manière tous les jours. Accessible, blagues dans le caucus quand c’est le moment. Il est très en contrôle », a déclaré Chark, le receveur de cinquième année.

« Je peux vous dire maintenant qu’il a le respect de tout le monde dans ce vestiaire, et il n’a rien fait pour perdre ce respect. Il ne fait que continuer à le gagner », a ajouté Chark. « Nous sommes là pour lui. Tout le monde ici est là pour lui et nous pensons qu’il peut nous emmener dans des endroits très élevés.

Autres points à retenir de l’entraînement de jeudi :

• Les Panthers semblent déterminés à tester la profondeur et les limites de leur groupe de demi de coin. Jours après avoir dit L’athlétisme son objectif pour sa troisième saison était de rester en bonne santé et de « rester sur le terrain », Horn s’est blessé à la cheville gauche alors qu’il s’entraînait seul le week-end dernier et manquera le reste des OTA et du minicamp.

Robert Anderson, le célèbre spécialiste du pied et de la cheville et ancien médecin des Panthers, a examiné Horn et a déterminé qu’il n’avait pas besoin d’une intervention chirurgicale. Reich a déclaré que Horn devrait être de retour à temps pour le début du camp d’entraînement fin juillet.

Pourtant, ce fut un autre coup dur pour une salle des coins à laquelle il manque maintenant les deux partants. En plus de Horn et Donte Jackson, qui se remettent d’une opération d’Achille l’automne dernier, le corner n ° 3 CJ Henderson a manqué du temps pour des raisons personnelles ce printemps. Les corners de la première équipe jeudi étaient Keith Taylor et Henderson, le duo qui a lutté puissamment lors de la défaite de la semaine 17 à Tampa Bay qui a coûté aux Panthers une chance dans la division la saison dernière.

• Avec l’un de ses anciens joueurs d’Indianapolis sous enquête pour jeu, Reich a souligné l’importance d’éduquer les joueurs sur les règles de la ligue interdisant aux joueurs de parier sur les matchs de la NFL ou de placer des paris de toute nature dans les installations de l’équipe. La ligue enquête sur le demi de coin des Colts Isaiah Rodgers, qui, selon ESPN, placé 100 paris sur une période non divulguéedont certains sur les jeux Colts.

La NFL a suspendu en avril cinq joueurs pour avoir enfreint la politique de jeu, dont quatre joueurs des Lions. L’ancien receveur des Falcons Calvin Ridley a été suspendu toute la saison dernière pour avoir joué. Chark, qui était à Detroit la saison dernière, a déclaré qu’il ne pariait pas et qu’il ne fréquentait pas les casinos, mais qu’il pensait que le problème du jeu dans la NFL était réel.

« De toute évidence, vous voyez que cela revient à peu près chaque semaine maintenant. Mais comme je l’ai dit, je n’ai jamais aimé perdre de l’argent. Je préfère simplement ne pas parier », a déclaré Chark. « Lorsque vous pariez, vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Je préfère garder mon argent car c’est sûr qu’il est sur mon compte.

Reich espère que les récentes suspensions attireront l’attention et la sensibilisation sur le problème. « Malheureusement, il faut parfois que quelque chose se passe un moment ou deux pour que (les gens réalisent), oh, c’est réel », a-t-il déclaré. « Tu détestes le dire. Vous ne voulez pas le voir. Mais parfois, vous ne pensez pas que c’est réel jusqu’à ce que cela se produise. J’espère que c’est un signal d’alarme pour que nous comprenions tous à quel point c’est grave. »

(Photo de Bryce Young : Jacob Kupferman / Getty Images)