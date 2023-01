Points à retenir des Jets: la motivation de l’intersaison de Robert Saleh, le contrat de Quinnen Williams et plus

FLORHAM PARK, NJ – Lundi, dans le casier de chaque joueur des Jets, il y avait un maillot, et il n’y avait qu’un seul mot dessus : TERMINER.

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, aime utiliser des mantras comme motivation, et celui-ci semble approprié pour son équipe, qui a commencé 7-4 mais a perdu six matchs de suite à la fin de la saison. À 7-10, les Jets ont raté les séries éliminatoires pour la 12e saison consécutive.

Le directeur général Joe Douglas a parlé tout au long de l’intersaison de l’objectif de jouer des matchs significatifs en décembre. Mais les poteaux de but ont bougé lorsque les Jets ont commencé plus vite que prévu – ce qui a rendu la fin de la saison encore plus piquante.

“Lorsque vous arrivez en décembre à 7-4, cet objectif change”, a déclaré Douglas lundi. “Nous nous attendions à jouer au-delà de janvier et nous n’avons pas pu le faire.”

Il a ajouté: “Les deux dernières semaines ont été un peu sombres pour moi personnellement.”

Dans le vestiaire, les joueurs ont emballé leurs affaires et sont partis, certains d’entre eux pour la dernière fois en tant que Jets. Pour ceux qui reviennent, personne n’a caché le goût amer de leur effondrement de fin de saison.

“Cela ne peut plus jamais se reproduire”, a déclaré le receveur éloigné Garrett Wilson.

“Nous allons garder ce goût dans notre bouche”, a déclaré le demi de coin Sauce Gardner. “Cette fois l’année prochaine, nous allons nous assurer de terminer.”

Mais malgré toute la tristesse suscitée par la fin de la saison, il y avait aussi beaucoup d’optimisme pour l’avenir. Saleh a insisté sur le fait que le départ 7-4 “n’était pas un mirage”. Wilson a déclaré que “des jours meilleurs arrivent”. Les agents libres imminents comme Connor McGovern, Mike White et Quincy Williams ont décrit la culture des Jets comme « spéciale », et tous ont dit qu’ils aimeraient revenir. Le porteur de ballon Breece Hall a déclaré: “Toutes les pièces que nous avons – nous sommes une équipe éliminatoire.”

En 2023, les Jets n’ont plus qu’à terminer ce qu’ils ont commencé.

“Finir ne signifie pas, attendons décembre”, a déclaré Saleh. “Cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui, tout ce que nous faisons consiste à terminer – terminer notre entraînement, terminer tout ce que nous faisons, assurons-nous d’avoir l’état d’esprit nécessaire pour terminer car en décembre, nous allons terminer et j’espère que cela deviendra nous dedans.

Lundi marquait la fin officielle de la saison des Jets. Maintenant, ils tournent la page vers 2023, avec beaucoup de questions auxquelles répondre. Voici quelques points à retenir de la journée de nettoyage des vestiaires et ce que Douglas, Saleh et d’autres ont dit à propos de la saison 2022 – et de ce qui nous attend.

Woody Johnson a salué #Jets joueurs alors qu’ils atteignaient les vestiaires, moins exubérants que la dernière fois que les médias l’ont vu faire cela: lors de la semaine 4, après avoir battu les Steelers, il y a une éternité. Ce qui se passe ensuite dépend de lui. Sur l’effondrement des Jets et l’intersaison à venir : https://t.co/1wvRmSVKrQ – Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 9 janvier 2023

Saleh n’a pas changé sa position sur Zach Wilson : les Jets ne l’abandonnent pas, a-t-il dit. Douglas a également fait écho à ce sentiment.

Et pourtant, aucun des deux n’était disposé à s’engager envers Wilson en tant que quart-arrière partant en 2023. Peu importe comment l’équipe tourne, le choix n ° 2 de 2021 étant, au mieux, dans une compétition de quart-arrière à sa troisième saison n’est pas idéal.

“Je sais que nous sommes tous déterminés à l’aider à atteindre son plein potentiel en tant que joueur”, a déclaré Douglas, ajoutant, “nous allons examiner le paysage de cette intersaison. Oui, nous allons continuer à développer Zach. À quoi ressemblera cette salle de quart-arrière l’année prochaine, nous en sommes aux premières étapes de l’élaboration de ce plan d’intersaison. Nous allons explorer toutes les avenues dont nous disposons pour améliorer cette équipe.

Saleh a déclaré que Wilson “aura une chance absolue d’entrer et de concourir”.

“Ces quatre prochains mois jusqu’à ce que les OTA le concernent”, a déclaré Saleh. “Il ne s’agit pas du maillot, il s’agit de lui faire réfléchir et de bien faire ses parties mentales et physiques et je pense qu’il le fera.”

En fin de compte, il n’y a pas beaucoup de précédent pour qu’un quart-arrière traverse ce que Wilson a – un choix de première ronde produisant à un niveau historiquement mauvais et se retrouve plusieurs fois au banc – et rebondit. Peu importe le niveau de confiance de Saleh et Douglas en Wilson, ils doivent poursuivre les mises à niveau au quart-arrière cette intersaison. Les cibles potentielles sont désormais bien connues – à savoir Jimmy Garoppolo et Derek Carr – et Wilson semble au moins conscient qu’il va devoir se battre pour voir le terrain cette fois-ci. Il a simplement reçu le poste de titulaire en tant que recrue.

Wilson a déclaré qu’il voulait “absolument” rester avec les Jets et qu’il était prêt à participer à une compétition QB. Et si les Jets signaient Garoppolo, Carr ou quelqu’un d’autre déclaré comme partant ?

“Je vais faire de la vie de ce mec un enfer à l’entraînement tous les jours”, a déclaré Wilson. “Je vais y aller et faire de mon mieux pour montrer aux entraîneurs que je mérite d’être là.”

La sellette de Mike LaFleur

Saleh prend son temps pour délibérer sur tout changement de personnel, et cela inclut le coordinateur offensif Mike LaFleur. L’offensive des Jets n’a pas marqué de touché lors de ses trois derniers matchs, a récolté en moyenne 11 points par match au cours de la séquence de six défaites consécutives et, au cours de la saison, a gâché une performance impressionnante de la défense. LaFleur et Wilson ont pris le plus de chaleur pour les luttes offensives.

Saleh a défendu LaFleur la semaine dernière, mais on ne sait pas dans quelle direction lui ou l’organisation – stimulée par le propriétaire Woody Johnson – se penche. Douglas a dit que c’était à Saleh de prendre la décision.

“Robert a un très bon rythme dans cette équipe et son personnel et je fais confiance et soutiens toute décision que Robert prend”, a déclaré Douglas. « Je peux vous dire que nous avons le soutien total de Woody depuis qu’il est de retour. … Je sais que nous avons le soutien de Woody.

Saleh a fait allusion à la direction dans laquelle il pourrait pencher lorsqu’il a reconnu que les entraîneurs sont souvent blâmés, mais les luttes ne sont pas seulement sur les épaules du coordinateur offensif.

“Cela commence toujours par l’entraîneur”, a déclaré Saleh. “Ça commence toujours par moi. Il y a une identité, il y a un état d’esprit, il y a des principes, mais en même temps, il y a beaucoup de choses. Comme je l’ai dit, ce n’est pas la faute du quart-arrière, ce n’est pas la faute de la ligne O, ce n’est pas celle du receveur, ce n’est pas celle du coordinateur. Tout est englobant. C’est le football, il y a 11 joueurs dans l’équipe, chaque joueur a un entraîneur et donc il s’agit de trouver comment on peut s’améliorer ensemble et faire en sorte que ce soit collectif. Mais nous en possédons tous une part.

Garrett Wilson a souligné qu’à la fin de la saison, d’autres équipes « avaient une idée de ce que nous essayions de faire » et que « cela devenait vraiment difficile pour nous en attaque », ce qui ne reflète pas positivement LaFleur.

Hall, cependant, a apporté son soutien au coordinateur offensif.

“Je l’aime. J’ai l’impression que, pour la plupart, il nous met dans une bonne position pour réussir », a déclaré Hall. “J’aimerais qu’il reste dans le coin. C’est une très bonne personne, j’aime être avec lui tous les jours… indépendamment des matchs perdus et de l’attaque qui joue mal et de la défense qui joue bien, cela revient à tout le monde, pas seulement au CO.

Autre signe que LaFleur pourrait revenir: Saleh a déclaré que les Jets feraient “certainement” appel à un entraîneur vétéran pour les aider, comme ils l’avaient initialement fait en 2021 avec Greg Knapp. Knapp devait être le spécialiste du jeu de passes des Jets, mais a été heurté par une voiture alors qu’il faisait du vélo en juillet 2021 et est décédé des suites de ses blessures.

Saleh ne l’a jamais remplacé, a-t-il dit, parce qu’il « voulait calmer la pièce », mais ce ne sera pas le cas cette année. Un nom à surveiller en tant que candidat à ce poste : Gary Kubiak, qui a pris sa retraite il y a deux ans mais a donné à Saleh son premier emploi dans la NFL.

Le contrat de Quinnen Williams

Les Jets attendaient que Quinnen Williams soit à la hauteur de son potentiel depuis qu’il l’a repêché n ° 3 en 2019. Eh bien, il l’a fait en 2022.

Et maintenant, les Jets vont devoir payer.

Williams a été l’un des joueurs de ligne défensifs les plus productifs et les plus perturbateurs de la ligue cette saison, obtenant un sommet en carrière de 12 sacs, 28 coups sûrs QB et 12 plaqués pour perte en 16 matchs. Il se dirige vers la cinquième et dernière année de son contrat de recrue, qui devrait gagner 9,59 millions de dollars. Williams a évité de parler de son contrat toute la saison, mais lundi, il a clairement indiqué qu’il ne jouerait pas pour les Jets à ce chiffre.

“Tout le monde sait que je suis un gars d’équipe”, a déclaré Williams. «Je veux obtenir un contrat avant le programme d’intersaison. J’ai l’impression que je mérite d’obtenir un contrat avant le programme d’intersaison parce que j’ai tout fait correctement sur le terrain, j’ai tout fait correctement en dehors du terrain. Avoir l’organisation derrière moi comme je suis derrière eux montrerait vraiment qu’ils me soutiennent.

Quinnen Williams sur #Jets journée de nettoyage des vestiaires : pic.twitter.com/Urna4qsowp – Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 9 janvier 2023

Williams a déclaré que si les Jets ne le signaient pas à un nouvel accord avant les entraînements volontaires de l’intersaison, il ne se présenterait pas – et a indiqué qu’il pourrait ne pas se présenter aux entraînements obligatoires non plus, si un accord n’est pas conclu, ce qui pourrait conduire à des amendes par l’équipe.

“Nous devrons simplement voir quand il s’agira de ce moment”, a déclaré Williams.

Williams est un Pro Bowler et sera probablement bientôt nommé All-Pro également. La plupart conviendraient qu’il était le MVP des Jets au cours d’une saison où leur défense est passée de la pire de la NFL à l’une des meilleures. Maintenant, Williams cherchera probablement un contrat proche de ce que gagne la star des Rams Aaron Donald – une moyenne de 31,6 millions de dollars par an. Le deuxième plaqueur défensif le mieux payé est Leonard Williams, l’ancien Jet avec une moyenne de 21 millions de dollars par saison.

Williams veut-il devenir le plaqueur défensif le mieux payé ? Il n’a pas dit non.

“Je veux juste être récompensé pour ce que je suis”, a déclaré Williams.

Les Jets veulent que Williams soit un “Jet pour la vie”, même si Douglas n’utilisera plus cette expression après ce qui s’est passé avec Jamal Adams. Douglas a joué timidement, mais les Jets ne peuvent clairement pas se permettre de perdre leur meilleur joueur.

“Nous avons tous vu l’année que Quinnen a eue”, a déclaré Douglas. “Vous ne pouvez pas dire assez de bonnes choses non seulement sur le joueur et ce qu’il apporte en termes de jeu de course, de précipitation du passeur, du type de coéquipier et de personne de calibre qu’il est. Mais, en fin de compte, Quinnen est une grande partie de notre succès cette année. … J’ai l’impression que nous avons une excellente équipe d’administration de football – nous allons nous réunir, proposer un très bon plan et nous allons faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe.

« Quinnen a 25 ans », a ajouté Douglas. “Il a eu une saison fantastique et … je pense toujours qu’il y a beaucoup d’avantages pour lui. Alors, oui, nous voulons Quinnen.

Mises à jour sur les blessures

Trois joueurs clés des Jets blessés – Hall, le joueur de ligne offensive Alijah Vera-Tucker et le plaqueur Mekhi Becton – ont pris la parole publiquement lundi pour la première fois depuis leur blessure.

Hall a subi une déchirure du LCA en octobre, mais a indiqué que son rétablissement était en avance sur le calendrier et il pense qu’il pourrait être disponible pour le camp d’entraînement. Vera-Tucker (triceps) a également été blessé en octobre et a déclaré que son objectif était d’être en bonne santé à 100% pour le camp d’entraînement. Vera-Tucker a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il jouerait au tacle ou à la garde.

Becton s’est blessé à la rotule au camp d’entraînement. Il a dit qu’il avait perdu du poids et qu’il était très motivé pour une quatrième saison décisive, après avoir raté la plupart des deux dernières années en raison d’une blessure : « J’ai l’air très maigre en ce moment. Je me sens bien,” il a dit.

Becton s’attend également à être prêt pour le camp.

(Photo de Robert Saleh et Sauce Gardner : Mitchell Leff / Getty Images)