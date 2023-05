Points à retenir des consommateurs grâce aux revenus de vente au détail WMT, TGT et HD

Un grand magasin Target à North Miami Beach, Floride, le 17 mai 2023. Joe Raedle | Getty Images

Plus d’achats d’épicerie, moins de projets de bricolage ambitieux et de folies de dernière minute au magasin. Cette semaine, certains des plus grands détaillants du pays ont déclaré leurs revenus et décrit comment leurs clients achètent. Comme Dépôt à domicile , Cible et Walmart ont publié leurs ventes trimestrielles et partagé leurs perspectives pour l’année complète, les entreprises ont fourni les derniers indices sur la santé du consommateur américain et ont prévisualisé ce qui pourrait être à venir pour l’économie. Certains petits détaillants ont également offert des signes avant-coureurs pour le trimestre en cours et cette année. La semaine prochaine donnera encore plus d’informations sur l’industrie du commerce de détail et l’économie. Meilleur achat , Lowe’s , Costco , Arbre à dollar et Kohl’s font partie des gains à la clé. Certains détaillants de centres commerciaux déclarent également des revenus, notamment Écart, Aigle américain et Abercrombie & Fitch . Voici quelques-uns des thèmes émergents.

Les tendances des ventes se sont affaiblies

Jusqu’à présent, au moins cinq détaillants – Target, Walmart, Tapisserie , Soins du bain et du corps et Casier à pied – ont parlé de l’aggravation des tendances des ventes à travers le pays. Au fil de la période de trois mois, les acheteurs ont dépensé moins, en particulier pour les marchandises discrétionnaires, a déclaré le PDG de Target, Brian Cornell, lors d’un appel avec des investisseurs. Walmart a remarqué le même schéma. Les deux détaillants à grande surface ont signalé une forte baisse des ventes après février. Le directeur financier de Walmart, John David Rainey, a attribué la baisse, en partie, à la fin des prestations SNAP liées à la pandémie et à une diminution des remboursements d’impôt. Cornell a déclaré que les événements qui faisaient la une des journaux auraient également pu ébranler la confiance des consommateurs. Il a évoqué la crise bancaire de mars. La Silicon Valley Bank s’est effondrée ce mois-là, faisant craindre des difficultés économiques plus larges. Bath & Body Works a vu ses ventes chuter en mars. Pourtant, les ventes ont repris en avril alors que le détaillant s’est tourné vers un livre de jeu commun : les promotions. Il a été stimulé car les clients ont dépensé de l’argent lors d’événements de vente vers la fin du trimestre, a déclaré la directrice financière Wendy Arlin lors d’un appel aux résultats jeudi. Foot Locker a également déclaré qu’il pourrait devoir motiver les acheteurs avec des démarques pour le reste de l’année. La société a revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année vendredi, car elle a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes. La PDG Mary Dillon a déclaré dans un communiqué que « les ventes ont depuis considérablement diminué compte tenu du contexte macroéconomique difficile ». Vendredi, lors d’un appel avec des investisseurs, Dillon a déclaré que les ventes du vendeur de baskets avaient été affectées par la baisse des remboursements d’impôt et la forte inflation, les clients dépensant davantage pour la nourriture et les services. Bien qu’elle ait déclaré que les ventes avaient rebondi en avril, « elles ne se sont pas améliorées autant que prévu, et cette faiblesse s’est poursuivie en mai ».

Quelques autres détaillants qui ont déclaré des revenus avaient des facteurs spécifiques jouant en leur faveur. Lorsque Tapestry, la société mère de Coach et Kate Spade, a annoncé ses bénéfices la semaine dernière, la société a déclaré que les ventes avaient diminué au fur et à mesure que le trimestre avançait et en avril, les consommateurs devenant plus prudents. Mais il y a un facteur que certains autres détaillants n’ont pas : une activité en croissance en Chine et sur d’autres marchés internationaux pour compenser certaines de ces ventes plus faibles. Home Depot a résisté au ralentissement de la tendance des ventes, mais cela a peut-être plus à voir avec ce qu’il offre qu’avec la santé des consommateurs. Le printemps est la haute saison pour l’amélioration de l’habitat. Les ventes comparables du détaillant aux États-Unis ont diminué de 4,6 % au cours du trimestre par rapport à la même période de l’année précédente. En février, ses ventes comparables étaient en baisse de 2,8 %. Mars a été son mois le plus faible du trimestre, les ventes comparables ayant chuté de près de 8 % d’une année sur l’autre aux États-Unis. Les tendances de Home Depot étaient toujours négatives en avril, mais ont connu une légère amélioration, les ventes comparables ayant chuté de 3,7 %, selon le directeur financier Richard McPhail. Les clients ont peut-être acheté plus d’articles de printemps tels que des plantes en pot.

L’inflation reste un facteur clé

Inflation s’atténue, selon un rapport du Département du travail ce mois-ci. Pourtant, c’est bien peu réconfortant pour les acheteurs qui paient encore beaucoup plus à l’épicerie qu’il y a quelques années. Les prix obstinément élevés, en particulier pour la nourriture, sont un nuage d’orage qui plane sur de nombreuses familles qui achètent chez Walmart et qui pèse sur l’ensemble du secteur de la vente au détail, a déclaré le PDG du géant des grandes surfaces, Doug McMillon. Lors d’un appel avec des investisseurs jeudi, il a qualifié l’inflation persistante de « l’un des principaux facteurs créant de l’incertitude pour nous au cours de la deuxième moitié de l’année ». « Nous avons tous besoin que ces prix baissent », a-t-il déclaré lors de l’appel. « Les taux d’inflation constamment élevés dans ces catégories, qui durent depuis si longtemps, pèsent sur certaines des familles que nous servons. » Par exemple, il a déclaré que les coûts des marchandises générales aux États-Unis étaient inférieurs à ceux d’il y a un an, mais toujours supérieurs à ceux d’il y a deux ans. Dans les catégories d’épicerie sèche et de consommables, Walmart constate une inflation des coûts élevée à un chiffre à faible à deux chiffres sur des articles tels que le papier hygiénique ou les serviettes en papier. Pour la nourriture, l’inflation a grimpé de plus de 20% sur une base de deux ans, selon Rainey de Walmart.

Un acheteur parcourt la section des œufs dans un magasin Walmart à Santa Clarita, en Californie. Mario Anzuoni | Reuter

Walmart ressent le resserrement de l’inflation même s’il est mieux placé pour gérer des coûts plus élevés que les autres détaillants. En tant que plus grand détaillant et plus grand épicier du pays, Walmart peut utiliser son échelle pour fabriquer des marchandises de marque maison ou négocier avec les vendeurs sur le prix. Un article rare dont le prix a chuté de façon spectaculaire ? Bois d’oeuvre. Home Depot a cité la forte baisse des prix comme un facteur qui a contribué à sa perte de revenus au premier trimestre fiscal. Dans de nombreuses autres catégories, cependant, l’inflation entraîne toujours un ticket moyen plus élevé pour les clients, a déclaré mardi le PDG de Home Depot, Ted Decker, lors d’un appel aux résultats.

Les consommateurs dépensent pour leurs besoins, pas pour leurs désirs

Target, Home Depot et Walmart ont tous observé une tendance notable : moins d’articles coûteux et amusants dans les paniers d’achat. Chez Home Depot, les clients ont acheté moins d’articles coûteux tels que les appareils électroménagers et les grils au premier trimestre fiscal. Les projets immobiliers sont également devenus plus modestes, a déclaré Decker lors d’un appel aux investisseurs. Les entrepreneurs et autres professionnels de la maison ont remarqué un passage des rénovations à grande échelle aux petites rénovations et réparations. Decker a déclaré que l’attention accrue des consommateurs sur la valeur pourrait contribuer à ce changement, ainsi qu’une augmentation des dépenses de voyage, de restauration et d’autres services. Il a ajouté que certains propriétaires se sont déjà attaqués à de grands projets et ont acheté des articles ménagers à prix élevé au cours des premières années de la pandémie de Covid-19, leur laissant moins à faire ou à acheter maintenant.

La tendance s’est étendue au-delà de l’amélioration de l’habitat. Les clients de Walmart sont devenus plus sélectifs lorsqu’ils achètent des appareils électroniques, des téléviseurs, des articles pour la maison et des vêtements, a déclaré Rainey à CNBC. Les articles sont devenus plus difficiles à vendre et lorsque les clients les achètent, ils attendent souvent une vente, a-t-il déclaré. Chez Target, les ventes ont diminué dans certaines catégories discrétionnaires jusqu’à de faibles chiffres à deux chiffres, car les clients ont acheté moins de vêtements et de décoration intérieure, a déclaré Christina Hennington, directrice de la croissance, lors d’un appel aux investisseurs. Les produits d’épicerie et les produits de première nécessité ont généré une plus grande partie des ventes trimestrielles du détaillant. Une exception ? Beauté. Hennington a déclaré que la catégorie beauté de Target était la plus forte au premier trimestre fiscal. Les ventes ont augmenté au milieu de l’adolescence d’une année sur l’autre, ce qui montre que les acheteurs sont toujours disposés à réapprovisionner l’étui cosmétique et à obtenir un nouveau tube de rouge à lèvres.

Demande atténuée par les conditions météorologiques (littéralement)

La météo n’a pas joué en faveur des détaillants, du moins pas encore. À mesure que le temps devient chaud et ensoleillé, cela peut inspirer les acheteurs à acheter des robes d’été, des serviettes de plage ou des fournitures de jardinage. Pourtant, Home Depot a déclaré que le temps plus frais et plus humide en Californie et dans certaines parties de l’ouest des États-Unis avait touché ses ventes, contribuant à sa plus grande perte de revenus en plus de 20 ans. Walmart attend également un temps plus chaud. Sam’s Club a remarqué un ralentissement des ventes d’ensembles de patio, peut-être à cause du temps printanier tardif, a déclaré son PDG Kath McLay lors d’un appel aux investisseurs. Walmart a connu une forte baisse des ventes de climatiseurs dans ses magasins à grande surface, a déclaré son directeur financier Rainey. « Nous sommes prêts à avoir du printemps ou de l’été », a-t-il déclaré lors d’un appel avec CNBC. Target a noté qu’il attend avec impatience une autre saison à venir: la rentrée scolaire. Le discounter s’attend à une augmentation des ventes au cours du second semestre de l’année en raison de la grande saison des achats, a déclaré Hennington lors d’un appel aux investisseurs. Elle a déclaré que le retour dans les salles de classe et les dortoirs universitaires déclenche des ventes dans presque tous les départements de son magasin, des ingrédients du déjeuner dans les allées de l’épicerie aux nouvelles tenues dans le département des vêtements pour enfants.

Les acheteurs sont devenus plus de dernière minute