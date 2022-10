Points à retenir de notre réunion quotidienne : semi-conducteurs, les bénéfices de Danaher battent

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Stratégie des semi-conducteurs Jugez les actions sur les devoirs 1. Rester fidèle à notre stratégie des semi-conducteurs Les actions des semi-conducteurs ont grimpé jeudi grâce aux battements de bénéfices d’International Business Machines Corp. (IBM) et de Lam Research (LRCX), le marché au sens large se redressant également. Le S&P 500 était en hausse de 0,76% en milieu de matinée. Les avoirs en puces du Club – Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) et Qualcomm (QCOM) – ont tous grimpé en flèche aux nouvelles. Quoi qu’il en soit, nous ne regrettons pas notre décision de réduire nos stocks de semi-conducteurs au début du mois. Nous avons choisi de vendre certaines actions afin de réduire notre exposition aux nouveaux contrôles américains à l’exportation limitant les ventes de puces à la Chine et à un déclin plus large dans l’espace des semi-conducteurs. Cependant, nous n’avons pas entièrement liquidé nos positions car les sociétés que nous détenons sont des entreprises solides. “Vous en gardez si quelque chose est bon, mais vous n’appuyez pas sur le pari après avoir vendu quelque chose”, a déclaré Jim Cramer jeudi. 2. Juger les actions en fonction des devoirs Une autre stratégie d’investissement qui guide nos décisions consiste à juger une action en fonction des devoirs, et non de l’action. Ce que nous entendons par là, c’est que nous ne vendons pas une action simplement parce qu’elle est en baisse. Nous examinons ses rapports sur les résultats, nous écoutons les conférences téléphoniques sur les résultats, nous lisons les actualités, etc. Exemple concret : le club holding Danaher (DHR) a annoncé jeudi une baisse de ses revenus et de ses bénéfices pour le troisième trimestre. Mais le titre a chuté de près de 2 %. Cela peut être dû au fait que le concurrent allemand Sartorius a déclaré mercredi que son activité ralentissait et que les niveaux de stocks étaient élevés. Néanmoins, nous ne pensons pas que l’action de Danaher aurait dû chuter après un excellent trimestre. Danaher a déclaré qu’il n’avait pas vu beaucoup de doubles commandes et qu’il travaillait en étroite collaboration avec les clients pour s’assurer qu’ils avaient les bons niveaux de stock. De plus, il s’agit d’une activité à marge élevée avec de fortes perspectives de croissance à long terme, résultat d’investissements accrus dans les produits biologiques et la médecine génomique. Nous restons optimistes sur le titre à long terme, car les devoirs suggèrent que la société continuera à bien se porter. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DHR, AMD, NVDA, QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.