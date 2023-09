Points à retenir de Notre Dame-Tennessee State : Sam Hartman et l’Irlandais profitent au maximum de la visite du FCS

SOUTH BEND, Indiana — Notre Dame, n°13, a dominé Tennessee State 56-3 samedi pour passer à 2-0 avec deux victoires faciles au cours desquelles elle n’a pas accordé de touché. Voici quelques premières réflexions et points à retenir :

1. Au milieu du quatrième quart-temps, la carte vidéo a pris Sam Hartman sur la touche, son casque doré remplacé depuis longtemps par un chapeau vert à l’envers. L’écran affichait la ligne de statistiques de Hartman – 14 sur 17 pour 194 verges et trois touchés au total – envoyant la section étudiante ravie. Et Hartman l’a vu et entendu, c’est pourquoi le quart-arrière a essayé de rendre plus difficile la vue de la caméra, se cachant derrière l’entraîneur des quarts Gino Guidugli.

Même s’il a essayé, il ne détourne pas l’attention du quarterback de Notre Dame, qui contrôlait à nouveau magistralement l’offensive irlandaise comme un joueur qui est ici depuis six ans, et non neuf mois. Hartman a autant de touchés au total cette saison que d’inachèvements au total, sept chacun. Cela ne restera pas ainsi pour toujours, mais Hartman élargit ce que l’offensive peut signifier pour Notre-Dame.

Contre Tennessee State, cela signifiait que Marcus Freeman laissait Hartman cuisiner sur un exercice d’une minute juste avant la mi-temps avec un temps mort à perdre. Hartman a réussi 6 sur 6 lors de l’entraînement, frappant des bouts serrés à quatre reprises, y compris le score contre Holden Staes.

Les Irlandais ont eu besoin de 38 secondes au total.

Il est difficile de se rappeler la dernière fois où Notre Dame a eu un quart-arrière capable de fonctionner de la sorte, capable de transformer apparemment n’importe quelle possession en points, quels que soient le temps perdu, la distance et le temps. Hartman voudrait peut-être être l’un des membres de l’équipe de football de Notre-Dame, mais ce n’est clairement pas le cas. Le panneau vidéo a fait valoir ce point. Et si Hartman continue de jouer ainsi contre NC State la semaine prochaine, le reste du football universitaire s’en rendra compte aussi.

Sam Hartman le diffuse pour un TD irlandais de 24 yards ! 🙌| 📺 : NBC et @paon pic.twitter.com/fGnDJ3QS5Y – Notre-Dame sur NBC (@NDonNBC) 2 septembre 2023

2. Notre Dame a prévu de vider son banc samedi. Et il a prévu de tirer le meilleur parti de cette opportunité, en particulier pour les quarts Steve Angeli et Kenny Minchey. Le premier a obtenu cette première véritable action en exécutant le playbook après avoir remplacé Hartman à la mi-temps. Angeli a terminé 8 sur 11 pour 130 verges et deux touchés, tous deux attrapés et courus par les porteurs de ballon de Notre-Dame. Son premier touché en carrière a été un lancer de 40 verges dans l’appartement de Jadarian Price, qui est également son colocataire.

«J’étais fier de Steve. J’ai pris de bonnes décisions », a déclaré Freeman. « Ce n’était pas parfait, ce qui n’est jamais parfait, mais je pense qu’il a fait du bon travail en continuant les entraînements, en réalisant de gros jeux, je pense, sur certains troisièmes essais et en plaçant évidemment le ballon dans la zone des buts. »

Minchey a obtenu plus de travail en fin de match mais a quand même réussi ses deux tentatives de passe. Il était l’un des 14 étudiants de première année qui ont trouvé du travail contre l’État du Tennessee. Ce groupe comprenait Jeremiyah Love, qui a marqué le premier touché du match, et Rico Flores, qui a réussi le premier attrapé du match.

La profondeur devrait se montrer contre un adversaire surpassé comme Tennessee State. Mais c’est différent du plan qui s’est élaboré comme ce fut le cas pour Notre-Dame samedi. Le nombre d’étudiants de première année qui ont vu le temps n’a peut-être pas d’impact significatif sur le reste de cette saison, mais c’est une position saine pour que le programme avance.

3. Il aurait été facile pour Notre Dame de regarder au-delà de Tennessee State, le voyage de la semaine prochaine à NC State étant le premier véritable test de la saison. Et pourtant, les questions d’après-match posées à Freeman et aux joueurs sont passées directement de Raleigh aux affrontements marquants de la saison contre Ohio State, USC et Clemson. Et d’après la réponse des joueurs, Notre Dame semble complètement dans le moment, en particulier Hartman, qui a lancé trois interceptions et pris quatre sacs lors d’une défaite 30-21 à NC State la saison dernière.

« Il n’y a aucune négligence ici », a déclaré Hartman. « Je comprends le défi, nous comprenons le défi à relever, surtout sur la route.

« De toute évidence, n’importe quel match sur la route et le football universitaire sont toujours un degré plus difficile. »

La façon dont Notre-Dame gère un environnement routier – même avec le coup d’envoi fixé à midi – sera la question de la réponse irlandaise d’une manière ou d’une autre le week-end prochain. Central Michigan suit à domicile, puis Ohio State se rend au stade Notre Dame dans ce qui pourrait être un candidat pour le match de la semaine dans le football universitaire.

Les Irlandais ont encore des questions à répondre à Raleigh. Réussissez ce test et les questions prospectives auraient alors un peu plus de sens.

4. Pour l’angoisse de l’intersaison autour de Notre Dame a accueilli son premier adversaire du FCS et du HBCU, le match d’ouverture à domicile a été répertorié comme une vente à guichets fermés et Freeman a tenu à marquer l’occasion signifiant plus qu’une simple victoire. Le message a semblé faire mouche.

« Parfois, il faut prendre une minute et réfléchir à l’opportunité que cela a été pour notre programme de football de jouer ce match, et d’être la première équipe à affronter non seulement un adversaire du FCS mais aussi un HBCU, c’est vraiment important et c’est une leçon d’humilité, surtout en tant qu’entraîneur-chef afro-américain », a déclaré Freeman. « C’est ce que vous voulez pour le football universitaire. »

Freeman a embrassé l’entraîneur-chef de l’État du Tennessee et ancienne légende des Buckeyes de l’Ohio State, Eddie George, après le match, mettant fin à un week-end que Notre Dame a consacré à bien plus que le football. Vendredi soir, George a participé à un panel sur la diversité à Notre-Dame avec l’entraîneur de basket-ball féminin Niele Ivey et l’ancien receveur irlandais Derrick Mayes. Freeman était présent.

Notre Dame n’a pas d’autre adversaire du FCS prévu. Même s’il est peu probable que les Irlandais fassent de ce niveau de concurrence une habitude, ils ont également veillé à maximiser la visibilité liée à l’hébergement d’un programme HBCU.

Et oui, le groupe Tennessee State était comme annoncé lors de son spectacle à la mi-temps.

(Photo : Robin Alam/Icône Sportswire via Getty Images)