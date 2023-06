Points à retenir de NASCAR: Ross Chastain montre une croissance dans la victoire de Nashville

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

LIBAN, Tennessee – Ross Chastain a mis fin à une séquence de 42 courses sans victoire dimanche soir, une séquence qui a duré plus longtemps qu’elle n’aurait dû.

Chastain a vu plusieurs victoires potentielles s’échapper, certaines de ses propres actions avec ce que beaucoup considéreraient comme prendre trop de risques à des moments inopportuns. Le plus gros est survenu début mai lorsqu’il a écrasé un autre pilote tôt à Douvres, puis quelques semaines plus tard, s’est battu pour la tête tard dans la course à Darlington, ce qui a suscité des critiques du propriétaire de l’équipe adverse Rick Hendrick et a conduit à des discussions avec son propriétaire d’équipe, Justin Marks, sur la façon de conclure l’affaire.

Ces dernières semaines, Chastain a semblé un peu moins agressif, laissant supposer qu’il pourrait peut-être avoir du mal à trouver le bon mélange d’agressivité et d’exécution pour gagner des courses. Mais il a semblé trouver la bonne recette dimanche avec sa victoire au Nashville Superspeedway.

« Techniquement, je n’ai rencontré personne », a déclaré Chastain. « C’est génial. … J’évolue. J’apprends. Si je voulais faire naufrage chaque semaine, je l’avais compris.

« Je veux gagner. Je veux détruire moins et gagner plus. Cela a été notre processus pour améliorer cela. »

Chastain a battu deux des meilleurs pilotes de la série – Martin Truex Jr. et Denny Hamlin – pour la victoire.

Voici les plats à emporter de la course à Nashville, où Chastain, Truex et Hamlin ont été suivis par les pilotes Hendrick Chase Elliott et Kyle Larson à travers la ligne d’arrivée.

Croissance pour Chastain

Chastain, qui a admis que les critiques sont dures, a montré sa croissance en étant capable de perturber l’air derrière lui pour garder Truex à distance à la fin.

« C’est pourquoi chaque petit enfant partout dans le monde, quand vous êtes critiqué – et vous allez le faire si vous êtes compétitif – ils essaieront de vous démolir », a déclaré Chastain, qui avait obtenu sa première pole en carrière. un jour plus tôt lors des qualifications. « Vous commencerez à croire que vous ne pouvez pas le faire.

« Vous devez aller voir vos gens, faire confiance au processus, lire vos livres, faire confiance au plan du grand homme à l’étage, continuer à vous lever et à aller travailler. »

Le propriétaire de l’équipe, Justin Marks, était évidemment ravi de la victoire car il avait la vision d’être présent à Nashville dans le cadre de la marque de divertissement Trackhouse (l’équipe est détenue en copropriété par le musicien Pitbull).

Mais la chose la plus importante pour Chastain était de gagner une course qu’il devait gagner. C’était aussi sa première victoire sur une piste ovale traditionnelle puisque ses deux victoires l’année dernière sont survenues sur le circuit routier du Circuit des Amériques (où il a eu un drame avec AJ Allmendinger et Alex Bowman dans le dernier tour) et au Talladega Superspeedway ( où les deux pilotes devant lui ont fait naufrage et il a juste conduit tout droit alors que les mers se séparaient et gagnaient).

« Nous avons eu beaucoup de courses où il était assis dans des voitures gagnantes avec une vitesse gagnante, et cela ne s’est pas passé de cette façon », a déclaré Marks. « Quand nous arrivons à un moment comme celui-ci … pour pouvoir supporter toute cette pression et faire les bons mouvements, prendre les bonnes décisions, c’est un pilote qui apprend à concourir à ce niveau et à concourir dans cette série.

« Personnellement pour lui, c’est une très, très grande victoire. »

Momentum pour Truex, Elliott

Truex a remporté son quatrième top 5 consécutif et a augmenté son avance de points en saison régulière à 18 points sur William Byron et Chastain.

Il reste neuf courses dans la saison régulière, et les points bonus pour remporter le titre de la saison régulière pourraient être cruciaux dans les séries éliminatoires.

« Nous essayons d’obtenir autant de points que possible chaque semaine, donc une autre bonne journée à cet égard », a déclaré Truex. « Vous essayez juste de faire du mieux que vous pouvez chaque semaine. »

Faits saillants de l’allié 400 Après avoir pris une semaine de congé, la NASCAR Cup Series était de retour pour la seconde moitié de la saison alors que Ross Chastain a remporté la victoire de l’Ally 400.

Un autre pilote qui pourrait avoir un certain élan est Elliott, qui a raté sept courses cette année (six pour une jambe cassée et une pour une suspension). Il a terminé cinquième à Sonoma lors de sa première course de retour du banc et a enchaîné avec un quatrième dimanche.

Il a 64 points de retard sur le seuil actuel des séries éliminatoires, il doit donc probablement gagner pour se qualifier pour les séries éliminatoires, bien que marquer des points ne soit pas totalement hors de question.

« Vous vous placez dans le top 5 et vous ouvrez des opportunités de jouer une stratégie un peu différente – quelque chose pourrait bien se passer même si vous n’avez pas le rythme absolu », a déclaré Elliott. « Je pense que nous pouvons aussi avoir le rythme. Je ne pense pas que nous étions à des années-lumière. »

Blaney frustré après l’accident

Ryan Blaney a déclaré qu’il allait bien après un violent accident dans un mur intérieur en béton qui n’avait pas la barrière SAFER qui est utilisée sur la plupart des murs sur des pistes à vitesse relativement élevée.

NASCAR utilise l’Université du Nebraska comme consultant pour savoir où les barrières doivent être, et il y a eu des ajouts de barrières à Nashville depuis que NASCAR y est retourné pour les courses de Coupe en 2021.

« Je suis sûr qu’ils en mettront un après ça », a déclaré Blaney. « Ça craint que des choses comme ça doivent arriver, quelqu’un a heurté un mur de front comme ça. … Pourquoi ne faites-vous pas tout le morceau? Je paierai pour tout [expletive] chose.’

« Je vais bien, juste un peu énervé » Ryan Blaney a déclaré qu’il paierait pour la barrière SAFER à l’endroit qu’il a touché lors de l’accident de dimanche.

NASCAR ne s’engagerait pas totalement à mettre SAFER Barrier dans cette section.

« Les ingénieurs de sécurité de NASCAR travaillent en étroite collaboration avec des experts en sécurité sur la mise en place de barrières autour de la piste », a déclaré NASCAR dans un communiqué.

« Comme nous le faisons après chaque week-end de course, nous évaluerons toutes les données disponibles et apporterons les améliorations nécessaires. »

Blaney a déclaré sur son autoradio dans les secondes qui ont suivi l’accident qu’il avait besoin d’aide. Il est sorti du centre médical sur le terrain et a dit qu’il avait juste besoin d’un moment.

« J’avais juste besoin d’une seconde pour reprendre mon souffle », a déclaré Blaney. « Je me sens bien. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

