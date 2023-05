Points à retenir de NASCAR: Ross Chastain et Noah Gragson se battent après la course du Kansas

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

KANSAS CITY, Kan. – Ce fut une bataille épique, sur et hors piste, dimanche au Kansas Speedway.

Sur la piste, deux des 75 plus grands pilotes de NASCAR se sont battus pour la victoire, Denny Hamlin forçant Kyle Larson dans le mur dans le dernier tour pour le dépasser pour la victoire dans la course NASCAR Cup Series sur l’ovale de 1,5 mile.

Puis après la course, Ross Chastain et Noah Gragson ont lancé des coups de poing sur la route des stands alors que Gragson était furieux de la façon dont Chastain l’a couru.

Points à retenir d’une journée passionnante au Kansas, qui a comporté 37 changements de tête, et William Byron, Bubba Wallace et Chastain terminant troisième, quatrième et cinquième.

Combat Gragson-Chastain

La scène : Gragson a descendu la route des stands jusqu’à la voiture de Chastain après la course. Il avait les mains sur la combinaison de Chastain et le maudissait, Chastain lui a dit d’arrêter, puis Chastain lui a donné un coup de poing. La sécurité NASCAR est rapidement intervenue.

POINÇONS JETÉS ! Noah Gragson et Ross Chastain se sont rencontrés après l’AdventHealth 400 et les esprits se sont enflammés dans une échauffourée.

« Il n’y a pas de conversation avec le gars », a déclaré Gragson. « C’est moche ça [NASCAR security] être impliqué. Laissez-nous travailler ensemble et finir. »

Gragson a estimé que Chastain – qui a été au milieu de disputes avec plusieurs pilotes au cours des deux dernières années – l’avait pincé dans le mur et l’avait également couru sale quelques semaines plus tôt alors qu’ils se battaient pour la tête à Talladega.

« Il nous a juste clôturés [Turn] 4 [with] 60 tours à faire en course », a déclaré Gragson. « Je ne comprends pas. … Personne ne confronte le gars. Je suis allé là-bas et je l’ai attrapé et lui ai montré mon mécontentement.

« J’en ai marre et j’en ai marre. Le gars se heurte à tout le monde. Quand vous avez des gars qui vous disent d’aller lui casser la gueule, tout le monde en a marre de lui mais personne n’a le b—- d’y aller levez-vous et attrapez-le. »

Chastain n’a pas voulu parler du combat mais a estimé qu’il avait laissé suffisamment de place à Gragson sur la piste.

« Course serrée au virage 4 », a déclaré Chastain. « Je lui ai laissé une voie exactement. Et c’était ça. … Ce n’était pas la première fois qu’il m’abordait comme ça [after a race]. »

Duel Hamlin-Larson

Hamlin a remporté sa première victoire de l’année en combattant son bon ami Larson. Les deux pilotes ont été nommés sur la liste des 75 plus grands pilotes de NASCAR qu’elle publie à l’occasion de sa saison du 75e anniversaire et de son week-end annuel de « retour en arrière » la semaine prochaine à Darlington.

« Les rôles sont inversés, je suis comme, bon sang, je suis énervé à coup sûr – c’est juste différent », a déclaré Hamlin. « La course est tellement différente maintenant qu’elle ne l’était auparavant. Mec, j’ai certainement perdu de cette façon à coup sûr. »

Hamlin a repêché Larson pour le libérer et il a frotté le mur dans le dernier tour.

« J’étais vraiment lâche », a déclaré Larson. « J’essayais de faire ce que je pouvais pour le gérer, j’étais juste vraiment lâche à cette fin et juste il était un peu meilleur que moi là-bas. … Évidemment, il était très agressif comme vous le feriez, mais il était c’était comme me toucher, c’était comme ça, et ça m’a rendu un peu incontrôlable. »

Larson, qui a 30 ans, a 21 victoires en Coupe en carrière et un titre. Hamlin, 42 ans, compte 49 victoires en Coupe en carrière, mais cherche toujours son premier titre.

« Kyle Larson est le pilote de voiture de course le plus talentueux au monde », a déclaré le chef d’équipe de Hamlin, Chris Gabehart. « Mais Denny Hamlin l’a battu aujourd’hui. Qu’est-ce que cela dit à propos de Denny Hamlin? »

Voici ce que dit Hamlin :

« Kyle est tout simplement exceptionnel », a déclaré Hamlin. « Je pense que mon chef d’équipe l’a appelé le plus grand pilote – cela vous dit ce qu’il pense de moi.

« Nous avons ce genre de respect pour Kyle. Il va dépasser de loin mon total de victoires. Mais le temps que je suis ici, je dois capitaliser sur chaque opportunité. »

Wallace termine quatrième

Bubba Wallace, qui a gagné lors de son précédent voyage au Kansas en septembre dernier, a connu une solide journée en terminant quatrième – améliorant sa place au classement par points de la 21e à la 18e.

« Il nous manquait juste un petit quelque chose », a déclaré Wallace. « [It was a] bonne journée – nous devons continuer à gravir les échelons. Ce début de saison a été frustrant, alors que vous pensez que ce sera votre meilleur départ.

« Nous devons faire une petite réinitialisation personnelle, une réinitialisation mentale et sortir et nous battre et griffer pour tout et organiser une course solide. C’est notre deuxième course propre [this year]. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal.

