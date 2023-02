Points à retenir de NASCAR: Martin Truex Jr. de retour dans la colonne des victoires après un affrontement rempli de prudence

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

LOS ANGELES – Martin Truex Jr. est apparu comme le survivant du Clash, une course d’exhibition criblée de tours dimanche soir alors que les pilotes tentaient de naviguer sur l’ovale temporaire d’un quart de mile construit à l’intérieur du Los Angeles Memorial Coliseum.

Le maître mot : essayé. Les pilotes n’ont jamais pris le rythme alors qu’ils jouaient des autos tamponneuses les uns avec les autres, ce qui a entraîné 16 avertissements au cours de la course, une affaire de 150 tours où les tours de prudence ne comptaient pas.

“Vous glissez tellement mal au redémarrage que les gars se retrouvent dans le virage et bloquent les freins, ils ne peuvent pas tourner”, a déclaré Truex. “Alors ils glissent juste l’un dans l’autre.”

Trois plats à emporter du Clash:

Truex rebondit avec la victoire

Truex, le champion de la Coupe 2017, est resté sans victoire en 2022 et a raté les éliminatoires de la Coupe après une folle finale de saison régulière à Daytona.

Il était prêt à démarrer 2023 pour montrer que lui et son équipe Joe Gibbs Racing pouvaient encore gagner.

Truex a mené les 25 derniers tours après avoir dépassé Ryan Preece.

“L’année dernière a été une saison assez difficile pour nous, sans victoires, et venir ici et commencer de cette façon, [I’m] vraiment fier de tous ces gars”, a déclaré Truex. “Ce soir, c’était en quelque sorte persévérer, ne pas abandonner, juste se battre et nous nous sommes retrouvés à la fin.”

La journée de Wallace se termine aigre

Bubba Wallace a mené 40 tours mais après avoir été dépassé par Ryan Preece au tour 83, il n’a jamais pu retrouver son chemin.

Il s’est emmêlé avec Austin Dillon lors d’une course serrée avec sept tours à faire. Après avoir tourné dans le mur, Wallace a donné une bosse à Dillon sous prudence pour montrer son mécontentement.

“Le 3 [Austin Dillon] n’a tout simplement jamais essayé de prendre un corner”, a déclaré Wallace. “Il a toujours heurté mon arrière gauche. … Je me suis fait renverser par lui dans la clôture tout de suite au redémarrage, alors je lui ai donné un coup de feu et puis nous nous sommes fait larguer.

“C’est nul.”

Dillon: “Évidemment, Bubba m’a frappé dans le coin. J’allais le frapper en retour. Je ne voulais pas le retourner comme ça, mais quand ça arrive à la fin, je pense que tout le monde sait ce qui se passe, et c’est ce que vous voir dans des endroits comme celui-ci.”

Wallace et quelques autres conducteurs ont déclaré que malgré les vitesses relativement faibles, les coups dans la voiture étaient importants.

“Le dos fait toujours mal”, a déclaré Wallace. “La tête me fait toujours mal.”

Logano se sentait mal pour Busch

Joey Logano se sentait vraiment mal pour sa rotation de Kyle Busch et était en fait heureux de voir Busch se rallier pour terminer deuxième.

“C’était mon erreur”, a déclaré Logano. “Je ne sais pas pourquoi. C’est encore un mystère pour moi. … Je n’avais pas de prise arrière et j’ai glissé dans le 8 [of Busch]. Heureusement, il a été assez rapide pour remonter jusqu’ici.

“Je me sentais plutôt mal. Mais je suis content qu’il ait pu remonter là-haut.”

Busch se souviendra du contact.

“Il m’a carrément traversé”, a déclaré Busch. “Alors il en a un autre qui arrive. Je lui en dois quelques-uns.”

