Points à retenir de NASCAR: la troisième victoire RCR de Kyle Busch est «phénoménale»

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

MADISON, Illinois – Kyle Busch a conservé la tête lors de cinq redémarrages consécutifs alors qu’il menait les 60 derniers tours en capturant la course NASCAR Cup Series dimanche à Gateway.

Busch a expié pour avoir perdu l’épreuve inaugurale de la Coupe il y a un an sur l’ovale de 1,25 mile alors que Joey Logano l’a dépassé dans le dernier tour.

Il n’y aurait pas de tels contretemps cette fois-ci puisque Busch a remporté sa troisième victoire de la saison lors de sa première année chez Richard Childress Racing.

« C’était assez génial », a déclaré Busch. « Être assis en pole position, mener beaucoup de tours et voir mes gars faire un si bon travail aujourd’hui a été assez phénoménal pour nous. »

Points à retenir d’un long après-midi au World Wide Technology Raceway à Gateway où Busch a été suivi par Denny Hamlin, Joey Logano, Kyle Larson et Martin Truex Jr. à travers la ligne d’arrivée.

Busch trouve le groove

Busch a réalisé l’une de ses meilleures performances ces dernières années en repoussant Larson lors de plusieurs de ces redémarrages en fin de course. Plusieurs pilotes qui ont été forts cette année – Larson, Hamlin et Ryan Blaney – étaient parmi ceux qui auraient pu défier vers la fin, mais personne n’avait rien pour Busch.

« J’ai eu beaucoup d’expérience à faire la même chose l’an dernier, et malheureusement, je n’en ai pas profité à la fin pour remporter la victoire l’an dernier », a déclaré Busch. « J’ai pu le faire cette année en affrontant quelques-uns de ces gars-là.

« Larson était là-haut, Denny était là-haut, Blaney, tous les gars qui étaient rapides toute la journée. Alors je savais que ça n’allait pas être facile. »

Au cours de ses dernières années chez Joe Gibbs Racing, Busch avait eu du mal à capitaliser sur les opportunités de victoire. Au RCR, il semble avoir inversé cette tendance.

« Chaque fois que nous pourrons lui donner une voiture capable de gagner, il gagnera avec », a déclaré le propriétaire de l’équipe, Richard Childress. « Je pense qu’il a fait un excellent travail aujourd’hui.

« Génial pour le RCR, gagne juste bébé ! » Kyle Busch a remporté le drapeau à damier à l’Enjoy Illinois 300 pour sa troisième victoire de la saison.

« Ces trois ou quatre derniers ou peu importe le nombre de redémarrages, j’ai senti qu’ils étaient assez difficiles, mais je savais qu’il serait capable de faire son travail. »

LaJoie frustré dans le sous-rôle

Corey LaJoie a déclaré que c’était toujours « un rêve devenu réalité » de conduire une voiture Hendrick Motorsports, mais il était frustré par sa performance à Gateway alors qu’il terminait 21e en remplaçant Chase Elliott, suspendu.

Frôlant le mur juste avant son tour de qualification, LaJoie partait 30e. Il a ensuite accidentellement appuyé sur le coupe-circuit lors du changement de vitesse de la voiture dans le premier tour. Il n’a jamais obtenu de position sur la piste et a terminé 21e.

« Je n’arrivais tout simplement pas à franchir le cap avec la position sur la piste », a déclaré LaJoie. « C’était juste une journée difficile. C’est une situation difficile à saisir et ces gars sont des pros et leurs trucs fonctionnent bien et gagnent des courses. Et je n’étais tout simplement pas assez bon ce week-end.

« J’aimerais penser que je peux piloter une voiture de course mieux que je ne l’ai fait ce week-end. »

« J’ai du travail à faire » Corey LaJoie discute de sa frustration après avoir terminé 21e en remplaçant Chase Elliott, suspendu.

Comme LaJoie ne conduisait pas son tour régulier du Spire n ° 7, Carson Hocevar a eu l’occasion de faire ses débuts en Coupe. Cela s’est terminé après 91 tours lorsqu’un disque de frein s’est cassé et a envoyé Hocevar dans le mur. Il courait 16e à l’époque.

« Je me sentais chez moi en courant contre mes héros », a déclaré Hocevar. « J’ai passé le meilleur moment de ma vie. C’était tellement amusant. Je suis juste reconnaissant. … Je suis content d’avoir pu montrer de la vitesse. »

LaJoie sera de retour dans la voiture n°7 la semaine prochaine.

« Je souhaite bonne chance à ces gars pour le reste de l’année une fois que Chase sera de retour », a déclaré LaJoie. « Ils gagneront des courses, et je donnerai un enfer à ces 7 voitures chaque semaine. »

Membre d’équipage blessé

Le changeur de pneus avant Erik Jones Thomas Hatcher a été emmené à l’hôpital pour observation et traitement après un incident effrayant sur la route des stands.

Hatcher a semblé s’emmêler avec un autre membre de son équipage et est tombé devant la voiture de Jones alors que Jones s’arrêtait dans son stand. Il n’était pas immédiatement clair si Jones avait alors eu des contacts avec Hatcher.

Profitez des faits saillants de l’Illinois 300 La victoire de Kyle Busch au World Wide Technology Raceway à Gateway était sa troisième victoire de la saison.

L’équipe a dit à Jones sur sa radio embarquée que Hatcher était réveillé et que l’équipe a terminé la course.

« Le 3 [of Austin Dillon] arrivait devant nous, et je ne sais pas [what happened] », a déclaré Jones. « J’étais écarté de [Dillon] puis j’ai essayé d’entrer dans ma boîte comme d’habitude et évidemment ils arrivaient devant la voiture alors que j’entrais dans la boîte.

« Je dois voir la vidéo pour voir vraiment ce qui s’est passé. Je prie juste pour lui en ce moment. … J’espère lui parler ici bientôt. »

Hatcher est un membre de l’équipe de ravitaillement de Joe Gibbs Racing, car Legacy Motor Club loue une équipe à JGR.

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

Top des histoires NASCAR de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Série de coupe NASCAR Kyle Busch Denny Hamlin