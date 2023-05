Points à retenir de NASCAR: Denny Hamlin demande la suspension de Chase Elliott pour « colère »

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

CONCORD, Caroline du Nord – Ryan Blaney a mis fin à une séquence de 59 courses sans victoire en remportant l’un des plus grands événements de NASCAR, le marathon Coca-Cola 600 au Charlotte Motor Speedway.

La course, reportée à lundi en raison de la pluie dimanche, a été une affaire folle avec 16 avertissements. Blaney a mené sept fois pendant 163 tours, dont les 26 derniers.

« Je pourrais verser une larme », a déclaré Blaney après être sorti de sa voiture.

C’était la première fois que l’équipe Penske balayait l’Indianapolis 500 (avec Josef Newgarden) et le Coca-Cola 600 le même week-end. Penske a remporté 19 fois l’Indy 500, tandis que la victoire de Blaney était la troisième victoire de l’organisation dans le 600.

Blaney, qui a remporté la NASCAR All-Star Race l’année dernière mais n’avait pas remporté de course aux points depuis la course d’août 2021 à Daytona, a été victorieux de plus d’une demi-seconde sur William Byron. Martin Truex Jr. a terminé troisième, Bubba Wallace a terminé quatrième et Tyler Reddick a terminé cinquième.

« Vous commencez à avoir l’impression que vous ne pouvez plus gagner quand vous ne gagnez pas depuis un moment », a déclaré Blaney. « Ça devient un peu difficile. Donc, je suis super reconnaissant aux 12 gars d’avoir cru en moi. Merci les gars d’être restés. J’apprécie vraiment. »

Points à retenir d’une course qui a duré près de cinq heures, sans compter un drapeau rouge de 30 minutes pour une courte averse.

Elliott pourrait faire face à des répercussions

Un porte-parole de NASCAR a déclaré que l’organisme de sanction examinera le naufrage de Denny Hamlin par Chase Elliott au tour 185 pour déterminer s’il convient d’administrer une peine supplémentaire.

Hamlin a déclaré qu’Elliott devrait être suspendu pour l’avoir intentionnellement détruit. Hamlin a pressé Elliott contre le mur alors qu’ils se battaient pour la position, et Elliott a semblé tourner à gauche à l’arrière de la voiture de Hamlin.

NASCAR a suspendu le pilote 23XI Racing Bubba Wallace l’année dernière pour une course après avoir riposté contre Kyle Larson, le frappant à l’arrière droit à grande vitesse à Las Vegas. Hamlin est propriétaire de 23XI Racing et a déclaré à l’époque qu’il soutenait la suspension d’une course de Wallace.

« C’est une crise de colère et il ne devrait pas courir la semaine prochaine », a déclaré Hamlin à propos d’Elliott. « Les crochets arrière droit sont absolument inacceptables. … C’est la même chose que Bubba Wallace a fait avec Kyle Larson. Exactement la même chose. Il ne devrait pas courir. C’est une crise de colère. »

Elliott a déclaré qu’il ne pouvait pas contrôler sa voiture après qu’elle ait été endommagée après avoir heurté le mur.

« Une fois que vous avez heurté le mur dans ces choses, vous ne pouvez plus les conduire », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si son geste était une représailles. « Alors non, juste des circonstances malheureuses. »

Hamlin tweetait des données de la voiture d’Elliott pour étayer son opinion selon laquelle Elliott devrait être suspendu.

Almirola pousse Wallace

Aric Almirola a bousculé Bubba Wallace après un bref échange pendant le retard de pluie.

« J’avais l’impression de le diriger assez proprement et j’avais l’impression qu’il me faisait vraiment la course, et je l’ai laissé partir—et puis il m’a tiré dessus », a déclaré Almirola. « Alors je suis juste allé lui demander pourquoi il m’avait tiré dessus et il a commencé à m’insulter et à m’insulter.

« Et je lui ai juste dit que je n’allais pas avoir ça. »

Wallace a dit qu’il insultait Almirola.

« Juste passionnés – nous courons dur pour la deuxième étape et nous avons terminé quatrième [in the race]donc c’était une bonne journée », a déclaré Wallace.

Wallace a ajouté qu’il n’était pas surpris de la réaction d’Almirola.

« Quand vous vous promenez avec deux visages, c’est ce que vous obtenez », a déclaré Wallace.

Archer douloureux

Alex Bowman a eu une réponse assez simple lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait après la course de 600 milles.

« Comme je me suis cassé le dos il y a un mois », a déclaré Bowman.

Bowman concourait pour la première fois en cinq semaines depuis qu’il s’était cassé la vertèbre T-3 dans un accident de voiture de sprint en avril. Il a terminé 12e.

« Je suis vraiment [expletive] douloureux », a déclaré Bowman. « Ça fait mal. C’est à peu près ce que j’attendais. Je suis content d’avoir été en bonne forme physique dans la voiture.

« Vous ne pouvez pas vous entraîner avec le type de blessure que j’ai eu jusqu’à il y a deux semaines. »

