Points à retenir de l’examen par AP des problèmes de déchets nucléaires dans la région de Saint-Louis

ST. LOUIS (AP) – Le traitement de l’uranium dans la région de Saint-Louis a joué un rôle central dans le développement des armes nucléaires qui ont contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et ont fourni une défense clé pendant la guerre froide. Mais le coût pour la région a été stupéfiant.

Huit décennies après que Mallinckrodt Chemical Works a commencé la tâche dangereuse de traitement de l’uranium dans un complexe tentaculaire près du centre-ville de Saint-Louis, le gouvernement fédéral continue d’enlever la terre d’un ruisseau et de nettoyer une décharge – des sites de contamination nucléaire. L’année dernière, une école primaire a fermé ses portes alors que l’on craignait que la contamination du ruisseau ne pénètre dans la cour de récréation et à l’intérieur du bâtiment.

Le gouvernement a versé des millions aux anciens travailleurs de Mallinckrodt atteints d’un cancer ou à leurs survivants. De nombreuses personnes atteintes de cancers rares qui ont grandi à proximité des décharges pensent que leurs maladies sont également liées à l’exposition aux radiations.

L’Associated Press a examiné des centaines de pages de mémos internes, de rapports d’inspection et d’autres éléments datant du début des années 1950. Cette histoire fait partie d’une collaboration continue entre The Missouri Independent, la salle de rédaction à but non lucratif MuckRock et AP. Les documents gouvernementaux ont été obtenus par des chercheurs extérieurs par le biais de la loi sur la liberté d’information et partagés entre les organes de presse.

Quelques enseignements du travail :

ST. RÔLE DE LOUIS DANS LE NUCLÉAIRE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une ruée vers la construction d’une bombe nucléaire a commencé alors que les Allemands craignaient également de le faire. Le gouvernement fédéral s’est tourné vers Mallinckrodt pour transformer l’uranium en une forme concentrée qui pourrait être raffinée ailleurs, le transformant en matériau qui en a fait des armes nucléaires.

Il reste une grande fierté à Saint-Louis parmi ceux qui reconnaissent que le développement de la bombe a aidé à mettre fin à la guerre. Mais l’effort a entraîné une contamination généralisée. Les agences gouvernementales ont terminé le nettoyage dans certains endroits, mais c’est en cours dans d’autres.

CONTAMINATION DANS PLUSIEURS SITES DE LA RÉGION

L’usine de Mallinckrodt est fermée depuis des années. Les déchets nucléaires ont été entreposés près de l’aéroport de Lambert, où ils ont contaminé un site de concentration et encrassé Coldwater Creek. D’autres uranium usé ont été illégalement déversés dans une décharge à Bridgeton, Missouri, également près de l’aéroport. Dans le comté voisin de St. Charles, les carrières de Weldon Spring ont été contaminées par le traitement de l’uranium qui s’y est déplacé dans les années 1950.

L’usine elle-même, le site de broyage et le site de Weldon Spring sont réputés assainis par le gouvernement. Le nettoyage de Coldwater Creek ne devrait pas se terminer avant 2038, bien que l’Army Corps of Engineers pense que le pire de la contamination a été éliminé. Les autorités fédérales prévoient de retirer une partie des déchets de la décharge de West Lake et de limiter le reste, mais le calendrier est incertain.

Mallinckrodt n’a pas immédiatement répondu aux messages d’AP.

LES DOCUMENTS MONTRENT UNE INDIFFÉRENCE AUX DANGERS

Les exemples d’indifférence aux dangers posés par les déchets nucléaires abondaient dans les documents obtenus par le biais de demandes de dossiers ouverts. Edwin Lyman, directeur de la sécurité de l’énergie nucléaire à l’Union of Concerned Scientists, a déclaré à l’AP que le secret était primordial à l’époque, permettant aux mauvaises pratiques de se poursuivre bien trop longtemps. De plus, les normes environnementales de l’époque étaient beaucoup plus souples qu’aujourd’hui.

Les documents examinés par AP comprenaient une note de 1953 d’un haut fonctionnaire de la Commission de l’énergie atomique, concernant un déversement de gâteau de baryum qui a laissé un demi-mile de route, son accotement et une partie d’un champ de maïs contaminé par le nucléaire.

« Une décision quant aux mesures à prendre impliquera sans aucun doute un équilibre entre les coûts, les risques potentiels, les aspects de relations publiques », a écrit le responsable.

En 1966, une note d’un spécialiste principal des rayonnements de la Commission de l’énergie atomique notait qu’un inspecteur d’une entreprise de minoterie avait trouvé un énorme tas d’uranium dans une zone non sécurisée. Environ 100 barils de ce qui a été identifié comme des « résidus divers » ont également été trouvés à l’extérieur de la zone clôturée.

Un responsable sur place a déclaré qu’il n’était pas familier avec les exigences de stockage. Le vice-président de la minoterie a déclaré qu’il avait été embauché « pour protéger l’argent investi par un certain nombre d’individus ».

CRAINTES SANITAIRES POUR CERTAINS DANS LA RÉGION

De nombreuses personnes qui travaillaient à Mallinckrodt ont finalement développé un cancer. Les experts disent qu’il est difficile de lier directement le cancer à l’exposition aux rayonnements, en partie à cause de la complexité de la maladie. Pourtant, le gouvernement fédéral offre une indemnisation pouvant aller jusqu’à 400 000 $ aux anciens travailleurs nucléaires sinistrés à travers les États-Unis ou à leurs survivants. Environ 23 milliards de dollars ont été versés au cours des deux dernières décennies.

Aujourd’hui, les militants réclament une indemnisation pour ceux qui vivent à proximité des déchets jetés au hasard. Dawn Chapman et Karen Nickel du comté de St. Louis ont formé le groupe Just Moms STL en 2007 après avoir vu tant d’amis et de voisins contracter des cancers rares.

Certains experts sont sceptiques. Tim Jorgensen, professeur de radiothérapie à l’Université de Georgetown, a déclaré que le plus grand facteur de risque de cancer est l’âge et que la contribution des rayonnements locaux serait si faible qu’elle serait difficile à détecter.

« Le public a également tendance à surestimer le risque de cancer radio-induit », a déclaré Jorgensen.

Jim Gaffney, maintenant dans la soixantaine, a lutté contre le cancer la majeure partie de sa vie et est convaincu que son enfance à jouer à Coldwater Creek est à blâmer.

Gaffney a reçu un diagnostic de maladie de Hodgkin de stade 4 en 1981 et a eu peu de chances de survivre. Une greffe de moelle osseuse l’a sauvé, mais le bilan de la radiothérapie, de la chimiothérapie et de la maladie a entraîné de l’hypertension, une insuffisance cardiaque et de multiples tumeurs de la vessie.

« Je suis toujours là, mais ça n’a pas été facile », a déclaré Gaffney.

Michael Phillis et Jim Salter, Associated Press