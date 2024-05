Points à retenir de l’examen de l’AP sur l’origine de deux récits démystifiés de violences sexuelles le 7 octobre

JÉRUSALEM (AP) – Le Les Nations Unies et d’autres organisations ont présenté des preuves crédibles selon lesquelles des militants du Hamas ont commis des agressions sexuelles lors de leur déchaînement du 7 octobre dans le sud d’Israël. Bien que le nombre d’agressions ne soit pas clair, des photos et des vidéos prises après l’attaque montrent des corps avec les jambes écartées, les vêtements déchirés et du sang près des parties génitales.

Cependant, d’autres récits de cette journée se sont révélés faux. Ils comprennent deux témoignages démystifiés de volontaires de l’organisation israélienne de recherche et de sauvetage ZAKA, dont les histoires ont contribué à alimenter un conflit mondial sur la question de savoir si violence sexuelle s’est produit pendant l’attaque et à quelle échelle.

Certains prétendent que les récits d’agressions sexuelles ont été délibérément inventés. Les responsables de ZAKA et d’autres contestent cela. Quoi qu’il en soit, l’examen par AP de la façon dont ZAKA a traité les histoires désormais démystifiées montre comment les informations peuvent être obscurcies et déformées dans le chaos du conflit.

Ces récits ont encouragé le scepticisme et déclenché un débat très animé sur l’ampleur des événements du 7 octobre, débat toujours en cours sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. manifestations sur les campus universitaires.

Voici les principaux points à retenir du regard de l’AP sur l’origine de ces histoires :

LES INTERPRÉTATIONS DES VOLONTAIRES ONT ÉTÉ DÉFECTUEUSES

Un récit qui s’est avéré infondé est celui de Chaim Otmazgin, un bénévole de ZAKA qui a récupéré les corps après l’attaque.

Après avoir soigné des dizaines de corps abattus, brûlés ou mutilés Kibboutz Beeri, l’une des communautés les plus durement touchées, Otmazgin a atteint le foyer qui le mettrait au centre d’un affrontement mondial. Il a retrouvé le corps d’une adolescente séparée de deux de ses proches. Son pantalon, dit-il, était baissé. Il a supposé que cela signifiait qu’elle avait été agressée sexuellement.

Otmazgin dit il a dit aux journalistes et aux législateurs des détails sur ce qu’il avait vu et a demandé s’ils pouvaient avoir une autre interprétation. Aujourd’hui, il affirme n’avoir jamais dit d’emblée que la jeune fille dont il a vu le corps avait été agressée sexuellement. Mais son récit suggérait fortement que c’était le cas.

Près de trois mois plus tard, ZAKA a découvert que l’interprétation d’Otmazgin était erronée. Après avoir vérifié auprès de contacts militaires, ZAKA a appris qu’un groupe de soldats avait traîné le corps de la jeune fille à travers la pièce pour s’assurer qu’il n’était pas piégé. Ce faisant, son pantalon est tombé.

L’autre récit démystifié émane du collègue d’Otmazgin, Yossi Landau, également bénévole de longue date travaillant à Beeri. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’attaque, Landau a raconté aux médias internationaux ce qu’il pensait avoir vu : une femme enceinte allongée sur le sol, son fœtus toujours attaché au cordon ombilical arraché de son corps.

Mais Otmazgin, qui surveillait les autres travailleurs de ZAKA lorsqu’il a déclaré que Landau l’avait frénétiquement appelé ainsi que d’autres personnes dans la maison, n’a pas vu ce que Landau a décrit. Au lieu de cela, il a vu le corps d’une femme corpulente et un morceau non identifiable attaché à un câble électrique. Tout était carbonisé.

Otmazgin a déclaré avoir dit à Landau que ce n’était pas une femme enceinte. Pourtant, Landau a cru à sa version et a ensuite raconté l’histoire aux journalistes qui ont fait circuler le récit à l’échelle internationale.

CHAOS APRÈS L’ATTAQUE

Israël était pris au dépourvu par la férocité de l’assaut du 7 octobre, le le plus meurtrier de l’histoire du pays. Environ 1 200 personnes ont été tuées et 250 personnes ont été prises en otage. Il a fallu des jours aux militaires pour débarrasser la zone des militants.

Il y avait des centaines de corps éparpillés dans le sud d’Israël, portant divers signes d’abus : brûlures, impacts de balles, signes de mutilation, marques indiquant que les corps étaient liés. La confusion régnait sur qui était mort et qui avait été fait prisonnier.

Les protocoles standards pour faire face aux attaques, auxquelles Israël a été fréquemment confronté à une échelle bien moindre au début des années 2000, se sont effondrés. L’armée se concentrait sur la lutte contre les militants toujours cachés dans le sud d’Israël. Un porte-parole de ZAKA a déclaré que les équipes médico-légales de la police se concentraient sur les villes du sud de Sderot et Ofakim. Otmazgin a déclaré que des médecins légistes étaient présents dans les kibboutzim, mais qu’ils étaient dispersés.

La tâche gargantuesque de rassembler les morts incomba à ZAKA, un organisme civil privé composé de 3 000 bénévoles juifs pour la plupart orthodoxes. L’organisation s’efforce d’offrir à chaque victime une sépulture juive digne de ce nom. Il n’avait jamais été témoin d’un carnage comparable au carnage du 7 octobre. La principale expérience de ZAKA en matière d’identification des victimes auparavant se limitait à distinguer les militants attaquants de leurs victimes, sans déterminer qui était la victime d’une agression sexuelle.

Cela signifie que les corps qui auraient pu montrer des signes d’agression sexuelle auraient pu échapper à l’examen. Au lieu de cela, ils ont été chargés dans des sacs mortuaires, envoyé dans un établissement pour être identifié et expédié pour un enterrement rapide.

ACCÈS FACILE AUX VOLONTAIRES AIDÉS À DIFFUSER LES HISTOIRES

Presque immédiatement après le 7 octobre, Israël a commencé permettre à des groupes de journalistes de visiter les kibboutzim ravagés. Lors des voyages, les journalistes ont constaté que les bénévoles de ZAKA étaient parmi les plus accessibles et les plus disposés à parler.

Les protocoles médiatiques habituels du groupe ont été contournés et les bénévoles qui étaient généralement examinés par le porte-parole de ZAKA avant d’être interviewés ont parlé directement aux journalistes, tirant des conclusions sur ce qu’ils ont vu, même si le groupe reconnaît que ses bénévoles ne sont pas des médecins légistes.

Après que de fausses informations sur des agressions sexuelles se soient répandues dans les médias internationaux, le processus de démystification de ces informations a parfois semblé occuper le devant de la scène dans le conflit mondial sur les faits du 7 octobre.

Certains critiques d’Israël ont utilisé les comptes ZAKA démystifiés et d’autres faux comme preuve que le gouvernement israélien a déformé les faits pour justifier la guerre – celui dans lequel plus de 35 000 Palestiniens ont été tués, dont beaucoup de femmes et d’enfants, selon les responsables de la santé de Gaza.

LES COMPTES ÉTAIT FAUX MAIS LES PREUVES D’AGRESSIONS SEXUELLES S’AUGMENTENT

Ce débat bruyant dissimule un nombre croissant de preuves étayant l’affirmation selon laquelle une agression sexuelle a eu lieu ce jour-là, même si son ampleur reste difficile à évaluer.

Une équipe d’enquête de l’ONU a découvert « motifs raisonnables » croire que certains de ceux qui ont pris d’assaut le sud d’Israël le 7 octobre ont commis des violences sexuelles, notamment des viols et des viols collectifs. Mais les enquêteurs de l’ONU ont également déclaré qu’en l’absence de preuves médico-légales et de témoignages de survivants, il serait impossible de déterminer l’ampleur de ces violences. Le Hamas a nié que ses forces aient commis des violences sexuelles.

Les enquêteurs ont qualifié les récits émanant d’Otmazgin et de Landau de « sans fondement ».

Le rapport de l’ONU met en lumière les problèmes qui ont contribué au scepticisme à l’égard des violences sexuelles. Il a déclaré qu’il y avait « un traitement limité des scènes de crime » et que certaines preuves d’agression sexuelle pourraient avoir été perdues en raison « des interventions de certains premiers intervenants bénévoles insuffisamment formés ». Il a également déclaré que l’examen minutieux des récits publiés le 7 octobre aurait pu dissuader les survivants de se manifester.