Points à retenir de l’enquête qui a permis de découvrir des lingots d’or, une voiture de luxe et de l’argent liquide au domicile d’un sénateur américain

Démocratique Le sénateur américain Bob Menendez et son épouse sont accusés d’avoir accepté des pots-de-vin sous forme de lingots d’or, d’une voiture de luxe et d’argent liquide en échange de l’utilisation de leur influence démesurée dans les affaires étrangères pour aider le gouvernement de Egypte – et d’autres – ainsi que d’autres actes de corruption, selon un acte d’accusation dévoilé vendredi.

Les enquêteurs affirment avoir trouvé près de 500 000 dollars en espèces cachés dans des vêtements et des placards ainsi que 100 000 dollars en lingots d’or lors d’une perquisition au domicile du sénateur de 69 ans. New Jersey partage avec sa femme. Menendez est le puissant président de la commission sénatoriale des relations étrangères.

L’acte d’accusation, le deuxième en huit ans contre Menendez, fait suite à une enquête de plusieurs années qui a porté sur ses relations avec de riches hommes d’affaires du New Jersey.

Menendez affirme qu’il a été faussement accusé mais qu’il « ne sera pas distrait » de son travail au Sénat, accusant les procureurs d’avoir dénaturé « le travail normal d’un bureau du Congrès ».

L’avocat de l’épouse de Menendez, Nadine, a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».

UTILISER SON INFLUENCE EN TANT QUE PRÉSIDENT

Menendez fait face à des accusations de corruption, de fraude et d’extorsion. L’acte d’accusation comprend une liste cinglante de prétendues faveurs échangées entre les hommes d’affaires et Menendez, qui est président de la commission sénatoriale des relations étrangères et dispose de pouvoirs et d’un accès à l’information que les autres sénateurs n’ont pas.

Utilisant sa position, Menendez a pris des mesures pour aider secrètement le gouvernement égyptien en échange de pots-de-vin, indique l’acte d’accusation. Et en tant que président, il avait une influence unique sur les ventes militaires étrangères et le financement militaire étranger. L’acte d’accusation note que l’Égypte est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide militaire américaine, y compris des équipements militaires et des subventions de plus d’un milliard de dollars par an. Ces dernières années, les États-Unis ont refusé une certaine aide en raison de préoccupations concernant les violations des droits de l’homme.

L’acte d’accusation accuse Menendez d’avoir divulgué aux hommes d’affaires des informations non publiques sur l’aide militaire américaine ainsi que sur le nombre et la nationalité des employés de l’ambassade américaine au Caire. Cette information a ensuite été transmise aux responsables égyptiens. Les procureurs ont déclaré que Menendez avait également secrètement écrit une lettre au nom de l’Égypte à d’autres sénateurs demandant la levée de la retenue sur 300 millions de dollars d’aide. Il a également, à un moment donné, envoyé un texto à sa femme pour dire à l’un des hommes d’affaires qu’il allait « signer » une vente d’équipement militaire à l’Égypte.

Le Département d’État sollicite généralement l’avis du président et du principal sénateur minoritaire du panel des relations étrangères lorsqu’il s’agit de financement militaire étranger et de ventes militaires à l’étranger, et le département n’ira généralement pas de l’avant si l’un des deux sénateurs s’y oppose.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

PRINCIPAUX ACTEURS

Menendez a exercé des fonctions publiques de façon continue depuis 1986, date à laquelle il a été élu maire d’Union City, New Jersey. Fils d’immigrants cubains, il a été législateur d’État et a passé 14 ans à la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été nommé pour la première fois à son siège au Sénat en 2006.

Son épouse, anciennement connue sous le nom de Nadine Arslania, 56 ans, était au chômage avant leur rencontre en 2018, mais l’année suivante, elle a créé une nouvelle société de conseil, Strategic International Business Consultants LLC., indique l’acte d’accusation. Une affaire de saisie contre elle a été close peu de temps après.

Après leur mariage en 2020, elle est entrée en possession d’une grande quantité d’or, dont elle a ensuite vendu une partie entre 200 000 et 400 000 dollars, selon les rapports financiers du sénateur. Son avocat, David Schertler, n’a pas répondu à une demande de commentaires sur le travail commercial international de sa cliente ou sur la manière dont elle a acquis les lingots d’or.

Le couple est accusé d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin de la part de trois associés : Wael Hana, Jose Uribe et Fred Daibes.

Hana est une amie de Nadine Menendez et la fondatrice égypto-américaine d’une entreprise qui certifie que le bœuf importé en Égypte répond aux normes religieuses islamiques. Il n’avait aucune expérience en matière de certification Halal, mais en 2019, le gouvernement égyptien a accordé un monopole à son entreprise.

Il est accusé d’avoir organisé et financé des réunions et des dîners avec Menendez et des responsables égyptiens au cours desquels les ventes et le financement militaires ont été discutés, selon l’acte d’accusation. Il a également aidé à payer l’hypothèque de Nadine Menendez, indique l’acte d’accusation.

Fred Daibes est un riche promoteur immobilier d’Edgewater, dans le New Jersey, qui a plaidé coupable à des accusations de fraude bancaire en avril dernier et devrait être condamné à une probation en octobre. Il a également été un collecteur de fonds de longue date pour Menendez, qui est accusé d’avoir tenté d’user de son influence pour faire pression sur le président afin qu’il nomme un procureur américain pour le New Jersey qui protégerait Daibes.

Jose Uribe est également un homme d’affaires du New Jersey dans le secteur du camionnage et de l’assurance qui était ami avec Hana, selon l’acte d’accusation. Hana et Uribe ont offert à Nadine Menendez une décapotable Mercedes après que le sénateur a appelé un responsable du gouvernement au sujet d’une autre affaire impliquant un associé d’Uribe, selon l’acte d’accusation.

« Félicitations mon amour de la vie, nous sommes les fiers propriétaires d’une Mercedes 2019 », a envoyé un texto à son mari Nadine Menendez, accompagné d’un emoji en forme de cœur.

Le porte-parole de Hana a déclaré que les accusations n’avaient « absolument aucun fondement ».

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés aux avocats de Daibes et Uribe.

ACTUATION PRÉCÉDENTE

Il semble que ce soit la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un sénateur en exercice soit inculpé à deux reprises dans deux affaires sans rapport, selon le Bureau historique du Sénat.

Menendez a déjà été accusé de corruption, de fraude et de complot, accusé d’avoir accepté des cadeaux somptueux pour faire pression sur les responsables gouvernementaux au nom d’un médecin et ami de Floride. Il a été accusé d’avoir fait pression sur des responsables gouvernementaux pour qu’ils résolvent un différend sur la facturation de Medicare en faveur du Dr Salomon Melgen, ainsi que d’avoir obtenu des visas pour les petites amies du médecin et d’avoir contribué à protéger un contrat visant à fournir du matériel de contrôle portuaire à la République dominicaine.

Menendez a toujours clamé son innocence. Ses avocats ont déclaré que les contributions à la campagne et les cadeaux – qui comprenaient des voyages en jet privé dans un complexe hôtelier en République dominicaine et des vacances à Paris – étaient des témoignages de leur amitié de longue date et non des pots-de-vin. Melgen a été reconnu coupable de fraude en matière de soins de santé en 2017, mais le président Donald Trump a commué sa peine de prison.

Le jury s’est retrouvé dans l’impasse au procès et les procureurs ont abandonné l’affaire. Menendez a été réprimandé par le comité sénatorial d’éthique, mais les électeurs du New Jersey l’ont renvoyé au Sénat des mois plus tard. Il a vaincu un challenger bien financé lors d’élections de mi-mandat qui ont brisé le verrouillage républicain au pouvoir en Washington.

Menendez risque d’être réélu l’année prochaine dans le but de prolonger sa carrière de trois décennies à Washington alors que les démocrates détiennent une faible majorité au Sénat.

PROCHAINES ÉTAPES AU SÉNAT

Selon les règles du caucus démocrate du Sénat, Menendez devra démissionner de son poste de président de la commission des relations étrangères. Mais ni Menendez ni le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, n’ont précisé quand cela se produirait. Le sénateur Ben Cardin, démocrate du Maryland, devrait le remplacer à la présidence, comme il l’a fait entre 2015 et 2018 la dernière fois que Menendez a fait face à des accusations fédérales et à un procès.

Compte tenu de la gravité de cet acte d’accusation et du fait que Menendez est accusé d’utiliser son rôle au sein du comité à son avantage personnel, Schumer pourrait également demander à Menendez de quitter complètement le comité. Schumer n’a pas encore fait de commentaires sur l’acte d’accusation.

Schumer pourrait également appeler Menendez à démissionner du Sénat, mais cela devient plus compliqué dans la mesure où les démocrates ne disposent que d’une majorité d’un siège. Même si le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, nommerait probablement un démocrate pour remplacer Menendez, Schumer ne voudra peut-être pas créer d’incertitude quant à l’équilibre des pouvoirs.

Et même si Schumer appelait Menendez à démissionner, il n’y serait pas obligé. Le siège lui appartient jusqu’aux prochaines élections, et Menendez n’a pas encore dit s’il se présenterait à nouveau. Dans une déclaration, Menendez a adopté un ton de défi : « Je suis convaincu que cette affaire sera résolue avec succès une fois que tous les faits seront présentés et mes concitoyens du New Jersey verront cela tel qu’il est. »