Points à retenir de l’enquête d’AP sur les villes laissant des tuyaux en plomb dans le sol

Il y a 9,2 millions de tuyaux en plomb aux États-Unis. Ils contaminent l’eau potable avec du plomb, ce qui endommage le développement du cerveau chez les enfants.

Mais dans tout le pays, les services publics ont ignoré la possibilité de retirer les tuyaux en plomb lorsqu’ils les ont découverts lors de travaux sur les conduites d’eau. Ils ont souvent enlevé une courte section de tuyau, enterré la connexion et laissé le reste. La recherche montre que cette méthode peut en fait augmenter, plutôt que réduire, les niveaux de plomb.

Les sections de tuyau qui restent peuvent contaminer l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elles soient retirées. La pratique est également plus coûteuse à long terme, car les équipages devront probablement revenir un jour.

Voici quelques points à retenir de l’enquête de l’Associated Press :

LE PLOMB EST NOCIF

Selon Yanna Lambrinidou, anthropologue médicale à Virginia Tech et co-fondatrice de la Campagne pour une eau sans plomb, le plomb est une menace pour la santé et la pratique consistant à laisser des sections de l’ancienne canalisation aurait dû cesser il y a longtemps. Le plomb est particulièrement dangereux pour les jeunes enfants. Cela peut abaisser le QI et priver les enfants de leurs capacités cognitives. L’Environmental Protection Agency affirme qu’aucun montant n’est sans danger pour les enfants. Elle a déclaré que les services publics ont tenté d’esquiver la responsabilité de réduire les coûts.

« Je ne peux que penser que les remplacements partiels sont immoraux car ils impliquent une décision délibérée des agences gouvernementales de laisser les résidents exposés à un risque continu d’exposition », a déclaré Lambrinidou.

Pourtant, la pratique s’est déroulée des centaines de milliers de fois, dans des villes comme Providence et Chicago. Il se poursuit aujourd’hui à Oklahoma City, Allentown, Pennsylvanie, Nashville et Memphis, Tennessee et St. Louis.

LA PROVIDENCE A LUTTE

En 2005, Providence Water a changé les produits chimiques qu’elle ajoute à l’eau potable pour réduire les niveaux de plomb. Au lieu de cela, cela les a fait sauter – au-dessus des limites de l’EPA.

Cela a déclenché une exigence de l’EPA pour que Providence retire une partie de ses tuyaux, mais le libellé du règlement n’exige pas que des longueurs entières soient déterrées.

Là, comme dans de nombreuses villes, les propriétaires et le service public possèdent chacun une partie de la conduite d’eau. La Providence ne supprimait généralement que la partie dont elle se disait responsable.

En 2011, cependant, les scientifiques de l’EPA pesaient, affirmant que cette méthode ne réduisait pas réellement les niveaux de plomb dans l’eau.

Providence était encore au milieu d’une crise de plomb avec son eau. Pourtant, malgré le fait que cette pratique ne fonctionnait pas et pouvait même aggraver les choses, la ville a poursuivi l’approche lorsqu’elle travaillait sur les canalisations, ne retirant des longueurs entières de tuyaux en plomb que si le propriétaire l’avait payé.

Les militants ont déclaré que Providence Water avait ainsi créé un système à deux niveaux : un pour les personnes qui pouvaient se payer de l’eau potable et un pour celles qui ne le pouvaient pas.

LES UTILITAIRES DISENT QUE C’EST COMPLIQUÉ

L’enlèvement des tuyaux en plomb n’est pas seulement la responsabilité du service public, mais aussi des individus et du gouvernement, a déclaré Steve Via, directeur des relations gouvernementales à l’American Water Works Association, un groupe qui représente les services publics. Il a déclaré que la propriété divisée des conduites en plomb est « toujours un obstacle au remplacement complet des conduites de service en plomb aujourd’hui ». Dans de nombreuses communautés, les règles locales interdisent de dépenser de l’argent pour améliorer la propriété privée, bloquant les travaux, a déclaré Via.

Le directeur général de Providence Water, Ricky Caruolo, a déclaré que le remplacement des conduites en plomb ne pouvait se faire sans augmenter les tarifs et il ne pensait pas que c’était sa décision de forcer les contribuables à supporter le coût du remplacement des conduites en plomb qui sont, en fin de compte, propriété privée. La plupart des gens n’ont pas de tuyau en plomb, a-t-il dit, ils n’en profiteraient donc pas. Cette décision « doit être prise au niveau de l’État ou même au niveau fédéral ». Caruolo a également déclaré que certaines maisons ont des raccords en plomb qui resteront un risque même une fois que le tuyau en plomb aura disparu.

Il a déclaré que les responsables avaient abordé de front le plomb, amélioré le traitement de l’eau, sensibilisé le public au plomb et accordé des prêts sans intérêt pour l’élimination.

2021 a apporté de bonnes nouvelles pour Providence. Les résultats de la ville se sont améliorés et sont maintenant dans les limites fédérales, beaucoup plus sécuritaires pour les jeunes enfants aujourd’hui.

CHICAGO MONTRE POURQUOI IL EN RESTE TELLEMENT

Aussi faible que l’ordre était à Providence, l’EPA va rarement aussi loin.

Prenons le cas de Chicago. Environ 7% des maisons échantillonnées l’année dernière ont dépassé les limites fédérales. Mais ce n’est pas suffisant pour forcer les responsables là-bas à résoudre le problème.

Les responsables de l’État et locaux disent qu’ils disposaient de fonds limités et les ont utilisés ailleurs. Ils disent également que les règles locales ont rendu le travail de déménagement plus difficile et plus coûteux.

Ainsi, trois décennies après que le gouvernement fédéral a imposé des limites de plomb pour l’eau potable, la grande majorité des tuyaux en plomb sont toujours dans le sol, non seulement à Chicago, mais dans tout le pays. L’administration Biden a déclaré qu’elle voulait qu’ils soient tous supprimés.

Camille Fassett a contribué au reportage de Seattle. Charles Krupa a contribué aux reportages de Providence.

Michael Phillis, l’Associated Press