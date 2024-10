Points à retenir de l’enquête d’AP sur des incidents policiers mortels dans une ville du Midwest

EVANSVILLE, Indiana — Le service de police d’Evansville a déclaré qu’une recrue était décédée et qu’une autre avait été blessée lors d’un exercice d’entraînement « de routine » à son académie de police.

Ce qui n’était pas dit : les deux recrues avaient été blessées lors du « Grand Combat » après s’être heurtées au même instructeur qui les avait enveloppés de serre-tête, les avait frappés et s’était assis sur la poitrine.

Ce n’était pas la première fois que le département du sud de l’Indiana minimisait le recours à la force après la mort d’une personne – ou que sa formation serait remise en question en cas d’incident mortel.

Avant la tragédie de l’académie, quatre personnes sont mortes en seulement 14 mois dans les rues d’Evansville après que des agents ont utilisé des tactiques ou des armes qui ne sont pas destinées à tuer – mais qui ont pourtant contribué à la mort de civils à travers le pays. Ce cluster se distinguait par le fait qu’il s’agissait d’une ville de taille moyenne parmi les plus de 1 000 morts après une force telle que le Taser et maintient que une enquête menée par Associated Press documenté.

L’enquête de l’AP a révélé une tendance après ces cinq décès : les autorités ont minimisé le recours à la force, le coroner du comté, qui entretient des liens de longue date avec les forces de l’ordre, a statué que les agents n’avaient pas contribué aux décès et aucun agent n’a été inculpé au pénal.

Evansville n’est pas le seul département où AP a découvert cette dynamique, et le ministère américain de la Justice a fait part de ses inquiétudes dans d’autres villes concernant les mêmes types de problèmes liés à la force.

Un avocat de la ville a déclaré que la force exercée par les agents d’Evansville avait « été majoritairement considérée comme licite » lorsqu’elle était contestée devant le tribunal.

Voici les points à retenir de l’enquête menée par AP :

Les académies de police organisent depuis longtemps des journées de combat ou des exercices similaires pour endurcir les recrues avant qu’elles ne descendent dans la rue. Le « Big Fight » d’Evansville était basé sur un scénario dans lequel un policier montait en courant les escaliers d’un immeuble pour appréhender deux personnes.

L’ancien mineur de charbon Asson Hacker, 33 ans, était ravi d’être embauché comme adjoint du bureau du shérif du comté de Vanderburgh, mais a confié à son frère qu’il redoutait le grand combat de mars 2023.

La vidéo montre que Hacker était déjà épuisé un peu plus de la moitié de son combat de sept minutes contre Mike Fisher, un major imposant du département du shérif voisin. Les instructeurs lui ont crié de continuer à se battre.

Hacker s’est évanoui quelques minutes après la fin et a été déclaré mort dans un hôpital ce jour-là.

La recrue de la police d’Evansville, Tanner Corum, était la suivante à combattre Fisher, qui s’est assis sur sa poitrine, l’a maintenu sur le tapis avec un bras autour du cou et l’a frappé au ventre.

Corum s’est effondré après son combat et a été transporté d’urgence dans le même hôpital que Hacker. Les deux hommes ont reçu un diagnostic de rhabdomyolyse, une maladie potentiellement mortelle parfois causée par un exercice excessif ou un traumatisme. Corum a également eu une blessure à la colonne vertébrale.

Fisher a déclaré plus tard aux enquêteurs qu’il n’était pas là pour blesser qui que ce soit et qu’il ne faisait face à aucune accusation criminelle. Il a refusé de parler de cette histoire.

L’officier de formation recrue d’Evansville, Trevor Koontz, a été invité par son officier de formation sur le terrain à réciter un dicton avant chaque quart de travail : « Celui à qui j’ai affaire peut essayer de me tuer. Je ne ferai pas d’erreur pour que ma femme soit veuve.

Les experts affirment qu’un tel état d’esprit peut conduire la police à intensifier rapidement les affrontements.

En septembre 2019, Koontz et son entraîneur ont répondu à un chèque d’aide sociale et ont trouvé un homme de 55 ans. Edward Snukis debout sur un trottoir. Koontz a immédiatement ordonné à Snukis de mettre ses mains sur sa tête et lui a attrapé le bras. Un Snukis surpris se libéra, frappant Koontz, puis s’enfuit.

Le partenaire de Koontz a électrocuté Snukis avec un Taser et les policiers se sont entassés sur son dos et l’ont maintenu face contre terre – une position connu pour restreindre dangereusement la respiration – alors qu’ils essayaient de le menotter. En quelques minutes, Snukis avait arrêté de respirer.

La mort de Snukis a été suivie de trois autres impliquant la police d’Evansville et la force physique.

En février 2020, Doyen Smith s’est enfui après qu’un policier ait arrêté son véhicule. Un chien policier a attrapé Smith et lui a mordu les jambes. Saignant et menotté, Smith a déclaré aux policiers qu’il souffrait d’asthme et qu’il ne pouvait pas respirer. Un officier a dit à Smith, qui était noir : « Mon garçon, tu es trop dramatique. » Peu de temps après l’arrivée des médecins, Smith a subi un arrêt cardiaque.

Le mois suivant, la police a confronté un homme qui faisait peur aux clients du motel. Après Steven Beasley a résisté aux menottes, un policier l’a jeté et sa tête a heurté un mur. Un autre a choqué Beasley avec un Taser alors qu’il était menotté face contre terre, disant qu’il donnait des coups de pied et essayait de mordre. Les agents ont exercé une pression sur son dos et sa tête, plaisantant parfois alors que Beasley ne répondait plus.

En novembre 2020, les policiers ont discuté pendant plusieurs minutes tandis que Evan Terhuneles mains menottées derrière le dos et le visage couvert d’une cagoule anti-crachats, s’est cogné la tête dans un fourgon de police alors qu’il hallucinait sous LSD. La police l’avait électrocuté avec un Taser après que Terhune soit devenu violent lors d’une fête et ait frappé un policier.

Lorsque les policiers ont ouvert la camionnette, il était inconscient. La ville a accepté cette année de verser 987 600 dollars aux parents de Terhune, mais leur a demandé de se taire.

Dans les cinq décès examinés par l’AP, le coroner du comté de Vanderburgh, Steven Lockyear, n’a pas cité les actions des agents comme facteurs causals ou contributifs. Il a statué que trois étaient accidentels, un était naturel et un était indéterminé.

Lockyear a statué que Hacker et Smith étaient tous deux décédés après avoir souffert d’une crise de drépanocytose, une condition dans laquelle l’effort peut provoquer une déformation des globules rouges. Certains experts ont mis en doute cette cause réaliste de décès.

Le coroner a découvert que Snukis était mort d’une intoxication à la méthamphétamine, Terhune d’un traumatisme crânien auto-infligé et que la cause du décès de Beasley était indéterminée. Ancien détective du bureau du shérif, Lockyear a déclaré dans une interview qu’il entretenait d’excellentes relations avec les forces de l’ordre et que « vous ne pouvez pas blâmer la police pour tout ».

Les enquêteurs et les procureurs ont cité ses décisions de clôturer les enquêtes pénales sur les décès sans porter plainte.

Cette histoire fait partie de l’enquête en cours « Lethal Restraint » menée par l’Associated Press en collaboration avec les programmes du Howard Center for Investigative Journalism et FRONTLINE (PBS). L’enquête comprend un histoire interactive, base de données et le film « Documenter le recours à la force par la police ».

L’Associated Press reçoit le soutien de la Public Welfare Foundation pour ses reportages axés sur la justice pénale. Cette histoire a également été soutenue par le Centre Ira A. Lipman pour le journalisme et les droits civils et humains de l’Université de Columbia, en collaboration avec Arnold Ventures. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

