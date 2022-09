Points à retenir de l’enquête AP/Frontline Michael Flynn

Michael Flynn, lieutenant général à la retraite de l’armée et ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, a systématiquement construit un mouvement politique basé sur des idées nationalistes chrétiennes.

Flynn était un chef de file de l’effort “Stop the Steal” pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 que Trump a perdu face au démocrate Joe Biden. Flynn était assis au premier rang lors d’un rassemblement près de la Maison Blanche le 6 janvier 2021, lorsque le président de l’époque, Trump, a exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole.

Dans les années qui ont suivi, Flynn a parcouru les États-Unis, essayant de rassembler son propre soutien politique.

Une enquête de l’Associated Press et de la série PBS “Frontline” a révélé que Flynn a utilisé des apparitions publiques pour dynamiser les électeurs, fait des approbations politiques pour construire des alliances et amassé un réseau de groupes à but non lucratif pour faire avancer le mouvement. En cours de route, Flynn et ses entreprises ont gagné des centaines de milliers de dollars pour ses efforts.

L’AP et “Frontline” se sont entretenus avec des dizaines de personnes, ont examiné les dossiers de financement des campagnes, les dépôts d’entreprises et d’organismes de bienfaisance, les publications sur les réseaux sociaux et des informations open source similaires, et ont assisté à plusieurs événements publics où Flynn est apparu. Les journalistes ont examiné des dizaines de discours, d’interviews et d’apparitions publiques de Flynn.

Flynn lui-même s’est assis pour une rare interview à la caméra avec ce qu’il appelle les médias grand public.

A retenir de l’enquête :

___

UN FONDEMENT D’IDÉES NATIONALISTES CHRÉTIENNES

Flynn a prononcé plus de 60 discours en personne dans 24 États, selon un décompte de l’AP et de “Frontline”. Il affirme souvent que les États-Unis ont été fondés sur des valeurs judéo-chrétiennes. Le socle, prévient-il, s’effondre.

Flynn dit souvent que le pays est au milieu d’une « guerre spirituelle » et que nombre de ses concitoyens sont « pervers ».

“Ils s’habillent comme nous et parlent comme nous, mais ils ne pensent pas et n’agissent pas comme nous”, a-t-il récemment déclaré à un podcasteur. “Et ils ne veulent certainement pas ce que nous voulons.”

Le nationalisme chrétien cherche à fusionner l’identité des chrétiens et des américains, et pousse l’idée que les États-Unis ont été fondés sur des principes bibliques et entretiennent une relation privilégiée avec un Dieu chrétien, a déclaré Samuel Perry, sociologue à l’Université de l’Oklahoma, qui étudie les conservateurs. Christianisme et politique.

Le fil du nationalisme chrétien traverse de nombreux événements de Flynn.

Lors d’une collecte de fonds, un prédicateur a prié pour Flynn, disant que l’Amérique resterait une nation chrétienne et que Flynn était un « armement lourd » dans le carquois du Seigneur. Lors du Christian Patriot’s Rally dans une église du nord de la Californie, Flynn a reçu un fusil d’assaut sur scène. En Virginie, en juillet, il a déclaré que les pasteurs “doivent parler de la Constitution en chaire autant que de la Bible”. Au Texas en novembre dernier, Flynn a déclaré à une foule “c’est un moment où c’est le bien contre le mal”.

« Si nous voulons avoir une nation sous Dieu, ce que nous devons faire, nous devons avoir une religion. Une nation sous Dieu et une religion sous Dieu, n’est-ce pas ? » il a dit.

___

99 APPROBATIONS

L’AP et “Frontline” ont découvert que Flynn avait approuvé 99 candidats pour le cycle électoral de 2022. Au moins 80% ont publiquement répandu des mensonges ou semé le doute sur la perte de Trump en 2020, ou ont participé aux efforts pour annuler les élections, ont constaté l’AP et “Frontline”. Environ deux douzaines de candidats étaient au Capitole les 5 et 6 janvier 2021. Un tiers ont servi dans l’armée. Au moins 38 ont utilisé la rhétorique nationaliste chrétienne.

Plus de 40 des mentions de Flynn concernaient des candidats à la recherche de postes au niveau national ou même local. Il a soutenu des candidats à la législature des États du Michigan, de l’Ohio, de l’Arizona, de la Floride, du Texas et du Missouri. En Arizona, au Michigan, en Californie et au Colorado, il a donné son approbation aux candidats au poste de secrétaire d’État, un poste qui implique généralement l’administration des élections.

Une douzaine de candidats au poste de gouverneur ont obtenu le soutien de Flynn, dont les candidats Dan Cox dans le Maryland et Doug Mastriano en Pennsylvanie. Les deux ont organisé des bus pour emmener les gens à Washington pour ce qui s’est avéré être le siège du Capitole le 6 janvier.

Certains candidats soutenus par Flynn ont fait des allégations sans fondement de fraude électorale après avoir perdu aux primaires.

Flynn et ses alliés ont suggéré qu’il souhaitait réintégrer le gouvernement. Certains critiques de Flynn craignent que l’influence croissante qui découle du réseau qu’il construit ne l’aide à y arriver.

___

FINANCEMENT DU REFUS ÉLECTORAL

Flynn s’est impliqué dans des groupes bien financés qui préconisent des changements dans le déroulement des élections, sur la base de la fausse prémisse qu’il existe une fraude électorale généralisée.

Flynn et Patrick Byrne, fondateur d’Overstock.com, ont lancé l’année dernière The America Project. Le groupe a déclaré qu’il prévoyait de dépenser 50 millions de dollars au cours de l’année budgétaire 2021, selon un dossier déposé auprès des organismes de réglementation des organismes de bienfaisance de Caroline du Nord. Ses dirigeants ont déclaré à AP qu’il avait dépensé des dizaines de millions de moins que cela.

Flynn a été nommé président d’America’s Future Inc., l’un des plus anciens groupes conservateurs à but non lucratif du pays. Il avait environ 3 millions de dollars d’actifs à la fin de 2020, et Flynn a déclaré à l’AP et à “Frontline” en février qu’il avait levé environ 1,7 million de dollars depuis qu’il est devenu président.

Les deux groupes ont dépensé des millions pour des efforts liés aux élections, y compris un examen fondé sur la désinformation des résultats de l’élection présidentielle de 2020 commandé par les républicains de l’Arizona.

La direction de l’America Project a déclaré qu’elle avait donné des millions supplémentaires aux “organisations de base” à travers le pays. Les dossiers de financement de la campagne montrent qu’il a donné des centaines de milliers de dollars à divers groupes politiques. Il a également lancé une initiative dans plusieurs États pour mobiliser et former des observateurs de scrutin et des capitaines de circonscription, et pour stimuler les efforts de sortie du vote.

L’initiative a sonné l’alarme auprès des défenseurs de la démocratie.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Richard Lardner, Eric Tucker, Helen Wieffering et Aaron Kessler, la photographe Carolyn Kaster et les producteurs de “Frontline” Richard Rowley et Paul Abowd ont contribué à ce rapport.

___

Pour contacter l’équipe d’enquête d’AP, envoyez un e-mail à investigative@ap.org

___

Pour une couverture complète de l’émeute du Capitole, rendez-vous sur https://www.apnews.com/capitol-siege

Michelle R. Smith, l’Associated Press